Sblocca Insight con il Nostro Creatore di Video di Sviluppo Insight Grafici

Genera video di marketing coinvolgenti dai tuoi insight e script istantaneamente con la nostra potente funzione di testo-a-video.

503/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per artisti digitali, designer grafici ed educatori, sviluppa un video illustrativo di 60 secondi che trasforma dati complessi in contenuti video di sviluppo di insight grafici accessibili. Adotta uno stile visivo artistico e informativo, con animazioni fluide di visualizzazioni di dati, accompagnate da una voce narrante calma e chiara. Dimostra il potere degli "Avatar AI" per presentare questi insight in modo convincente, rendendo i concetti astratti più facili da comprendere per il pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produci un asset commerciale di 30 secondi ad alta energia per aziende di e-commerce e inserzionisti di prodotti, focalizzato su rapide presentazioni di prodotti. Il video dovrebbe vantare uno stile visivo vibrante e veloce, con tagli rapidi e primi piani dei prodotti, accompagnato da musica di sottofondo moderna e d'impatto. Sottolinea come i "Modelli e scene" di HeyGen semplifichino la rapida produzione di asset commerciali di livello professionale senza un editing estensivo.
Prompt di Esempio 3
Rivolgendoti a influencer e brand personali, crea un video personalizzato di 40 secondi che dimostri come possano diventare il proprio agente creativo online. Utilizza uno stile visivo amichevole e coinvolgente con transizioni dinamiche e testo sullo schermo, accompagnato da una voce narrante conversazionale e accessibile. Metti in evidenza la funzione "Avatar Personalizzato", che consente ai creatori di incarnare la propria identità di marca e interagire direttamente con il loro pubblico in modi unici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Sviluppo Insight Grafici

Crea video coinvolgenti e visivamente ricchi con strumenti alimentati da AI, trasformando dati complessi in insight coinvolgenti e azionabili per il tuo pubblico senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La nostra funzione Testo-a-video da script genererà quindi una bozza iniziale del video, gettando le basi per la tua creazione di contenuti perspicaci.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il presentatore dei tuoi insight grafici, migliorando il coinvolgimento e l'appeal visivo per il tuo progetto di creazione video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Audio
Integra grafiche, grafici e media pertinenti dalla vasta libreria di media/supporto stock per rappresentare visivamente i tuoi insight in modo efficace, supportando i tuoi contenuti di marketing.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video con un editing preciso nel Video Editor, regolando i tempi e le transizioni. Poi, Esporta il tuo video di sviluppo insight grafici di alta qualità per tutte le tue esigenze di agente creativo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video AI coinvolgenti per evidenziare il successo dei clienti, trasformando gli insight grafici in potenti testimonianze e casi studio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per contenuti di marketing?

HeyGen è un avanzato creatore di video alimentato da AI progettato per semplificare l'intero processo di creazione di contenuti. Con la sua interfaccia intuitiva, gli utenti possono trasformare script in contenuti di marketing coinvolgenti, sfruttando avatar AI e diversi modelli di video per produrre video professionali in modo efficiente.

HeyGen può aiutare nella creazione di asset commerciali personalizzati?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di sviluppare asset commerciali personalizzati senza sforzo. Permette la creazione di Avatar Personalizzati unici e offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi contenuti video siano perfettamente allineati con l'identità e l'estetica del tuo marchio.

Qual è il ruolo dei modelli video nella creazione di contenuti di HeyGen?

I modelli video sono fondamentali per il flusso di lavoro efficiente di creazione di contenuti di HeyGen, fungendo da potente creatore di video di sviluppo insight grafici. Questi modelli progettati professionalmente consentono agli utenti di produrre rapidamente video di alta qualità, offrendo un agente creativo per varie esigenze aziendali e accelerando il processo di produzione video.

HeyGen offre funzionalità avanzate come voiceover e sottotitoli?

Sì, HeyGen fornisce strumenti robusti alimentati da AI per migliorare i tuoi contenuti video. Gli utenti possono facilmente generare voiceover dal suono naturale e aggiungere automaticamente sottotitoli o didascalie accurate, rendendo HeyGen un editor video completo per tutte le tue esigenze di comunicazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo