Generatore di Video di Onboarding per Palestre: Coinvolgi i Nuovi Membri

Crea video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati istantaneamente con i nostri avatar AI, facendo sentire ogni nuovo membro della palestra valorizzato.

Un video coinvolgente di 1 minuto progettato per i nuovi iscritti in palestra, che offre un benvenuto personalizzato e un'introduzione alle strutture. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con movimenti di camera dinamici che mostrano varie aree della palestra, accompagnati da una voce narrante AI vivace e incoraggiante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per guidare i membri attraverso le stazioni chiave, garantendo un volto amichevole e coerente per tutti i video di onboarding, rendendolo altamente personalizzato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 2 minuti rivolto a imprese o formatori che vogliono creare video di onboarding per i clienti in modo efficiente. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo per dimostrare il flusso di lavoro all'interno del generatore di video AI, accompagnato da una voce narrante AI chiara e informativa. Mostra come gli utenti possono trasformare un copione dettagliato direttamente in contenuti video professionali utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen, sfruttando vari modelli professionali per un prodotto finale raffinato.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di onboarding accessibile di 45 secondi rivolto a professionisti delle risorse umane o creatori di contenuti, sottolineando la facilità di raggiungere pubblici diversi. Visivamente, il video dovrebbe essere semplice e informativo, mostrando testo sullo schermo insieme all'azione, accompagnato da una voce narrante AI calma e precisa. Dimostra come la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen trascrive automaticamente l'audio, garantendo chiarezza e conformità per tutti i video di onboarding, migliorando l'esperienza complessiva di onboarding dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un clip promozionale dinamico di 30 secondi per i gestori di palestre e i team di marketing, progettato per i social media per accogliere i nuovi membri. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ispirante, incorporando tagli rapidi di frequentatori di palestra attivi e sovrapposizioni grafiche moderne, supportato da musica di sottofondo energica e una voce narrante AI concisa e motivante. Evidenzia la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, consentendo un adattamento senza soluzione di continuità dei contenuti su diverse piattaforme social, rendendo lo strumento di creazione di video di onboarding versatile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Onboarding per Palestre

Accogli i nuovi membri con video coinvolgenti e personalizzati che semplificano il tuo processo di onboarding e migliorano la loro esperienza iniziale in palestra.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia scrivendo il tuo messaggio di benvenuto o lascia che l'AI ti assista nella generazione di un copione video conciso su misura per i nuovi membri. Questo costituisce la base del tuo contenuto personalizzato.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il saluto virtuale della tua palestra. Abbinali a modelli e scene professionali che risuonano con il tuo marchio.
3
Step 3
Applica Branding e Voci Narranti
Integra gli elementi unici del branding della tua palestra come loghi e colori utilizzando i controlli di branding. Genera voci narranti AI dal suono naturale dal tuo copione, garantendo un tono coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video di onboarding coinvolgente aggiungendo sottotitoli per l'accessibilità. Poi, esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso sui social media, via email o sul tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva i Membri della Palestra

.

Crea video motivazionali personalizzati utilizzando avatar AI e voci narranti per mantenere i nuovi membri coinvolti e impegnati nei loro obiettivi di fitness.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica notevolmente la creazione di video di onboarding coinvolgenti. Con HeyGen, puoi trasformare copioni di testo in contenuti video professionali con avatar AI realistici e voci narranti AI, rendendo il processo efficiente e scalabile per i nuovi membri.

Quali controlli di branding offre HeyGen per contenuti di onboarding personalizzati?

HeyGen fornisce controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di onboarding si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi personalizzare i colori, aggiungere il tuo logo e utilizzare modelli professionali per creare contenuti personalizzati che risuonano con nuovi dipendenti o clienti.

HeyGen può produrre video di onboarding in più lingue per un pubblico globale?

Sì, HeyGen ti consente di raggiungere un pubblico globale traducendo i tuoi video di onboarding in oltre 140 lingue. Questo potente supporto multilingue, combinato con le capacità di voce narrante AI, garantisce che i tuoi video coinvolgenti siano accessibili e d'impatto in tutto il mondo.

Come migliora la piattaforma video AI di HeyGen il processo di editing video per l'onboarding?

La piattaforma video AI di HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video attraverso funzionalità come l'editing basato su testo, permettendoti di modificare il tuo video come un documento. Questa capacità di generazione video end-to-end garantisce un flusso di lavoro altamente efficiente per la produzione di video di onboarding di alta qualità per clienti e dipendenti.

