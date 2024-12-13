creatore di video pubblicitari su Google: Creazione Video AI per Annunci Sorprendenti
Trasforma le tue idee in annunci video di alta qualità utilizzando la nostra generazione di testo a video, perfetta per campagne video efficaci.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video elegante di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing che devono produrre creativi pubblicitari diversificati per le loro campagne video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale con transizioni dinamiche e una voce narrante autorevole. Mostra i Modelli e le scene di HeyGen e gli avatar AI per illustrare come generare efficacemente più varianti di campagna.
Progetta un video istruttivo coinvolgente di 60 secondi per i creatori di contenuti che desiderano trasformare i post del blog in contenuti accattivanti per i social media. Con un tono amichevole e conversazionale e grafiche vivaci, questo video dovrebbe attrarre coloro che cercano di espandere la loro portata digitale. Sfrutta la capacità di HeyGen 'Testo a video da script' per convertire facilmente i contenuti scritti, completata da Sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità.
Produci un video conciso di 15 secondi ideale per i marketer digitali focalizzati sulla pubblicità mobile-first, specificamente per annunci video verticali e bumper ads. Questo video veloce e visivamente accattivante dovrebbe presentare effetti sonori d'impatto, dimostrando una rapida consegna dei contenuti. Sottolinea il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per un rapido adattamento e il supporto della Libreria multimediale/stock per risorse creative di alta qualità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video accattivanti utilizzando AI per prestazioni superiori della campagna e produzione creativa accelerata.
Annunci Coinvolgenti per Social Media e Bumper Ads.
Crea senza sforzo contenuti accattivanti per i social media e brevi clip video perfetti per vari formati pubblicitari, aumentando il coinvolgimento del pubblico.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari su Google?
HeyGen è una potente piattaforma di creazione video AI progettata come creatore di video pubblicitari su Google, che consente agli utenti di produrre rapidamente creativi pubblicitari coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e i modelli diversificati per generare video di alta qualità su misura per le tue campagne video.
HeyGen può generare avatar AI personalizzati per i miei contenuti video?
Sì, HeyGen ti consente di generare avatar AI realistici che migliorano i tuoi contenuti sui social media e i creativi pubblicitari. Questa capacità consente alle aziende di scalare la generazione di video personalizzati senza bisogno di attori professionisti o produzioni video complesse.
In che modo HeyGen aiuta a convertire le risorse esistenti in video?
HeyGen trasforma le tue risorse creative in video dinamici attraverso le sue funzionalità avanzate di testo a video e immagine a video. Questo consente una rapida generazione di contenuti diversificati come annunci video verticali o bumper ads per varie piattaforme.
HeyGen offre opzioni di voice-over professionali per video AI?
Assolutamente. HeyGen fornisce robuste capacità di generazione di voice-over, garantendo che la tua creazione video AI includa una narrazione chiara e dal suono naturale. Questa funzione aggiunge un tocco professionale a tutte le tue campagne video e creativi pubblicitari.