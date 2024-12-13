Creatore di Video Informativi Governativi: Semplifica il Coinvolgimento Pubblico

Crea istantaneamente video di comunicazione e coinvolgimento pubblico conformi utilizzando avatar AI per una fornitura di servizi pubblici coinvolgente.

Produci un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi progettato per il pubblico generale, per articolare chiaramente una nuova iniziativa di servizio pubblico, utilizzando uno stile visivo animato e amichevole, completato da una voce narrante professionale generata tramite la funzione di generazione vocale di HeyGen per facilitare efficacemente la comunicazione e il coinvolgimento pubblico.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video animato coinvolgente di 60 secondi rivolto a potenziali dipendenti governativi, mostrando opportunità di carriera e la cultura dell'agenzia, incorporando un'animazione in stile infografico vivace con testo chiaro sullo schermo tramite i Template e le scene di HeyGen per un'esperienza informativa e user-friendly sull'impiego governativo.
Prompt di Esempio 2
Progetta una produzione concisa di 30 secondi per la creazione di video informativi governativi per i dipendenti delle agenzie governative, concentrandosi sugli aggiornamenti recenti sulla conformità FOIA, presentata in uno stile diretto e professionale con informazioni critiche evidenziate da avatar AI creati con la capacità di testo-a-video di HeyGen, garantendo la consapevolezza della protezione dei dati.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 75 secondi sugli aggiornamenti dei nuovi miglioramenti nella fornitura di servizi pubblici per i cittadini, impiegando uno stile visivo dinamico che integra filmati reali provenienti dal supporto della libreria/stock media di HeyGen, insieme a una voce narrante chiara, dimostrando l'impatto delle soluzioni AI nei video governativi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video informativi governativi

Crea senza sforzo video esplicativi governativi coinvolgenti e conformi per un'efficace comunicazione e coinvolgimento pubblico utilizzando soluzioni AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script direttamente. La funzionalità di testo-a-video della piattaforma trasforma il tuo messaggio in una narrazione visiva dinamica, ideale per il coinvolgimento pubblico.
2
Step 2
Personalizza Visivi e Avatar
Migliora il tuo video incorporando avatar AI realistici per presentare le tue informazioni, rendendo le tue soluzioni video governative più coinvolgenti e personalizzate.
3
Step 3
Aggiungi Funzionalità di Accessibilità
Assicurati un'ampia portata e conformità FOIA utilizzando sottotitoli/caption automatici, rendendo i tuoi video animati accessibili a tutti i pubblici.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo contenuto con controlli di branding, quindi esporta il tuo video in vari formati per una fornitura di servizi pubblici senza interruzioni su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione dei Dipendenti Governativi

.

Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici che migliorano il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze per il personale governativo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare le agenzie governative a creare video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen consente alle agenzie governative di produrre video esplicativi dinamici e video animati in modo efficiente. I nostri avatar AI e le funzionalità di testo-a-video semplificano la creazione di contenuti di comunicazione e coinvolgimento pubblico coinvolgenti, rendendo le informazioni complesse facilmente comprensibili.

Cosa rende HeyGen un creatore di video informativi governativi ideale per la fornitura di servizi pubblici?

HeyGen è un creatore di video informativi governativi ideale grazie alle sue soluzioni AI e all'editor drag-and-drop user-friendly. Questa piattaforma semplifica la creazione di video essenziali, ottimizzando la fornitura di servizi pubblici con contenuti professionali e accessibili.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video informativi professionali sull'impiego governativo?

Per i video informativi sull'impiego governativo, HeyGen offre funzionalità robuste come template personalizzabili, controlli di branding e generazione di voce di alta qualità. Questi strumenti garantiscono che le agenzie possano creare materiali di comunicazione e coinvolgimento pubblico professionali e coerenti in modo efficace.

HeyGen può assistere le entità governative nella creazione di video accessibili per un pubblico diversificato?

Assolutamente, HeyGen assiste significativamente le entità governative nella creazione di soluzioni video governative accessibili tramite sottotitoli/caption automatici e voiceover multilingue. Questo assicura che i messaggi critici di comunicazione e coinvolgimento pubblico raggiungano un pubblico ampio e diversificato.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo