Creatore di Video di Supporto Guidato: Crea Guide Coinvolgenti Facilmente

Crea senza sforzo documentazione video chiara e guide per gli utenti con avatar AI per migliorare l'efficienza del supporto clienti e dell'onboarding.

267/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 90 secondi rivolto agli utenti esistenti del prodotto, mostrando soluzioni passo-passo a domande comuni di supporto clienti attraverso registrazioni dello schermo nitide e una voce narrante calma, assicurando che lo stile visivo e audio sia facile da seguire.
Prompt di Esempio 2
Crea una documentazione video completa di 2 minuti per i membri del team interno, presentando un flusso di lavoro complesso con infografiche basate sui dati e scene dinamiche, arricchite da sottotitoli automatici e una musica di sottofondo vivace per un'esperienza visiva informativa ma coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 45 secondi per i team di marketing, convertendo un breve copione in un pezzo promozionale moderno e veloce utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, incorporando media di stock visivamente accattivanti e una voce narrante energica per aggiornare rapidamente i contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Supporto Guidato

Crea senza sforzo documentazione video professionale e guide per gli utenti con strumenti potenziati dall'AI per migliorare le esperienze di supporto clienti e onboarding.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia inserendo il tuo testo nell'editor di copioni. La nostra piattaforma utilizzerà il tuo copione per generare automaticamente il contenuto del tuo video, sfruttando potenti capacità di trasformazione del testo in video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Voce
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o relatore. Poi, seleziona una voce narrante dal suono naturale per narrare il tuo copione, dando vita al tuo video di supporto guidato.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con media di stock pertinenti, immagini e clip video dalla nostra vasta libreria. Applica il logo e i colori del tuo marchio per mantenere un aspetto coerente e professionale per la tua documentazione video.
4
Step 4
Esporta e Pubblica la Tua Guida
Finalizza il tuo video di supporto guidato aggiungendo sottotitoli automatici per l'accessibilità. Poi, esportalo nel formato desiderato, pronto per essere pubblicato sulle piattaforme social o incorporato nelle tue guide per gli utenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica informazioni complesse per una guida utente più chiara

.

Trasforma istruzioni complesse in guide video facilmente comprensibili, assicurando che gli utenti comprendano i concetti chiave più rapidamente.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI dal testo?

Il potente generatore di video AI di HeyGen ti consente di trasformare i copioni in video coinvolgenti con facilità. Puoi sfruttare le nostre capacità di trasformazione del testo in video per creare rapidamente documentazione video professionale o tutorial.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati e voiceover per i miei video?

Sì, HeyGen ti permette di utilizzare avatar AI per presentare i tuoi contenuti, abbinati a voiceover di alta qualità generati dall'AI. Questo semplifica notevolmente il processo di editing video per guide per gli utenti e materiali di onboarding.

Che tipo di modelli e opzioni di branding offre HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video e una libreria multimediale completa con media di stock per avviare i tuoi progetti. Hai anche il pieno controllo del branding per incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio per una documentazione video coerente.

Come può HeyGen aiutare nella creazione di video di supporto guidato efficaci?

HeyGen è un eccellente creatore di video di supporto guidato, fornendo strumenti potenziati dall'AI per produrre rapidamente video tutorial e contenuti di supporto clienti. Le sue funzionalità semplificano la creazione di documentazione video chiara e concisa per qualsiasi prodotto o servizio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo