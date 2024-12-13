Creatore di Video per Aperture: Crea Annunci Straordinari

Crea facilmente video professionali per aperture con modelli e scene personalizzabili per promuovere la tua attività.

Crea un vivace video di annuncio di apertura di 30 secondi rivolto a giovani appassionati di cibo urbani, mostrando un nuovo caffè alla moda con immagini luminose ed energiche e una colonna sonora lo-fi vivace. Questo video professionale può essere facilmente realizzato utilizzando i diversi "Modelli e scene" di HeyGen per mettere in risalto l'atmosfera unica del caffè e le bevande speciali, creando attesa per l'inaugurazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di apertura di 45 secondi accogliente rivolto a famiglie e acquirenti locali, con immagini calde e amichevoli dei prodotti di un nuovo negozio al dettaglio e personale invitante, accompagnato da musica di sottofondo leggera. Utilizza la "Generazione di voiceover" di HeyGen per aggiungere un messaggio personale e invitante, promuovendo efficacemente l'evento e incoraggiando la partecipazione della comunità.
Prompt di Esempio 2
Produci un elegante video teaser di 15 secondi per l'evento di lancio di una startup tecnologica, rivolto agli appassionati di tecnologia con immagini futuristiche e grafica dinamica, accompagnato da una colonna sonora elettronica moderna. Questo coinvolgente "video di lancio" può essere rapidamente creato utilizzando la funzione "Testo a video da script" di HeyGen, generando entusiasmo e un senso di innovazione prima del grande annuncio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video estetico di 60 secondi per l'apertura di una nuova boutique di moda online, progettato per individui attenti alla moda e ideale per un post su Instagram, con primi piani di prodotti di alta qualità e scatti di lifestyle aspirazionali con musica di sottofondo alla moda. Sfrutta la funzione di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per formattare perfettamente questo video su tutte le piattaforme social, rendendo semplice "aggiungere il tuo logo" e personalizzare dai "modelli di apertura".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Aperture

Crea facilmente video accattivanti per annunciare la tua nuova impresa e suscitare entusiasmo con il nostro intuitivo creatore di video professionali.

1
Step 1
Seleziona un Modello di Apertura
Scegli tra una vasta gamma di modelli di apertura progettati professionalmente per avviare facilmente la creazione del tuo video.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Messaggio e le Immagini
Personalizza il modello scelto aggiungendo il tuo testo unico, immagini e clip video dalla nostra vasta libreria multimediale.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Branding e Voiceover
Integra il logo e i colori del tuo brand utilizzando i nostri controlli di branding per assicurarti che il tuo video rifletta l'identità della tua attività.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio di Apertura
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su piattaforme social come Instagram e Facebook.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti di Lancio Ispiratori

.

Crea video professionali e ispiratori che condividono la visione della tua nuova attività, costruendo attesa ed entusiasmo nei clienti per la tua apertura.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare facilmente un video di apertura?

HeyGen offre una varietà di "modelli di apertura" pronti all'uso che ti permettono di creare rapidamente un "video professionale" per la tua attività. Puoi "personalizzarli" con gli elementi e i messaggi del tuo brand per realizzare un "annuncio di apertura" di grande impatto.

Quali opzioni di branding sono disponibili per il mio video di apertura in HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente "aggiungere il tuo logo" e personalizzare i colori per assicurarti che il tuo video di "annuncio di apertura" sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand. Questo ti permette di creare "video professionali" che risuonano con il tuo pubblico.

Posso creare video di apertura adatti a diverse piattaforme social?

Sì, HeyGen supporta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo semplice adattare i tuoi "video di apertura" per piattaforme come "Post di Instagram" e "Post di Facebook". Questo assicura che la tua "promozione" raggiunga efficacemente un pubblico più ampio.

Come rende HeyGen i video di apertura più coinvolgenti?

HeyGen aumenta il coinvolgimento permettendoti di incorporare avatar AI e generare "voiceover" direttamente dal tuo script per il tuo "annuncio di apertura". Questo approccio innovativo ti aiuta a produrre "video di lancio" dinamici e coinvolgenti per la tua nuova attività.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo