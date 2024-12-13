Generatore di Apprendimento Guidato: Crea Corsi Online Interattivi

Genera esperienze di apprendimento personalizzate con avatar AI per lezioni coinvolgenti e interattive.

Un video di 90 secondi rivolto a Creatori di Corsi ed Edupreneur, caratterizzato da uno stile visivo elegante e professionale e una voce narrante autorevole e chiara. Questo video dimostrerà quanto sia facile costruire corsi online coinvolgenti utilizzando un editor drag & drop per aggiungere video, audio e immagini, evidenziando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente i piani delle lezioni in contenuti visivi dinamici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 2 minuti per Formatori Aziendali e Team HR, impiegando un'estetica moderna e pulita e una voce narrante sicura e coinvolgente. Il video dovrebbe mostrare le avanzate capacità di integrazione di un generatore di apprendimento guidato, in particolare come i pacchetti SCORM possano essere gestiti senza problemi e come le Analisi integrate forniscano approfondimenti dettagliati sui progressi degli studenti, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e professionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi per Educatori che cercano di migliorare il coinvolgimento degli studenti, caratterizzato da immagini luminose e amichevoli e una voce narrante calda e incoraggiante. Questo video illustrerà il potere del feedback AI in ambienti di apprendimento personalizzati, dimostrando come la piattaforma supporti studenti diversi, sottolineando anche l'accessibilità fornita dai Sottotitoli/caption automatici di HeyGen per tutti i contenuti video.
Prompt di Esempio 3
Produci una panoramica tecnica di 45 secondi per Sviluppatori o tecnologi educativi, utilizzando immagini informative e strutturate e una voce narrante precisa ed esplicativa. Questo video dovrebbe approfondire i meccanismi sottostanti di un generatore di apprendimento guidato, concentrandosi sulla generazione efficiente di contenuti attraverso suggerimenti guidati e l'integrazione senza soluzione di continuità della tecnologia text-to-speech, evidenziando in particolare la robusta funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per creare esperienze audio multilingue e diversificate.
Recensioni

Come Funziona il Generatore di Apprendimento Guidato

Progetta e distribuisci rapidamente corsi online coinvolgenti con assistenza AI e ricche funzionalità multimediali.

1
Step 1
Crea la Struttura del Tuo Corso
Inizia la progettazione del tuo corso sfruttando l'assistente AI. Fornisce suggerimenti guidati per la creazione del corso per aiutarti a delineare rapidamente un curriculum completo e strutturato.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti Coinvolgenti
Arricchisci le tue lezioni con contenuti diversificati. Utilizza l'editor drag & drop intuitivo per incorporare facilmente video, audio e immagini che coinvolgano i tuoi studenti.
3
Step 3
Migliora l'Esperienza di Apprendimento
Migliora l'esperienza di apprendimento integrando lezioni interattive. Aggiungi voiceover professionali utilizzando il text-to-speech per rendere i contenuti più accessibili e coinvolgenti.
4
Step 4
Pubblica e Monitora i Progressi
Pubblica i tuoi corsi completati sulla tua piattaforma di apprendimento. Utilizza le Analisi per monitorare il coinvolgimento degli studenti e assegnare Certificati e badge al completamento.

Casi d'Uso

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando avatar AI e text-to-speech?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e una potente tecnologia text-to-speech per trasformare i tuoi script in video professionali senza sforzo. Questo consente una produzione di testo in video efficiente senza bisogno di telecamere o attori, semplificando la creazione di contenuti per qualsiasi piattaforma di apprendimento.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding e l'integrazione dei media?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori specifici del tuo marchio direttamente nei tuoi video per un'esperienza white label. Puoi arricchire facilmente i tuoi contenuti aggiungendo video, audio e immagini dalla vasta libreria multimediale o dai tuoi caricamenti, utilizzando un editor drag & drop intuitivo.

I video di HeyGen possono essere facilmente integrati con piattaforme e sistemi di apprendimento esistenti?

Sì, HeyGen supporta integrazioni senza soluzione di continuità, permettendoti di condividere o esportare facilmente i tuoi contenuti video di alta qualità per una distribuzione efficiente tramite LMS. Questo assicura la compatibilità con varie piattaforme di apprendimento e sistemi tecnologici educativi, incluso il supporto completo per i pacchetti SCORM.

HeyGen offre funzionalità per migliorare l'accessibilità dei video e la flessibilità di esportazione?

HeyGen migliora significativamente l'accessibilità dei video generando automaticamente sottotitoli/caption, assicurando che i tuoi contenuti raggiungano un pubblico più ampio. Inoltre, HeyGen fornisce un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, adattandosi a diverse piattaforme e necessità educative diversificate.

