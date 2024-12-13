Generatore di Video Globale: Crea Video Straordinari con l'AI

Trasforma il tuo flusso di lavoro di creazione di contenuti con il nostro generatore di video AI, sfruttando potenti capacità di testo a video per video di marketing di qualità professionale.

Produci un video esplicativo conciso di 1 minuto rivolto a sviluppatori ed educatori IT, dettagliando come HeyGen funzioni come un avanzato generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e ricco di infografiche, mostrando flussi di dati e processi tecnici, accompagnato da una voce fuori campo AI precisa e informativa. Sottolinea la facilità di trasformare documentazione complessa in contenuti visivi coinvolgenti utilizzando la funzionalità da Testo a video da script, evidenziando la sua efficienza per moduli di formazione tecnica.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a multinazionali e manager del marketing, illustrando la potenza di HeyGen come generatore di video globale. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e incentrata sul globale, presentando location diverse e un avatar AI che trasmette un messaggio in più lingue. Utilizza la funzione avatar AI per dimostrare la creazione di contenuti localizzati, supportata ulteriormente da opzioni versatili di generazione di Voiceover per una comunicazione interculturale efficace e un'esportazione multi-formato efficiente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo dettagliato di 90 secondi progettato per creatori di contenuti e formatori tecnici, dimostrando il processo di miglioramento dell'accessibilità video utilizzando HeyGen. La presentazione visiva dovrebbe essere un tutorial chiaro e passo-passo con condivisione dello schermo, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e informativa. Concentrati sulla funzione Sottotitoli/didascalie, mostrando la sua precisione e facilità di integrazione nel flusso di lavoro complessivo di Creazione di Contenuti, semplificando così la produzione per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video coinvolgente di 1 minuto e 30 secondi rivolto a designer grafici e marketer digitali, mostrando come le immagini statiche possano prendere vita con le capacità di Immagine a Video di HeyGen. Adotta uno stile visivo creativo e artistico, illustrando transizioni fluide da immagini di alta qualità a segmenti video dinamici, supportato da una voce fuori campo ispiratrice ed energica. Evidenzia la flessibilità di utilizzare la libreria multimediale/supporto stock per arricchire le narrazioni visive, consentendo approcci innovativi per campagne di marketing digitale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Globale

Crea video professionali e localizzati senza sforzo, trasformando le tue idee in contenuti visivi coinvolgenti per un pubblico globale con strumenti AI avanzati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Carica Media
Inizia scrivendo o incollando il tuo script desiderato, o carica media esistenti. La nostra piattaforma sfrutta le capacità di "Testo a Video" per convertire istantaneamente le tue parole in una base video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il tuo presentatore per adattarlo al tuo marchio e coinvolgere il tuo pubblico specifico a livello globale.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Arricchisci il tuo video con una generazione di "voiceover" professionale in più lingue. Applica controlli di branding come loghi e colori per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Globale
Genera il tuo video di alta qualità ed "esportalo" in vari rapporti d'aspetto e formati adatti a qualsiasi piattaforma, assicurando che il tuo messaggio raggiunga il pubblico mondiale con un "Output di Qualità HD" straordinario.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Produci rapidamente contenuti video brevi e coinvolgenti per mantenere una presenza attiva e coinvolgente su piattaforme social globali.

background image

Domande Frequenti

Come genera HeyGen video AI professionali?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di Generatore di Avatar AI e robuste capacità di Testo a Video per trasformare script in contenuti visivi coinvolgenti. La nostra piattaforma utilizza reti neurali sofisticate per garantire video di Qualità Professionale e coinvolgenti per varie applicazioni.

Quali qualità e formati di output offre HeyGen per i video generati?

HeyGen garantisce un Output di Qualità HD per tutti i video generati, fornendo immagini nitide e chiare. Gli utenti possono esportare i loro video potenziati dall'AI in vari formati, supportando l'Esportazione Multi-formato per un'integrazione senza soluzione di continuità su diverse piattaforme e usi.

HeyGen può migliorare il mio flusso di lavoro di creazione di contenuti?

Sì, HeyGen è progettato per semplificare il tuo processo di Creazione di Contenuti attraverso funzionalità intuitive di Montaggio Video e un'integrazione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità. La nostra piattaforma fornisce capacità di elaborazione in tempo reale, consentendo una rapida produzione video dallo script al risultato finale.

HeyGen offre opzioni di voiceover diversificate per i video AI?

HeyGen offre capacità complete di generazione di Voiceover, consentendo agli utenti di selezionare tra un'ampia gamma di voci e lingue. Questo assicura che i tuoi video AI possano raggiungere un pubblico globale e mantenere un'ottima Aderenza al Prompt per una consegna accurata del messaggio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo