Crea momenti indimenticabili con un creatore di video di laurea

Personalizza facilmente il tuo video di laurea con testo e musica utilizzando i template e le scene intuitive di HeyGen.

494/2000

Esplora Esempi

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

un collage di immagini con una che dice padroneggiare il marketing sui social mediaun collage di immagini con una che dice padroneggiare il marketing sui social media

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi suggerimenti.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Prompt 1
Crea una presentazione di 45 secondi per la laurea che racconti la tua storia unica. Pensato per studenti e insegnanti, questo video utilizzerà la funzione di testo in video di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità messaggi personalizzati con immagini sorprendenti. Il video avrà uno stile dinamico e coinvolgente, incorporando molteplici angolazioni e regolazione della velocità del video per evidenziare i momenti chiave. Aggiungi musica per dare il tono perfetto a questa celebrazione creativa.
Prompt 2
Per un approccio più tecnico, realizza un video di laurea di 90 secondi utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover. Ideale per utenti e creatori di contenuti esperti di tecnologia, questo video esplorerà le capacità di un editor video di laurea, consentendo un preciso aggiustamento della velocità del video e l'inclusione di elementi di condivisione dello schermo. Lo stile visivo e audio sarà elegante e moderno, fornendo un tocco professionale ai tuoi ricordi di laurea.
Prompt 3
Celebra i tuoi successi con la creazione di un video di laurea di 30 secondi che sia conciso e d'impatto. Destinato agli appassionati di social media e ai giovani laureati, questo video sfrutterà la libreria multimediale/stock di HeyGen per incorporare clip di alta qualità di cerimonie di laurea. Lo stile visivo sarà fresco e vivace, con l'opzione di personalizzare con testo e aggiungere musica, assicurando che il tuo video spicchi in qualsiasi feed.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nel riquadro di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motore Creativo

Nessun equipaggio. Nessun taglio. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione video End-to-End

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Intento

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come funziona il creatore di video di laurea

Crea un video di laurea indimenticabile con facilità utilizzando i nostri strumenti e funzionalità intuitive.

1
Step 1
Crea il tuo video con i modelli
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video per lauree. Questi modelli offrono una base creativa, permettendoti di concentrarti sulla personalizzazione del tuo video con facilità.
2
Step 2
Aggiungi un tocco personale con testo e musica
Personalizza il tuo video aggiungendo testo e musica. Usa animazioni di testo per evidenziare i momenti chiave e scegli una colonna sonora che catturi lo spirito della cerimonia di laurea.
3
Step 3
Applica transizioni video senza soluzione di continuità
Migliora il tuo video applicando transizioni fluide tra le clip. Questa funzionalità garantisce che il tuo video scorra naturalmente, mantenendo l'attenzione degli spettatori dall'inizio alla fine.
4
Step 4
Esporta e condividi la tua creazione
Una volta completato il tuo video, esportalo nel formato desiderato. Condividi il tuo video di laurea con amici e familiari, oppure trasmettilo in diretta per un pubblico più ampio.

Casi d'uso

HeyGen rivoluziona la creazione di video di laurea offrendo strumenti intuitivi come modelli di video di laurea e editor, consentendo agli utenti di realizzare facilmente presentazioni memorabili per la laurea. Migliora i tuoi video con testi personalizzati, musica e transizioni fluide per catturare l'essenza della tua cerimonia di laurea.

Metti in evidenza le storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

.

Highlight the journey and success of graduates through compelling video storytelling, leveraging HeyGen's advanced video editing capabilities.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo di creazione di video di laurea?

HeyGen offre un'esperienza di creazione video di laurea senza soluzione di continuità con il suo intuitivo editor di video di laurea. Utilizza avatar AI e testo in video da script per realizzare video personalizzati e coinvolgenti senza sforzo.

Quali funzionalità offre HeyGen per un creatore di presentazioni di laurea?

Il creatore di presentazioni per la laurea di HeyGen include modelli video personalizzabili, che ti permettono di personalizzare con testo, aggiungere musica e incorporare transizioni video per un prodotto finale raffinato.

Posso usare HeyGen per aggiungere musica e animazioni di testo al mio video di laurea?

Sì, HeyGen ti permette di aggiungere musica e animazioni di testo al tuo video di laurea, migliorandone l'impatto emotivo e l'attrattiva visiva con facilità.

HeyGen supporta la visualizzazione da molteplici angolazioni e la condivisione dello schermo per i video di laurea?

HeyGen supporta molteplici angolazioni e la condivisione dello schermo, rendendolo ideale per catturare video completi delle cerimonie di laurea e condividerli con il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo