Il Creatore di Video per Percorsi di Formazione Guidata Personalizza la Formazione dei Dipendenti

Crea facilmente video di formazione personalizzati utilizzando Testo in video da script per migliorare l'efficacia dell'apprendimento e il coinvolgimento.

390/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione personalizzato di 45 secondi mirato a migliorare le competenze dei veterani all'interno di un'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e istruttivo, con testo dinamico sullo schermo e una voce sicura e professionale, con il messaggio principale trasmesso da "avatar AI" realistici di HeyGen per migliorare il coinvolgimento e la personalizzazione per diversi stili di apprendimento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di microlearning di 30 secondi che spiega un flusso di lavoro complesso, rivolto a professionisti impegnati che necessitano di intuizioni rapide e pratiche. Il video richiede un'estetica visiva pulita e minimalista con animazioni chiare e una voce narrante precisa ed esplicativa. Sfrutta la funzione "Testo in video da script" di HeyGen per trasformare efficacemente i tuoi contenuti istruttivi dettagliati in moduli visivi accattivanti per programmi di formazione efficaci.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di comunicazione interna di 90 secondi per un team globale, progettato per scalare la formazione in varie regioni e lingue. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e inclusiva, utilizzando filmati di repertorio diversificati e una "Generazione di voce narrante" autorevole ma accessibile per trasmettere aggiornamenti critici. Questo video supporterà efficacemente gli sforzi di localizzazione fornendo contenuti chiari e ricchi di audio per il tuo pubblico mondiale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Percorsi di Formazione Guidata

Progetta e produci facilmente video di formazione personalizzati per uno sviluppo delle competenze efficace e un trasferimento di conoscenze, guidando il tuo pubblico attraverso un apprendimento strutturato.

1
Step 1
Definisci la Struttura del Tuo Percorso
Inizia delineando i tuoi "programmi di formazione" e i loro moduli individuali. Sfrutta i modelli per stabilire rapidamente la struttura del tuo percorso di apprendimento guidato.
2
Step 2
Genera Contenuti di Formazione Principali
Inserisci i tuoi script o punti elenco. La nostra capacità di Testo in video da script trasformerà il tuo testo in lezioni video dinamiche, formando il nucleo del tuo contenuto "creatore di video per percorsi di formazione guidata".
3
Step 3
Migliora Personalizzazione e Coinvolgimento
Eleva i tuoi contenuti con avatar AI dinamici per presentare le lezioni, garantendo una consegna professionale e coinvolgente per i tuoi "video di formazione personalizzati".
4
Step 4
Raffina Accessibilità e Distribuisci
Assicurati un'ampia portata per i tuoi "video di microlearning" aggiungendo sottotitoli/caption accurati. Infine, esporta i tuoi moduli completati per una distribuzione senza problemi sulle piattaforme di apprendimento desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza Contenuti Educativi Specializzati

.

Chiarisci argomenti complessi, come quelli medici, per fornire contenuti educativi specializzati più efficaci e accessibili.

background image

Domande Frequenti

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la produzione di video di formazione?

HeyGen fornisce un potente motore creativo che trasforma i tuoi script in contenuti di formazione coinvolgenti. Con le capacità di Testo in video, puoi generare rapidamente video con avatar AI realistici e voice-over di alta qualità generati dall'AI. La nostra vasta libreria di modelli semplifica ulteriormente il processo di creazione video, permettendoti di creare facilmente contenuti visivi accattivanti.

HeyGen può produrre video di formazione personalizzati con avatar AI?

Sì, HeyGen eccelle nella creazione di video di formazione personalizzati sfruttando avatar AI avanzati. Puoi facilmente adattare i contenuti per diversi segmenti di pubblico, generando anche contenuti multilingue con localizzazione, garantendo un'esperienza di apprendimento altamente rilevante e d'impatto per ogni individuo attraverso video AI.

Cosa rende HeyGen un creatore di video di formazione efficiente per le organizzazioni?

HeyGen funge da creatore di video di formazione efficiente offrendo modelli predefiniti e generazione di video AI, riducendo drasticamente i tempi di produzione. Questo consente alle organizzazioni di scalare rapidamente i loro programmi di formazione, sia per l'onboarding di nuovi assunti che per migliorare le competenze dei veterani, senza compromettere la qualità. Il flusso di lavoro semplificato assicura una rapida creazione e distribuzione dei materiali di formazione.

Come può HeyGen supportare lo sviluppo di microlearning e percorsi di formazione guidata?

HeyGen funziona come un efficace creatore di video per percorsi di formazione guidata, facilitando la creazione di video di microlearning concisi. Permette agli utenti di combinare elementi come avatar AI, capacità di Testo in video e registrazioni dello schermo per costruire programmi di formazione modulari e coinvolgenti. Questo consente uno sviluppo flessibile ed efficiente di percorsi di apprendimento strutturati.

