Il Creatore di Video per Percorsi di Formazione Guidata Personalizza la Formazione dei Dipendenti
Crea facilmente video di formazione personalizzati utilizzando Testo in video da script per migliorare l'efficacia dell'apprendimento e il coinvolgimento.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione personalizzato di 45 secondi mirato a migliorare le competenze dei veterani all'interno di un'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e istruttivo, con testo dinamico sullo schermo e una voce sicura e professionale, con il messaggio principale trasmesso da "avatar AI" realistici di HeyGen per migliorare il coinvolgimento e la personalizzazione per diversi stili di apprendimento.
Produci un video di microlearning di 30 secondi che spiega un flusso di lavoro complesso, rivolto a professionisti impegnati che necessitano di intuizioni rapide e pratiche. Il video richiede un'estetica visiva pulita e minimalista con animazioni chiare e una voce narrante precisa ed esplicativa. Sfrutta la funzione "Testo in video da script" di HeyGen per trasformare efficacemente i tuoi contenuti istruttivi dettagliati in moduli visivi accattivanti per programmi di formazione efficaci.
Crea un video di comunicazione interna di 90 secondi per un team globale, progettato per scalare la formazione in varie regioni e lingue. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e inclusiva, utilizzando filmati di repertorio diversificati e una "Generazione di voce narrante" autorevole ma accessibile per trasmettere aggiornamenti critici. Questo video supporterà efficacemente gli sforzi di localizzazione fornendo contenuti chiari e ricchi di audio per il tuo pubblico mondiale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Espandi la Portata della Formazione e la Produzione di Contenuti.
Produci rapidamente più programmi di formazione online ed espandi la portata globale a un pubblico più ampio, aumentando le opportunità di apprendimento.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dei Partecipanti.
Migliora il coinvolgimento dei partecipanti e la ritenzione delle conoscenze all'interno dei programmi di formazione utilizzando contenuti video dinamici generati dall'AI.
Domande Frequenti
Quali strumenti creativi offre HeyGen per la produzione di video di formazione?
HeyGen fornisce un potente motore creativo che trasforma i tuoi script in contenuti di formazione coinvolgenti. Con le capacità di Testo in video, puoi generare rapidamente video con avatar AI realistici e voice-over di alta qualità generati dall'AI. La nostra vasta libreria di modelli semplifica ulteriormente il processo di creazione video, permettendoti di creare facilmente contenuti visivi accattivanti.
HeyGen può produrre video di formazione personalizzati con avatar AI?
Sì, HeyGen eccelle nella creazione di video di formazione personalizzati sfruttando avatar AI avanzati. Puoi facilmente adattare i contenuti per diversi segmenti di pubblico, generando anche contenuti multilingue con localizzazione, garantendo un'esperienza di apprendimento altamente rilevante e d'impatto per ogni individuo attraverso video AI.
Cosa rende HeyGen un creatore di video di formazione efficiente per le organizzazioni?
HeyGen funge da creatore di video di formazione efficiente offrendo modelli predefiniti e generazione di video AI, riducendo drasticamente i tempi di produzione. Questo consente alle organizzazioni di scalare rapidamente i loro programmi di formazione, sia per l'onboarding di nuovi assunti che per migliorare le competenze dei veterani, senza compromettere la qualità. Il flusso di lavoro semplificato assicura una rapida creazione e distribuzione dei materiali di formazione.
Come può HeyGen supportare lo sviluppo di microlearning e percorsi di formazione guidata?
HeyGen funziona come un efficace creatore di video per percorsi di formazione guidata, facilitando la creazione di video di microlearning concisi. Permette agli utenti di combinare elementi come avatar AI, capacità di Testo in video e registrazioni dello schermo per costruire programmi di formazione modulari e coinvolgenti. Questo consente uno sviluppo flessibile ed efficiente di percorsi di apprendimento strutturati.