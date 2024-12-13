Creatore di Video per l'Allineamento Governativo: Semplifica le Comunicazioni del Settore Pubblico

Migliora la comunicazione interna e l'impegno formativo con video dinamici. Utilizza la generazione di voiceover potente per messaggi chiari e professionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 2 minuti per i nuovi assunti di un'agenzia governativa, delineando le procedure di conformità critiche. Questo video di formazione dovrebbe adottare un approccio visivo passo-passo con testo sullo schermo e un tono amichevole ma informativo, utilizzando la conversione da testo a video da script per una produzione efficiente e includendo sottotitoli accurati per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione del settore pubblico di 60 secondi che annuncia il lancio di un nuovo servizio digitale online per i cittadini. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e accessibile, incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale e una voce chiara e vivace, garantendo un'ampia diffusione come annuncio pubblico.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video convincente di 45 secondi per i capi dipartimento governativi, illustrando i guadagni di efficienza derivanti dall'adozione di strumenti di creazione video AI per i processi interni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e basato sui dati, mostrando vari modelli e scene, con un avatar AI sicuro che presenta i benefici, ottimizzato per varie piattaforme tramite ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per l'Allineamento Governativo

Produci senza sforzo video professionali per allineare le tue comunicazioni nel settore pubblico, garantendo chiarezza e impatto con la creazione video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il tuo script. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in un video dinamico, rendendo la creazione di contenuti semplice ed efficiente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI realistici per rappresentare il tuo messaggio. Questo assicura che il tuo video trasmetta autorità e coinvolgimento senza bisogno di un presentatore fisico.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Arricchisci il tuo video con immagini pertinenti, video e applica i controlli di branding della tua organizzazione per mantenere coerenza e professionalità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video di alta qualità, completo di sottotitoli automatici per l'accessibilità, e condividi facilmente i tuoi messaggi importanti su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica i Social Media del Settore Pubblico

Produci rapidamente video accattivanti per i social media per comunicare politiche governative, annunci e aggiornamenti in modo efficace ai cittadini.

Domande Frequenti

Come trasforma HeyGen il testo in video?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di creazione video AI per trasformare i tuoi script in video coinvolgenti. Gli utenti possono facilmente generare contenuti video inserendo il testo, che viene poi narrato e sincronizzato con avatar AI realistici, offrendo un processo di creazione da testo a video senza soluzione di continuità.

HeyGen supporta elementi di branding personalizzati?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, colori specifici e font direttamente nei tuoi video. Questo assicura che tutti i tuoi video di comunicazione interna e del settore pubblico mantengano un'identità di marca coerente.

Quali tipi di avatar AI sono disponibili?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI di alta qualità, permettendoti di selezionare il presentatore perfetto per i tuoi video esplicativi, materiali di formazione o annunci video. Questi avatar AI realistici migliorano significativamente il coinvolgimento degli spettatori in vari contesti comunicativi.

HeyGen offre funzionalità per l'accessibilità dei video?

Assolutamente, HeyGen include funzionalità come sottotitoli AI per migliorare l'accessibilità, rendendo i tuoi video comprensibili a un pubblico più ampio. Inoltre, la nostra piattaforma supporta la generazione di voiceover ricchi e una libreria multimediale completa per arricchire ulteriormente i tuoi contenuti.

