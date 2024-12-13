Il Tuo Creatore di Video Riassuntivi per la Laurea per Ricordi Straordinari

Genera video di laurea toccanti con facilità, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una narrazione unica.

Produci un video riassuntivo di 45 secondi per la laurea, emozionante e commovente, per genitori e familiari orgogliosi, catturando i ricordi preziosi del percorso accademico. Lo stile visivo dovrebbe essere nostalgico e caldo, utilizzando luci soffuse e transizioni morbide, accompagnato da una musica di sottofondo dolce ed emozionale. Sfrutta i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per dare vita a questi momenti preziosi senza sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 60 secondi energico, pensato per gli studenti laureandi da condividere con i loro coetanei, mostrando i momenti più entusiasmanti della loro esperienza universitaria. Punta a un montaggio veloce con immagini vivaci e musica pop allegra e celebrativa. Arricchisci il tocco personale utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere riflessioni e aneddoti individuali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispiratore di 30 secondi per la laurea da pubblicare sulle piattaforme social dell'università, presentando i momenti chiave della cerimonia di laurea e i successi degli studenti. L'estetica dovrebbe essere professionale e sofisticata, con transizioni eleganti e musica orchestrale edificante. Assicurati accessibilità e ampia diffusione incorporando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video alla moda di 50 secondi per i singoli laureati da personalizzare e condividere sui loro social media personali, riflettendo la loro personalità unica e le aspirazioni future. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, giocoso e altamente personalizzato, magari con grafiche dinamiche e musica contemporanea. Eleva la narrazione con gli avatar AI di HeyGen, facendoli consegnare un messaggio personalizzato o una riflessione divertente sul loro percorso, permettendo una personalizzazione creativa del video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Riassuntivi per la Laurea

Crea un video riassuntivo memorabile per la laurea senza sforzo, combinando i tuoi ricordi preziosi con funzionalità AI avanzate per un tributo professionale e personalizzato.

1
Step 1
Carica i Tuoi Momenti
Inizia caricando le tue foto e clip video preferite per formare la base del tuo video slideshow di laurea. La nostra piattaforma funge da libreria multimediale/supporto stock, accogliendo una vasta gamma di file multimediali.
2
Step 2
Personalizza la Tua Narrazione
Arricchisci il tuo video aggiungendo una narrazione generata da AI utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover o selezionando musica di sottofondo. Crea una storia avvincente con il nostro motore creativo.
3
Step 3
Rifinisci con Tocchi Professionali
Personalizza ulteriormente il tuo video riassuntivo per la laurea con modelli personalizzabili, sovrapposizioni di testo dinamiche e sottotitoli e caption automatici per una chiarezza perfetta.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Capolavoro
Una volta completato il progetto del tuo creatore di video riassuntivi per la laurea, esporta facilmente i tuoi video di laurea nel formato desiderato per una condivisione senza problemi sulle piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia i Successi dei Laureati con Video AI

.

Compila e presenta senza sforzo i migliori momenti e successi della laurea, creando un montaggio coinvolgente e visivamente ricco.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video riassuntivo memorabile per la laurea?

HeyGen agisce come il tuo creatore definitivo di video riassuntivi per la laurea, offrendo una piattaforma intuitiva che rende la creazione di video celebrativi straordinari senza sforzo. Utilizza i nostri modelli personalizzabili e il motore creativo per trasformare facilmente i tuoi ricordi preziosi in un video di laurea dall'aspetto professionale.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per personalizzare i miei video di laurea?

Il potente motore creativo di HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione video per rendere il tuo video di laurea davvero unico. Incorpora facilmente animazioni di testo, effetti video e seleziona dalla nostra libreria musicale per riflettere il percorso e la personalità del laureato.

Posso includere facilmente le mie foto e video in un video slideshow di laurea di HeyGen?

Assolutamente! HeyGen ti permette di caricare facilmente foto e video, consentendoti di creare un video slideshow di laurea personalizzato o un montaggio dinamico. Combina i tuoi ricordi preziosi con le funzionalità di HeyGen per una celebrazione davvero unica.

HeyGen fornisce funzionalità AI per migliorare i video di laurea, come voiceover o avatar AI?

Sì, HeyGen integra funzionalità AI avanzate, inclusa la generazione di voiceover realistici e avatar AI, per elevare i tuoi video di laurea. Queste capacità permettono una narrazione innovativa e un'esperienza più coinvolgente per il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo