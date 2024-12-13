Generatore di Video di Formazione per Team Globali per i Team L&D

Crea video di formazione coinvolgenti e multilingue per team globali con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Produci un video di formazione sulla conformità di 2 minuti che spieghi le nuove normative sulla privacy dei dati a tutti i dipendenti esistenti, sottolineando l'importanza dell'adesione. Questo contenuto informativo è destinato ai team L&D e alla forza lavoro generale, utilizzando i robusti Template e scene di HeyGen per un flusso strutturato e convertendo il testo legale complesso direttamente in video tramite Text-to-video from script. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e autorevole, con evidenziazioni di testo sullo schermo, mentre l'audio rimane calmo e istruttivo, rinforzato da sottotitoli completi per l'accessibilità, dimostrando la sua potenza come efficace "generatore di video AI" per "video di formazione" critici.
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi che dimostri una nuova funzionalità nel nostro sistema CRM per i nostri team globali di vendita e supporto. Questo video dinamico dovrebbe rivolgersi specificamente al personale di vendita e supporto in varie regioni, incorporando filmati B-roll pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare casi d'uso pratici. Il contenuto sarà generato in modo efficiente da un copione scritto utilizzando Text-to-video from script, puntando a uno stile visivo rapido e d'impatto con una traccia audio vivace e chiara, garantendo una rapida diffusione degli aggiornamenti di "formazione dei dipendenti".
Crea un modulo di sviluppo della leadership convincente di 60 secondi sulla comunicazione interculturale efficace per la gestione di livello medio e senior all'interno dei nostri team globali. Questo video raffinato, rivolto ai livelli di leadership, presenterà avatar AI diversi che presentano concetti chiave con generazione di Voiceover professionale in una gamma di accenti. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato ed empatico, utilizzando immagini metaforiche, e progettato per una visualizzazione versatile tramite ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, evidenziando il ruolo di HeyGen nella creazione di soluzioni di "eLearning potenziato dall'AI" per argomenti complessi riguardanti "team globali".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per Team Globali

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti e accurati per i tuoi team globali utilizzando strumenti potenziati dall'AI, migliorando l'apprendimento e la coerenza.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia creando o incollando il tuo copione di formazione nell'editor. La nostra piattaforma supporta il text-to-video from script, trasformando le tue parole in contenuti visivi coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand o persona di formazione. Personalizza il tuo video con scene e layout coinvolgenti.
3
Step 3
Genera Sottotitoli Multilingue
Assicurati che la tua formazione raggiunga ogni membro del team globale generando automaticamente sottotitoli accurati in più lingue, rendendo il contenuto accessibile in tutto il mondo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finito
Rivedi il tuo video di formazione generato dall'AI ed esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati, pronto per la distribuzione immediata ai tuoi team globali.

Chiarisci Argomenti Complessi

Utilizza il generatore di video AI per semplificare la formazione sulla conformità complessa e gli argomenti tecnici, rendendo i video di formazione più accessibili e comprensibili per tutti i discenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che consente ai team L&D di trasformare facilmente il testo in video di formazione coinvolgenti. Utilizza avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità, semplificando notevolmente la produzione di contenuti di formazione per i dipendenti.

HeyGen può supportare contenuti multilingue e accessibilità per team globali?

Sì, HeyGen è progettato per supportare i team globali consentendo la creazione di contenuti multilingue. La piattaforma genera automaticamente sottotitoli accurati, garantendo che i tuoi video di formazione siano accessibili ed efficaci per un pubblico diversificato.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei video di formazione con HeyGen?

HeyGen offre robuste funzionalità di personalizzazione del brand, permettendo agli utenti di integrare loghi aziendali, palette di colori specifiche e altri asset del brand direttamente nei loro video di formazione. Questo è facilmente realizzabile tramite il suo editor intuitivo drag-and-drop e template professionali.

Quanto è efficiente il processo di creazione di video di formazione per i dipendenti utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Creare video di formazione per i dipendenti con HeyGen è eccezionalmente efficiente, grazie alle sue capacità di text-to-video e all'interfaccia user-friendly. Puoi produrre rapidamente contenuti di alta qualità, inclusa la formazione sulla conformità, senza richiedere competenze estese nella produzione video.

