creatore di video pubblicitari su Google: Creazione Video AI per Annunci Sorprendenti

Trasforma le tue idee in annunci video di alta qualità utilizzando la nostra generazione di testo a video, perfetta per campagne video efficaci.

Crea un video dinamico di 30 secondi che dimostri quanto velocemente i proprietari di piccole imprese possano lanciare campagne pubblicitarie efficaci su Google. Questo video, rivolto a imprenditori impegnati, dovrebbe presentare uno stile visivo energico con musica di sottofondo vivace e una voce narrante chiara. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' e la generazione di Voiceover per evidenziare la facilità di creazione video con AI per contenuti sorprendenti di creatore di video pubblicitari su Google.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video elegante di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing che devono produrre creativi pubblicitari diversificati per le loro campagne video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale con transizioni dinamiche e una voce narrante autorevole. Mostra i Modelli e le scene di HeyGen e gli avatar AI per illustrare come generare efficacemente più varianti di campagna.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo coinvolgente di 60 secondi per i creatori di contenuti che desiderano trasformare i post del blog in contenuti accattivanti per i social media. Con un tono amichevole e conversazionale e grafiche vivaci, questo video dovrebbe attrarre coloro che cercano di espandere la loro portata digitale. Sfrutta la capacità di HeyGen 'Testo a video da script' per convertire facilmente i contenuti scritti, completata da Sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 15 secondi ideale per i marketer digitali focalizzati sulla pubblicità mobile-first, specificamente per annunci video verticali e bumper ads. Questo video veloce e visivamente accattivante dovrebbe presentare effetti sonori d'impatto, dimostrando una rapida consegna dei contenuti. Sottolinea il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per un rapido adattamento e il supporto della Libreria multimediale/stock per risorse creative di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari su Google

Crea senza sforzo annunci video sorprendenti e ad alta conversione per le tue campagne Google con la piattaforma intuitiva di HeyGen alimentata da AI, aumentando la tua portata e coinvolgimento.

1
Step 1
Crea la tua Bozza Iniziale di Video
Inizia la creazione del tuo annuncio sfruttando la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per trasformare rapidamente il tuo messaggio di marketing in immagini accattivanti, semplificando il processo di creazione video AI.
2
Step 2
Aggiungi Immagini Coinvolgenti e Narrazione
Arricchisci il tuo video con avatar AI dinamici per presentare il tuo messaggio e rendere il tuo contenuto più coinvolgente.
3
Step 3
Applica la tua Identità di Marca e Rifiniture
Assicurati che il tuo annuncio sia in linea con il tuo marchio utilizzando i controlli di Branding di HeyGen per loghi e colori, perfezionando i tuoi creativi pubblicitari.
4
Step 4
Esporta e Lancia la tua Campagna Pubblicitaria su Google
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarsi a vari posizionamenti di Google Ads. Scarica il tuo video, pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità nelle tue prossime campagne video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Testimonial di Successo del Cliente

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video dinamici AI che costruiscono fiducia e dimostrano efficacemente il valore del prodotto per le campagne pubblicitarie.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari su Google?

HeyGen è una potente piattaforma di creazione video AI progettata come creatore di video pubblicitari su Google, che consente agli utenti di produrre rapidamente creativi pubblicitari coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e i modelli diversificati per generare video di alta qualità su misura per le tue campagne video.

HeyGen può generare avatar AI personalizzati per i miei contenuti video?

Sì, HeyGen ti consente di generare avatar AI realistici che migliorano i tuoi contenuti sui social media e i creativi pubblicitari. Questa capacità consente alle aziende di scalare la generazione di video personalizzati senza bisogno di attori professionisti o produzioni video complesse.

In che modo HeyGen aiuta a convertire le risorse esistenti in video?

HeyGen trasforma le tue risorse creative in video dinamici attraverso le sue funzionalità avanzate di testo a video e immagine a video. Questo consente una rapida generazione di contenuti diversificati come annunci video verticali o bumper ads per varie piattaforme.

HeyGen offre opzioni di voice-over professionali per video AI?

Assolutamente. HeyGen fornisce robuste capacità di generazione di voice-over, garantendo che la tua creazione video AI includa una narrazione chiara e dal suono naturale. Questa funzione aggiunge un tocco professionale a tutte le tue campagne video e creativi pubblicitari.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo