Google Sheets Tutorial Video Maker: Crea Rapido e Facile

Automatizza la creazione di video da Google Sheets con la potente funzione di testo-a-video da script di HeyGen per tutorial rapidi e chiari.

Crea un video conciso di 30 secondi che dimostri un potente trucco di Google Sheets, perfetto per professionisti impegnati alla ricerca di rapidi suggerimenti per la produttività. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando colori vivaci e transizioni fluide, accompagnato da una voce narrante chiara e vivace. Questo video presenterà in modo prominente gli avatar AI di HeyGen, portando un volto amichevole e dinamico al tutorial.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi che mostri come i team di marketing possano automatizzare il loro flusso di lavoro di creazione video direttamente dai dati di Google Sheets. Il pubblico di riferimento include piccoli imprenditori e educatori. Adotta uno stile visivo dinamico e professionale con sovrapposizioni di testo sullo schermo, accompagnato da una narrazione energica e chiara. Sottolinea la facilità di utilizzo dei modelli e delle scene predefinite di HeyGen per semplificare la produzione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial approfondito di 60 secondi su una funzione avanzata di Google Sheets, rivolto a creatori di contenuti e utenti esperti che desiderano padroneggiare funzionalità complesse. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dettagliato e passo-passo con registrazioni dello schermo e evidenziazioni del puntatore, supportato da una voce narrante calma e autorevole. Evidenzia la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per creare audio istruttivi coinvolgenti e di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video compatto di 30 secondi che trasformi dati complessi di Google Sheets in una spiegazione visiva facilmente comprensibile per analisti di dati e project manager. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, conciso e visivamente coinvolgente, utilizzando grafica animata e iconografia semplice, rendendolo accessibile anche a un pubblico internazionale grazie ai sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Google Sheets Tutorial Video Maker

Trasforma senza sforzo i tuoi dati strutturati di Google Sheets in video tutorial coinvolgenti, automatizzando la creazione di contenuti con controllo preciso e personalizzazione creativa.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Contenuto
Organizza lo script del tuo tutorial, i dati o i segmenti video all'interno di un Google Sheet, assicurandoti che ogni riga o colonna contenga contenuti specifici per il tuo video.
2
Step 2
Carica i Dati del Foglio sulla Piattaforma
Trasferisci senza problemi i dati preparati del tuo Google Sheet nella piattaforma di creazione video, sfruttando la sua capacità di testo-a-video da script per la generazione iniziale.
3
Step 3
Scegli i Visual e Migliora
Seleziona tra una varietà di modelli e scene per rappresentare visivamente i tuoi dati e aggiungi elementi come avatar AI o media di stock per arricchire il tuo tutorial.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Rivedi il tuo video per precisione e coerenza, quindi utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione della piattaforma per scaricare il tuo video tutorial di alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

Produci rapidamente clip tutorial dinamici su Google Sheets per una condivisione diffusa sulle piattaforme social.

Domande Frequenti

Come può HeyGen automatizzare la creazione di video dai miei dati di Google Sheets?

HeyGen ti consente di trasformare informazioni strutturate da Google Sheets in video tutorial coinvolgenti o altri contenuti dinamici. La nostra piattaforma permette un'automazione video senza soluzione di continuità, garantendo che i tuoi dati prendano vita in modo visivo e professionale senza necessità di esperienza avanzata in editing video.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i miei video?

HeyGen fornisce avanzati avatar AI che possono trasmettere il tuo messaggio con realismo sorprendente. Puoi anche utilizzare i nostri diversi modelli video e applicare controlli di branding personalizzati, inclusi il tuo logo e i tuoi colori, per garantire che ogni video rifletta il tuo stile unico e la tua professionalità.

HeyGen include una libreria di risorse creative per migliorare i design dei video?

Sì, HeyGen offre una ricca libreria di contenuti, inclusa una vasta selezione di media di stock, animazioni e transizioni per elevare i tuoi design video. Queste risorse sono prontamente disponibili all'interno della piattaforma per aiutarti a creare narrazioni video coinvolgenti.

Come semplifica HeyGen il processo di generazione video con voiceover e sottotitoli?

HeyGen semplifica la creazione di video abilitando la generazione rapida di testo-a-video con voiceover potenziati dall'AI. La nostra piattaforma aggiunge automaticamente sottotitoli/caption accurati, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e prodotti professionalmente, ottimizzando il tuo flusso creativo per una condivisione rapida.

