Generatore di Video di Formazione per Team Globali per i Team L&D
Crea video di formazione coinvolgenti e multilingue per team globali con avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di formazione sulla conformità di 2 minuti che spieghi le nuove normative sulla privacy dei dati a tutti i dipendenti esistenti, sottolineando l'importanza dell'adesione. Questo contenuto informativo è destinato ai team L&D e alla forza lavoro generale, utilizzando i robusti Template e scene di HeyGen per un flusso strutturato e convertendo il testo legale complesso direttamente in video tramite Text-to-video from script. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e autorevole, con evidenziazioni di testo sullo schermo, mentre l'audio rimane calmo e istruttivo, rinforzato da sottotitoli completi per l'accessibilità, dimostrando la sua potenza come efficace "generatore di video AI" per "video di formazione" critici.
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi che dimostri una nuova funzionalità nel nostro sistema CRM per i nostri team globali di vendita e supporto. Questo video dinamico dovrebbe rivolgersi specificamente al personale di vendita e supporto in varie regioni, incorporando filmati B-roll pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare casi d'uso pratici. Il contenuto sarà generato in modo efficiente da un copione scritto utilizzando Text-to-video from script, puntando a uno stile visivo rapido e d'impatto con una traccia audio vivace e chiara, garantendo una rapida diffusione degli aggiornamenti di "formazione dei dipendenti".
Crea un modulo di sviluppo della leadership convincente di 60 secondi sulla comunicazione interculturale efficace per la gestione di livello medio e senior all'interno dei nostri team globali. Questo video raffinato, rivolto ai livelli di leadership, presenterà avatar AI diversi che presentano concetti chiave con generazione di Voiceover professionale in una gamma di accenti. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato ed empatico, utilizzando immagini metaforiche, e progettato per una visualizzazione versatile tramite ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, evidenziando il ruolo di HeyGen nella creazione di soluzioni di "eLearning potenziato dall'AI" per argomenti complessi riguardanti "team globali".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione Globale e la Produzione di Corsi.
Consenti ai team L&D di generare video di formazione diversificati e contenuti di eLearning potenziati dall'AI in modo efficiente, raggiungendo facilmente i team globali.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Sfrutta le funzionalità del generatore di video AI, avatar AI e voiceover AI per creare video di formazione per i dipendenti altamente coinvolgenti che migliorano la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che consente ai team L&D di trasformare facilmente il testo in video di formazione coinvolgenti. Utilizza avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità, semplificando notevolmente la produzione di contenuti di formazione per i dipendenti.
HeyGen può supportare contenuti multilingue e accessibilità per team globali?
Sì, HeyGen è progettato per supportare i team globali consentendo la creazione di contenuti multilingue. La piattaforma genera automaticamente sottotitoli accurati, garantendo che i tuoi video di formazione siano accessibili ed efficaci per un pubblico diversificato.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei video di formazione con HeyGen?
HeyGen offre robuste funzionalità di personalizzazione del brand, permettendo agli utenti di integrare loghi aziendali, palette di colori specifiche e altri asset del brand direttamente nei loro video di formazione. Questo è facilmente realizzabile tramite il suo editor intuitivo drag-and-drop e template professionali.
Quanto è efficiente il processo di creazione di video di formazione per i dipendenti utilizzando la piattaforma di HeyGen?
Creare video di formazione per i dipendenti con HeyGen è eccezionalmente efficiente, grazie alle sue capacità di text-to-video e all'interfaccia user-friendly. Puoi produrre rapidamente contenuti di alta qualità, inclusa la formazione sulla conformità, senza richiedere competenze estese nella produzione video.