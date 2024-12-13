Creatore di Video per Team Globali: Crea Contenuti Coinvolgenti Insieme

Potenzia la collaborazione multiculturale e scala la tua creazione di contenuti con la tecnologia intelligente di trasformazione del testo in video.

Produci un video professionale di 90 secondi che dimostri come HeyGen semplifica i processi di creazione video per grandi imprese con team dispersi a livello globale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere aziendale, pulito ed estremamente efficiente, con transizioni dinamiche tra membri del team situati in tutto il mondo. Evidenzia come la capacità di trasformare il testo in video consenta a chiunque di contribuire a contenuti video di alta qualità, semplificando i complessi flussi di lavoro di produzione video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di comunicazione interna di 60 secondi, caldo e accogliente, per i dipartimenti HR, concentrandoti sul promuovere la collaborazione multiculturale all'interno di un'organizzazione globale. Lo stile visivo dovrebbe mostrare membri del team diversi che interagiscono positivamente, con una voce narrante amichevole e rassicurante. Sottolinea come la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen possa fornire video coerenti con il brand in diversi gruppi linguistici, migliorando gli sforzi di comunicazione interna.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo completo di 2 minuti rivolto a responsabili marketing e creatori di contenuti, illustrando l'efficienza di un creatore di video AI. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e concisa, utilizzando grafica animata e un avatar AI esperto e coinvolgente. Mostra la funzione di avatar AI di HeyGen facendo presentare a un avatar i benefici chiave, spiegando argomenti complessi in modo accessibile e dimostrando come acceleri la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 45 secondi, mirato a social media manager e digital marketer che operano all'interno di un team, mostrando l'agilità della creazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e contemporaneo, con tagli rapidi e una colonna sonora vibrante. Illustra come il software di editing video collaborativo benefici delle funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, permettendo ai team di adattare rapidamente i contenuti per varie piattaforme social mantenendo l'integrità visiva.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Team Globali

Semplifica la creazione e la collaborazione video tra i tuoi team internazionali con la nostra piattaforma AI intuitiva, progettata per efficienza e coerenza del brand.

1
Step 1
Crea la Tua Bozza Iniziale
Inizia convertendo il tuo script in un video utilizzando la capacità di trasformazione del testo in video. Questo pone le basi, trasformando le tue idee in una storia visiva senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video scegliendo avatar AI e personalizzando le scene. Collabora senza problemi con il tuo team per garantire che tutti gli elementi visivi siano in linea con il messaggio globale e l'estetica del tuo brand.
3
Step 3
Applica la Localizzazione per la Portata
Assicurati che il tuo messaggio risuoni con pubblici diversi generando sottotitoli/caption automatici in più lingue. Questo rende il tuo video accessibile e coinvolgente per tutti gli spettatori, indipendentemente dalla posizione.
4
Step 4
Esporta e Condividi Globalmente
Finalizza il tuo video per qualsiasi piattaforma utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. Produci contenuti video di alta qualità ottimizzati per vari canali, consentendo un'ampia distribuzione al tuo pubblico globale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Interne e l'Onboarding

Migliora il coinvolgimento e la fidelizzazione per la formazione e l'onboarding dei team globali con contenuti video dinamici e potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video per team globali?

HeyGen funge da avanzato creatore di video AI, permettendo ai team globali di produrre contenuti video professionali in modo efficiente. Semplifica i flussi di lavoro di produzione video con avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video, garantendo video coerenti con il brand per esigenze diverse.

Quali strumenti collaborativi offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen offre robuste capacità di software di editing video collaborativo, permettendo ai team di lavorare insieme senza problemi su progetti video. La sua piattaforma di editing video basata su cloud supporta la collaborazione in tempo reale, l'archiviazione condivisa e la gestione efficiente dei dati per i flussi di lavoro di produzione video, rendendola ideale per la collaborazione multiculturale.

HeyGen può personalizzare i video per varie piattaforme e branding?

Sì, HeyGen consente una personalizzazione completa, permettendo agli utenti di creare video coerenti con il brand utilizzando modelli brandizzati e controllo su loghi e colori. Le sue caratteristiche tecniche includono il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, assicurando che i tuoi contenuti video siano perfettamente ottimizzati per qualsiasi piattaforma video online e possano essere scalati per diversi canali di comunicazione.

HeyGen offre funzionalità AI per migliorare l'accessibilità dei video?

HeyGen, un avanzato creatore di video AI, migliora significativamente l'accessibilità attraverso funzionalità come la generazione di Voiceover AI e sottotitoli/caption automatici. Questo strumento AI per il video marketing consente ai team multilingue di creare e tradurre video, garantendo un coinvolgimento e una portata più ampi per i loro contenuti video su pubblici globali.

