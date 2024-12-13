Video Maker di Aggiornamenti Governativi per il Servizio Pubblico

Ottimizza la sensibilizzazione e la comunicazione pubblica con avatar AI dinamici, rendendo coinvolgenti gli aggiornamenti governativi complessi.

Produci un video esplicativo di 90 secondi per i dipendenti governativi che illustri i nuovi protocolli di sicurezza IT interni. Questo video dovrebbe essere rivolto al personale dell'agenzia che necessita di un aggiornamento chiaro e conciso sui cambiamenti tecnici, presentato con uno stile visivo professionale e diretto, comunicando efficacemente attraverso gli avatar AI di HeyGen e arricchito da sottotitoli per l'accessibilità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di sensibilizzazione pubblica di 60 secondi per annunciare una nuova iniziativa di riciclaggio a livello cittadino rivolta al pubblico generale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e accessibile, utilizzando i modelli e le scene estensive di HeyGen per creare un'atmosfera amichevole, supportato da una generazione di voiceover naturale per illustrare i benefici del programma, comunicando efficacemente questo cruciale messaggio di sensibilizzazione e comunicazione pubblica.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 2 minuti che spieghi i recenti cambiamenti alle linee guida locali sulla conformità FOIA, specificamente rivolto ai piccoli imprenditori e alle organizzazioni comunitarie. Il video richiede uno stile visivo e audio autorevole ma accessibile, sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una consegna precisa delle informazioni e garantendo chiarezza con sottotitoli completi, mentre il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto consentono una visione ottimale su varie piattaforme per questo contenuto critico di video maker di aggiornamenti governativi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un modulo di formazione interna di 1 minuto per il nuovo software dell'agenzia governativa, destinato al personale interno che necessita di una guida passo-passo. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito, professionale e facile da seguire, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per guidare gli utenti attraverso il processo e attingendo a modelli e scene per strutturare efficacemente le istruzioni, supportando la creazione dinamica di video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker di Aggiornamenti Governativi

Produci rapidamente aggiornamenti governativi professionali e annunci pubblici con l'AI, garantendo una comunicazione chiara e coerente per la tua comunità.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia scegliendo tra modelli professionali progettati per la comunicazione governativa o parti da zero per un controllo creativo completo con le scene di HeyGen.
2
Step 2
Componi il Tuo Messaggio con l'AI
Inserisci il tuo copione e guarda come l'AI trasforma il tuo testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, completa di avatar AI realistici.
3
Step 3
Raffina e Personalizza il Tuo Video
Applica il branding della tua agenzia utilizzando i controlli di branding di HeyGen per assicurarti che il tuo messaggio sia in linea con le linee guida ufficiali e si distingua.
4
Step 4
Distribuisci Ampiamente il Tuo Aggiornamento
Esporta facilmente il tuo video finito utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, pronto per una sensibilizzazione e comunicazione pubblica senza soluzione di continuità su tutti i canali desiderati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione Interna ed Esterna

.

Utilizza l'AI per creare video di formazione coinvolgenti che aumentano l'engagement e la ritenzione delle informazioni per i dipendenti governativi e il pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di aggiornamenti governativi utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per ottimizzare la creazione di video di aggiornamenti governativi. Questa capacità tecnica consente agli enti del settore pubblico di trasformare i copioni in video coinvolgenti in modo efficiente per la sensibilizzazione e la comunicazione pubblica.

HeyGen può potenziare le agenzie governative nella sensibilizzazione e comunicazione pubblica?

Assolutamente. HeyGen consente alle agenzie governative di produrre video governativi coinvolgenti per la sensibilizzazione e la comunicazione pubblica utilizzando modelli personalizzabili e controlli di branding robusti. Questo assicura un messaggio coerente e professionale in tutti i contenuti video.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per l'accessibilità e la conformità dei video?

HeyGen include caratteristiche tecniche integrate come sottotitoli automatici e generazione di voiceover di alta qualità per migliorare l'accessibilità dei video e aiutare nella conformità FOIA. Questi strumenti assicurano che i tuoi video governativi raggiungano efficacemente un pubblico più ampio.

HeyGen migliora l'efficienza della creazione di video per l'educazione e la formazione pubblica?

Sì, HeyGen migliora significativamente l'efficienza della creazione di video per l'educazione e la formazione pubblica attraverso modelli intuitivi e funzionalità collaborative. La sua interfaccia drag-and-drop semplifica la produzione di contenuti video animati informativi, migliorando la collaborazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo