Prompt di Esempio 1
Progetta un video di benvenuto di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti internazionali che si uniscono alla nostra forza lavoro. Il tono dovrebbe essere caldo e amichevole, incorporando avatar AI diversi per rappresentare il nostro team globale inclusivo. Questo video di onboarding introdurrà i valori aziendali e i contatti chiave, sfruttando la funzione di avatar AI di HeyGen per creare una prima impressione personalizzata e coinvolgente per i nostri nuovi membri del team.
Prompt di Esempio 2
Produci un contenuto video coinvolgente di 30 secondi per tutti i dipendenti, annunciando una nuova iniziativa aziendale. Visivamente, punta a un'estetica moderna e accattivante con tagli rapidi e testi in sovrimpressione audaci, accompagnati da una colonna sonora energica. Questo video di coinvolgimento dei dipendenti dovrebbe utilizzare i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un annuncio professionale e accattivante che catturi l'attenzione e susciti entusiasmo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video educativo di 50 secondi per la forza lavoro globale, spiegando un nuovo strumento software o processo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, combinando registrazioni dello schermo con sovrapposizioni animate, il tutto supportato da una voce narrante calma e chiara. Per garantire la massima accessibilità e chiarezza per le nostre squadre globali diverse, incorpora la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo questa creazione video AI accessibile a tutti.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento per le Squadre Globali

Crea senza sforzo aggiornamenti video coinvolgenti per le tue squadre globali, garantendo una comunicazione chiara e promuovendo la connessione in tutti i fusi orari.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di aggiornamento. Sfrutta la potenza della generazione di testo-a-video per trasformare istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Questa funzione consente un tocco professionale e personalizzato senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Migliora il Tuo Video
Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento per il tuo pubblico globale aggiungendo sottotitoli/caption automatici. Puoi anche personalizzare gli elementi di branding per allinearti con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta perfezionato il tuo video, esportalo nel formato di aspetto desiderato. Il tuo contenuto video coinvolgente è ora pronto per essere condiviso con le tue squadre globali.

Stimola il Coinvolgimento e il Morale dei Dipendenti

Sviluppa aggiornamenti video ispiratori e motivanti per promuovere una forte cultura aziendale e migliorare la connessione tra i dipendenti globali diversi.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di aggiornamento coinvolgenti per la forza lavoro globale?

HeyGen funge da intuitivo Creatore di Video di Aggiornamento per la Forza Lavoro Globale, consentendo una creazione di video AI senza soluzione di continuità per le comunicazioni interne tra squadre globali. Utilizza avatar AI e generazione di testo-a-video per trasmettere messaggi coerenti in modo efficiente.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficace per le aziende?

HeyGen potenzia le aziende con strumenti di creazione video AI robusti, inclusi avatar AI, generazione di voiceover e modelli video personalizzabili. Questo accelera la produzione di video aziendali e garantisce contenuti video coinvolgenti per varie esigenze.

HeyGen può convertire script di testo in video professionali con branding?

Assolutamente, HeyGen eccelle nella generazione di testo-a-video, trasformando i tuoi script in video dinamici. Offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i tuoi colori per comunicazioni interne coerenti e professionali.

Quali strumenti offre HeyGen per garantire l'accessibilità dei video alle squadre globali?

HeyGen fornisce strumenti AI essenziali come sottotitoli/caption automatici e generazione di voiceover multilingue per garantire che i tuoi contenuti video coinvolgenti raggiungano efficacemente le squadre globali diverse. Questo migliora l'accessibilità per le comunicazioni interne.

