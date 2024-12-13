Creatore di Video di Formazione sulla Governance: Aumenta la Conformità con l'AI

Dai potere ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione sulla conformità efficaci utilizzando la generazione di voiceover AI di HeyGen.

Produci un video di 1 minuto su misura per i team L&D, dimostrando come aggiornare efficacemente i moduli di formazione sulla conformità con avatar AI dinamici. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e chiaro, utilizzando un avatar AI amichevole come portavoce per fornire informazioni concise e critiche, completato da una generazione di voiceover sicura e autorevole.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a nuovi membri del consiglio e dipendenti che necessitano di formazione sulla governance, concentrandosi su argomenti normativi complessi resi semplici. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e conciso, con testo e grafica sullo schermo per chiarezza, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare politiche di governance dettagliate in contenuti visivi coinvolgenti, completi di sottotitoli/caption accurati.
Prompt di Esempio 2
Crea un pezzo promozionale di 45 secondi per consigli no-profit e consigli scolastici indipendenti, mostrando la facilità di produrre video di formazione sulla governance del consiglio ben rifiniti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e accattivante, con transizioni di scena dinamiche e immagini pertinenti tratte da una libreria multimediale completa/supporto stock, tutto costruito rapidamente da modelli e scene personalizzabili.
Prompt di Esempio 3
Genera una panoramica tecnica di 2 minuti per professionisti IT e L&D illustrando le pratiche ottimali di documentazione video per la creazione di video e-learning, specificamente per l'integrazione LMS. Il video dovrebbe avere un tono esplicativo e accessibile, possibilmente con diagrammi animati o registrazioni dello schermo per spiegare le impostazioni di output, dimostrando come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni garantiscano una compatibilità senza soluzione di continuità attraverso vari sistemi di gestione dell'apprendimento.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sulla Governance

Semplifica la creazione di video di formazione sulla governance e conformità efficaci in pochi minuti, sfruttando l'AI per migliorare le esperienze di apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto di Formazione
Inizia incollando il tuo script di formazione sulla governance nell'editor, o scegli da una libreria di modelli professionali su misura per la creazione di video e-learning utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando da una galleria diversificata di avatar AI per presentare il tuo contenuto di formazione sulla governance, garantendo una consegna professionale e coinvolgente per i tuoi video di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Integra il logo della tua azienda, i colori e altri controlli di branding. Migliora la chiarezza incorporando media stock o elementi visivi personalizzati per illustrare i concetti chiave nella tua formazione sulla conformità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Con il tuo video di formazione completo, esportalo facilmente utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni in vari formati per diverse piattaforme, rendendolo pronto per la distribuzione e l'integrazione nel tuo LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi per una Migliore Comprensione

.

Trasforma argomenti complessi di formazione sulla governance in video di formazione chiari e digeribili, garantendo che tutti i membri del consiglio o i dipendenti comprendano le informazioni essenziali sulla conformità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla governance?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e una tecnologia intuitiva di trasformazione del testo in video per semplificare la produzione di video di formazione sulla governance professionali, permettendo ai team L&D di creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per una creazione efficace di video e-learning?

HeyGen fornisce capacità tecniche robuste, inclusi avatar AI realistici, voiceover AI personalizzabili e traduzioni con un solo clic in oltre 140 lingue, garantendo che la creazione dei tuoi video e-learning sia accessibile e d'impatto a livello globale.

Posso personalizzare i video di formazione creati con HeyGen per mantenere la coerenza del marchio?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi. Puoi facilmente personalizzare le scene, integrare il tuo logo e allineare i colori per garantire che tutti i tuoi video di formazione per i dipendenti riflettano l'identità unica del tuo marchio.

Quanto velocemente posso produrre e aggiornare i video di formazione sulla conformità utilizzando HeyGen?

Con i modelli diversificati di HeyGen e la potente funzionalità di trasformazione del testo in video, puoi produrre rapidamente nuovi video di formazione sulla conformità e fare aggiornamenti senza sforzo, accelerando significativamente il tuo processo di documentazione video.

