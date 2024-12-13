Creatore di Video di Garanzia per Risultati Professionali Immediati

Genera annunci video ad alte prestazioni e contenuti social media accattivanti utilizzando avatar AI avanzati.

Immagina una panoramica tecnica di 1 minuto per un pubblico B2B, sottolineando come HeyGen funzioni come un creatore di video di garanzia per contenuti coerenti e di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando sovrapposizioni di testo sullo schermo per evidenziare le caratteristiche chiave, accompagnato da una voce narrante autorevole AI. Questo video mostrerà principalmente l'efficienza della generazione di Voiceover di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i professionisti del marketing e gli educatori, sviluppa un video istruttivo dinamico di 60 secondi che dimostri quanto sia facile utilizzare HeyGen come editor video. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente con transizioni fluide e scene variegate che presentano un avatar AI realistico. Una traccia musicale di sottofondo energica e vivace, abbinata a una chiara voce narrante AI, guiderà gli spettatori, evidenziando la semplicità di integrare avatar AI e utilizzare Modelli e scene.
Prompt di Esempio 2
Immagina una guida tecnica di 2 minuti per creatori di contenuti e comunicatori aziendali, dettagliando la potenza delle capacità di creazione di script di HeyGen. L'approccio visivo dovrebbe essere esplicativo e istruttivo, magari iniziando con registrazioni dello schermo dell'interfaccia per l'inserimento dello script, quindi passando a un esempio di video finale rifinito. L'audio dovrebbe presentare una narrazione informativa e facile da comprendere, con un focus su Sottotitoli/caption automatici generati dalla funzione Testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 3
Sfida i proprietari di piccole imprese e i dipartimenti HR a produrre un annuncio aziendale o un video di onboarding di 90 secondi rifinito utilizzando HeyGen come loro principale creatore di video. Lo stile visivo deve essere accogliente e coerente con il marchio, incorporando elementi di branding personalizzati come loghi e colori in modo fluido, supportato dalla libreria multimediale/supporto stock. Una voce AI amichevole e professionale, con musica di sottofondo sottile, trasmetterà il messaggio, enfatizzando la facilità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Garanzia

Crea senza sforzo video professionali e di alta qualità che catturano il tuo pubblico, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso chiaramente e in modo efficace ogni volta.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Contenuto
Inizia delineando il messaggio del tuo video. Utilizza la nostra funzione Testo-a-video da script per trasformare senza sforzo le tue idee scritte in narrazioni visive dinamiche, assicurando una solida base per la creazione dello script del tuo video.
2
Step 2
Scegli la Tua Rappresentazione Visiva
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o messaggio. Personalizza il loro aspetto e voce per creare un presentatore professionale e coinvolgente per i tuoi contenuti.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding Professionali
Migliora il tuo video con audio di alta qualità utilizzando il nostro strumento di generazione di Voiceover. Puoi anche incorporare l'identità unica del tuo marchio con elementi di branding personalizzati per un aspetto coerente, alimentato dal nostro generatore di voiceover AI.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pronto per la Pubblicazione
Finalizza la tua creazione e preparala per qualsiasi piattaforma. La nostra piattaforma fornisce un ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni senza soluzione di continuità, permettendoti di preparare facilmente la tua risorsa pronta per la pubblicazione per tutti i tuoi canali di distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Coinvolgenti

.

Crea storie di successo dei clienti autentiche e persuasive con l'AI, costruendo fiducia e credibilità con il tuo mercato target in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di generazione di video AI?

Il generatore di video AI avanzato di HeyGen consente agli utenti di creare video di alta qualità direttamente da uno script, utilizzando avatar AI e tecnologia di generazione di voiceover AI per produrre risorse pronte per la pubblicazione in modo efficiente.

HeyGen può aiutare con il branding personalizzato per i video?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e colori specifici nei tuoi modelli video, garantendo un'identità di marca coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen offre un editor video completo, inclusa un'editor timeline per un controllo preciso, insieme alla generazione automatica di sottotitoli e caption, assicurando che il tuo video finale sia rifinito e accessibile.

HeyGen supporta la creazione di vari tipi di video?

Sì, HeyGen è un creatore di video versatile progettato per produrre contenuti diversi, dagli annunci video ad alte prestazioni e video social media a coinvolgenti Storie di Successo dei Clienti, tutto alimentato dal suo motore creativo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo