Elimina senza sforzo gli sfondi dei video con il nostro editor di Schermo Verde IA, poi migliora il tuo contenuto utilizzando i Template professionali e le scene di HeyGen.

Crea un attraente video tutorial di 90 secondi pensato per aspiranti creatori di contenuti e proprietari di piccole imprese, che dettagli la semplicità d'uso di un creatore di video con schermo verde. Lo stile visivo deve essere pulito e professionale, con dimostrazioni chiare e passo dopo passo del processo di Chroma Key, accompagnate da una voce fuori campo precisa e informativa generata utilizzando la capacità di creazione di voce fuori campo di HeyGen.
Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA in azione

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Generazione di video end-to-end

Costruito con Struttura e Scopo

Recensioni

Come funziona il creatore di video con schermo verde

Trasforma le tue registrazioni senza sforzo con la potente rimozione dello sfondo basata sull'IA e la composizione creativa di scene, senza bisogno di uno schermo verde fisico.

Step 1
Carica il tuo materiale
Inizi subendo il tuo clip video all'editor HeyGen. La nostra piattaforma è progettata per integrare senza problemi il tuo contenuto di `greenscreen video maker`.
Step 2
Selezionare rimozione dello sfondo
Utilizza la nostra avanzata funzione `AI Green Screen` per rimuovere istantaneamente lo sfondo esistente dal tuo video. Questo processo intelligente funziona con un solo clic.
Step 3
Aggiungere una nuova scena
Scegli dalla vasta `Media library/stock support` di HeyGen o carica la tua immagine/video per sostituire lo sfondo rimosso. Crea ambienti di `virtual background` straordinari senza sforzo.
Step 4
Esporta il tuo video
Completa il tuo capolavoro ed esportalo in risoluzione di `high quality export`. La tua creazione con `green screen video editor` professionale è pronta per essere condivisa.

Casi d'uso

HeyGen semplifica la creazione di video con schermo verde. Lo schermo verde AI e la Chiave cromatica rimuovono istantaneamente gli sfondi, permettendo sfondi virtuali dinamici per contenuti coinvolgenti.

Stimolare la partecipazione alla formazione

Domande Frequenti

Come gestisce HeyGen la modifica di video con schermo verde?

HeyGen utilizza intelligenza artificiale avanzata per eseguire la rimozione intelligente dello sfondo dai video, agendo efficacemente come uno Schermo Verde AI. Questo approccio innovativo permette un chroma keying senza soluzione di continuità senza la necessità di un setup fisico di schermo verde.

Posso caricare i miei clip video per rimuovere gli sfondi?

Sì, HeyGen ti consente di caricare i tuoi clip video esistenti direttamente sul suo editor video online. La nostra potente intelligenza artificiale può eseguire la rimozione intelligente dello sfondo con solo pochi clic, permettendo un'esportazione di alta qualità.

Che qualità posso aspettarmi dalla rimozione dello sfondo di HeyGen?

HeyGen offre una rimozione dello sfondo di alta qualità, assicurando che il soggetto in primo piano rimanga nitido e chiaro. Successivamente puoi esportare i tuoi video con uno sfondo trasparente o sostituirlo con vari sfondi virtuali, adatti alla creazione di contenuti professionali.

HeyGen è in grado di sostituire gli sfondi video con visual personalizzati?

Senza dubbio, HeyGen è un editor video per green screen versatile che ti permette di sostituire lo sfondo con immagini, video o effetti green screen personalizzati. Questa caratteristica offre un ampio controllo creativo sui tuoi progetti all'interno dell'editor video online.

