Crea un attraente video tutorial di 90 secondi pensato per aspiranti creatori di contenuti e proprietari di piccole imprese, che dettagli la semplicità d'uso di un creatore di video con schermo verde. Lo stile visivo deve essere pulito e professionale, con dimostrazioni chiare e passo dopo passo del processo di Chroma Key, accompagnate da una voce fuori campo precisa e informativa generata utilizzando la capacità di creazione di voce fuori campo di HeyGen.

Generare video