Creatore di Video per Aperture: Crea Annunci Straordinari
Crea facilmente video professionali per aperture con modelli e scene personalizzabili per promuovere la tua attività.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di apertura di 45 secondi accogliente rivolto a famiglie e acquirenti locali, con immagini calde e amichevoli dei prodotti di un nuovo negozio al dettaglio e personale invitante, accompagnato da musica di sottofondo leggera. Utilizza la "Generazione di voiceover" di HeyGen per aggiungere un messaggio personale e invitante, promuovendo efficacemente l'evento e incoraggiando la partecipazione della comunità.
Produci un elegante video teaser di 15 secondi per l'evento di lancio di una startup tecnologica, rivolto agli appassionati di tecnologia con immagini futuristiche e grafica dinamica, accompagnato da una colonna sonora elettronica moderna. Questo coinvolgente "video di lancio" può essere rapidamente creato utilizzando la funzione "Testo a video da script" di HeyGen, generando entusiasmo e un senso di innovazione prima del grande annuncio.
Crea un video estetico di 60 secondi per l'apertura di una nuova boutique di moda online, progettato per individui attenti alla moda e ideale per un post su Instagram, con primi piani di prodotti di alta qualità e scatti di lifestyle aspirazionali con musica di sottofondo alla moda. Sfrutta la funzione di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per formattare perfettamente questo video su tutte le piattaforme social, rendendo semplice "aggiungere il tuo logo" e personalizzare dai "modelli di apertura".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Apertura di Grande Impatto.
Produci rapidamente video promozionali straordinari per annunciare la tua apertura, attirando più visitatori e aumentando l'engagement iniziale.
Progetta Annunci Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente video accattivanti per Instagram, Facebook e altre piattaforme per generare interesse per il tuo evento di apertura.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare facilmente un video di apertura?
HeyGen offre una varietà di "modelli di apertura" pronti all'uso che ti permettono di creare rapidamente un "video professionale" per la tua attività. Puoi "personalizzarli" con gli elementi e i messaggi del tuo brand per realizzare un "annuncio di apertura" di grande impatto.
Quali opzioni di branding sono disponibili per il mio video di apertura in HeyGen?
Con HeyGen, puoi facilmente "aggiungere il tuo logo" e personalizzare i colori per assicurarti che il tuo video di "annuncio di apertura" sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand. Questo ti permette di creare "video professionali" che risuonano con il tuo pubblico.
Posso creare video di apertura adatti a diverse piattaforme social?
Sì, HeyGen supporta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo semplice adattare i tuoi "video di apertura" per piattaforme come "Post di Instagram" e "Post di Facebook". Questo assicura che la tua "promozione" raggiunga efficacemente un pubblico più ampio.
Come rende HeyGen i video di apertura più coinvolgenti?
HeyGen aumenta il coinvolgimento permettendoti di incorporare avatar AI e generare "voiceover" direttamente dal tuo script per il tuo "annuncio di apertura". Questo approccio innovativo ti aiuta a produrre "video di lancio" dinamici e coinvolgenti per la tua nuova attività.