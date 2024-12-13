Generatore di Video per Negozi di Alimentari: Aumenta le Vendite del Tuo Negozio Oggi

Genera rapidamente annunci accattivanti per negozi di alimentari con modelli e scene personalizzabili, attirando più clienti nel tuo negozio.

548/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un elegante video di 45 secondi per la "Pubblicità di Consegna di Generi Alimentari Online" rivolto a professionisti impegnati e famiglie in cerca di comodità. Questo concetto di "modelli video per supermercati" dovrebbe presentare immagini pulite e moderne, mostrando prodotti freschi e una consegna senza intoppi, narrato da un avatar AI dall'aspetto professionale che spiega i vantaggi del tuo servizio. L'audio dovrebbe essere chiaro e rassicurante, completando le immagini vivaci.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video dinamico di 15 secondi per "Instagram Reels" per promuovere una nuova "promozione di prodotto del supermercato", specificamente rivolto agli utenti dei social media e agli appassionati di cibo. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con musica alla moda e tagli rapidi, enfatizzando l'attrattiva del prodotto con testo coinvolgente sullo schermo. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare didascalie accattivanti che catturano immediatamente l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 60 secondi "di generi alimentari" per i tuoi contenuti sui social media, mirato a favorire la connessione comunitaria tra clienti fedeli e potenziali. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo caldo e autentico, con scatti spontanei del personale, clienti felici e prodotti locali, arricchito da una voce fuori campo amichevole e rassicurante generata utilizzando la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen. La musica di sottofondo dovrebbe essere morbida e invitante, creando un'atmosfera accogliente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video per Negozi di Alimentari

Crea facilmente video promozionali accattivanti per il tuo negozio di alimentari o prodotti, sfruttando strumenti potenziati dall'AI e modelli personalizzabili per potenziare i tuoi sforzi di marketing.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli personalizzabili per iniziare rapidamente a costruire il tuo progetto video per supermercati.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Carica i tuoi contenuti visivi o utilizza la nostra vasta libreria multimediale/supporto stock per popolare le scene del tuo video di generi alimentari.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo o Testo
Arricchisci il tuo video con la generazione di voce fuori campo professionale o converti direttamente il tuo script in video utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di alta qualità, regola il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, e condividi il tuo nuovo video promozionale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Evidenzia esperienze e recensioni positive dei clienti per i tuoi prodotti e servizi di consegna di generi alimentari con video coinvolgenti potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare modelli di video coinvolgenti per le promozioni del mio negozio di alimentari?

HeyGen ti consente di creare facilmente video promozionali di alta qualità e coinvolgenti per il tuo negozio di alimentari utilizzando una vasta gamma di modelli personalizzabili. La nostra piattaforma intuitiva ti permette di progettare rapidamente modelli di video per generi alimentari efficaci per tutte le tue esigenze di marketing.

Posso generare un video di promozione di prodotti del supermercato utilizzando testo e avatar AI con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen rende semplice generare video dinamici di promozione di prodotti del supermercato. Puoi sfruttare la nostra funzione di trasformazione del testo in video per animare il tuo messaggio, arricchito da avatar AI realistici e generazione di voce fuori campo professionale, per dare vita ai tuoi prodotti.

Quali modelli personalizzabili offre HeyGen per contenuti sui social media di negozi di alimentari come Instagram Reels?

HeyGen offre una ricca selezione di modelli personalizzabili specificamente progettati per il marketing di negozi di alimentari, perfetti per contenuti sui social media come Instagram Reels e Pubblicità di Consegna di Generi Alimentari Online. Adatta facilmente questi modelli con il tuo marchio, prodotti e messaggi per distinguerti.

Perché HeyGen è il creatore di video online ideale per creare annunci di alta qualità per negozi di alimentari e video di offerte settimanali?

HeyGen si distingue come il creatore di video online ideale grazie alla sua interfaccia potente e facile da usare e alla vasta libreria multimediale, che consente la rapida creazione di annunci di alta qualità per negozi di alimentari e video di offerte settimanali. Le sue capacità, tra cui il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, assicurano che i tuoi contenuti siano perfettamente ottimizzati per varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo