Generatore di Video di Annuncio Governativo: AI per PSA Rapidi

Crea istantaneamente video di sensibilizzazione pubblica coinvolgenti con la potente funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una comunicazione digitale efficace.

429/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario creare un video governativo di 60 secondi, rivolto ai proprietari di piccole imprese, che illustri i nuovi finanziamenti governativi disponibili per le imprese locali. Questa comunicazione digitale dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e incoraggiante con filmati di repertorio pertinenti e musica di sottofondo motivante, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasmettere efficacemente informazioni complesse.
Prompt di Esempio 2
Per i residenti della comunità, dovrebbe essere progettato un video di aggiornamento conciso di 30 secondi utilizzando un generatore di video di annuncio governativo, informandoli sui progressi delle ristrutturazioni del parco locale. Il video dovrebbe presentare un avatar AI coinvolgente e amichevole che presenta gli aggiornamenti chiave su uno sfondo di immagini prima e dopo, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un tocco personalizzato in questa creazione video, con uno stile visivo complessivamente ottimista.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 50 secondi per gli elettori idonei incoraggiandoli a partecipare a un'imminente elezione locale, utilizzando un generatore di video AI. Questa campagna di sensibilizzazione pubblica richiede uno stile visivo luminoso e accessibile con grafica diversificata sullo schermo per rappresentare l'inclusività, e un voiceover motivazionale, strutturato efficacemente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per semplificare il processo di produzione e rendere il messaggio altamente coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio Governativo

Produci rapidamente video professionali di annuncio governativo e messaggi di servizio pubblico con AI, migliorando la sensibilizzazione pubblica e la comunicazione digitale senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il testo del tuo annuncio nell'editor, sfruttando la nostra funzione di testo-a-video da script per formare la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e media di repertorio per rappresentare visivamente il tuo messaggio, garantendo un video di annuncio di servizio pubblico professionale.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Integra i tuoi controlli di branding ufficiali, inclusi loghi e colori, e seleziona un voiceover AI per trasmettere il tuo annuncio governativo con chiarezza.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con sottotitoli/caption automatici ed esportalo in vari formati, pronto per una comunicazione digitale efficace su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Sensibilizzazione e il Coinvolgimento Pubblico

.

Crea annunci governativi d'impatto che ispirano azioni positive e favoriscono un maggiore coinvolgimento della comunità su varie piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di annuncio governativo?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di video di annuncio governativo di alta qualità e annunci di servizio pubblico. Consente una creazione video efficiente utilizzando avatar AI e testo-a-video da script, rendendo la sensibilizzazione pubblica più accessibile e d'impatto.

Quali funzionalità offre HeyGen per una rapida creazione di video?

HeyGen offre modelli personalizzabili e creazione video nativa da prompt, consentendo una rapida generazione video end-to-end. Puoi facilmente convertire testo-a-video da script, aggiungere voiceover AI e generare automaticamente sottotitoli per una comunicazione digitale completa.

HeyGen può garantire la coerenza del marchio nei video governativi?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare i tuoi loghi e colori del marchio per mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi video governativi. Questo migliora la sensibilizzazione pubblica e garantisce una comunicazione digitale efficace su piattaforme come i social media.

HeyGen è adatto per utenti senza esperienza precedente di editing video?

Sì, HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo accessibile a tutti, indipendentemente dall'esperienza di editing precedente. Il nostro intuitivo generatore di video AI, combinato con modelli video pronti all'uso e opzioni di voiceover facili, consente risultati rapidi e professionali per tutte le tue esigenze di creazione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo