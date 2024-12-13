Creatore di Video di Onboarding Globale: Crea Video di Formazione Coinvolgenti

Crea facilmente video di onboarding personalizzati e multilingue con avatar AI per coinvolgere i dipendenti a livello globale.

Immagina di trasformare il tuo processo di onboarding globale in un'esperienza coinvolgente e coerente per ogni nuovo assunto, ovunque si trovi. Questo video di 60 secondi è rivolto ai responsabili delle risorse umane e ai professionisti della formazione e sviluppo nelle multinazionali, mostrando come un creatore di video di onboarding globale possa unificare la formazione. Visivamente, dovrebbe essere elegante e professionale con un tocco di animazione amichevole, accompagnato da una voce chiara e vivace. Sottolinea il potere di utilizzare gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni chiave, garantendo una voce del brand coerente in tutti i contenuti localizzati.

Dai potere ai tuoi nuovi assunti con un'esperienza di onboarding veramente personalizzata che li faccia sentire valorizzati fin dal primo giorno. Questo spot di 45 secondi è pensato per i proprietari di piccole e medie imprese e i team di formazione e sviluppo, illustrando quanto sia facile produrre contenuti coinvolgenti. Presenta uno stile visivo moderno e pulito con musica di sottofondo ispiratrice e una voce professionale motivante. Dimostra come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video consenta la rapida creazione di video di onboarding personalizzati su misura per ruoli o dipartimenti specifici.
Abbatti le barriere linguistiche nella formazione dei dipendenti e accogli una forza lavoro diversificata con contenuti inclusivi. Questo prompt di 30 secondi è rivolto alle aziende globali e ai dipartimenti di formazione che affrontano difficoltà con la localizzazione. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, con membri del team diversi e rapidi cambi di scena, accompagnati da musica sottile e stimolante. Enfatizza la robusta funzione di generazione di voiceover di HeyGen, mostrando come consenta la creazione di contenuti video multilingue senza sforzo per una portata veramente globale.
Ottimizza il tuo flusso di lavoro di creazione video e cattura l'attenzione dei nuovi dipendenti con contenuti professionali e di alta qualità senza bisogno di competenze avanzate di editing video. Questo video di 60 secondi è rivolto ai dipartimenti delle risorse umane e ai reclutatori in cerca di soluzioni video efficienti. Dovrebbe adottare uno stile visivo veloce e illustrativo che renda semplici i processi complessi, accompagnato da musica allegra e incoraggiante e una narrazione chiara. Illustra la facilità d'uso concentrandoti sui modelli e le scene pre-progettati di HeyGen, mostrando come forniscano un avvio rapido per qualsiasi progetto di video di onboarding.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Onboarding Globale

Crea video di onboarding personalizzati e multilingue su larga scala con una piattaforma guidata dall'AI, assicurando che ogni nuovo assunto si senta connesso fin dal primo giorno, ovunque si trovi.

Step 1
Crea Video di Onboarding Personalizzati
Inizia scrivendo il tuo script di onboarding. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video per trasformare il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, permettendoti di creare facilmente video di onboarding personalizzati per ogni nuovo membro del team.
Step 2
Seleziona Avatar AI e Voiceover
Arricchisci il tuo video con avatar AI realistici che trasmettono il tuo messaggio. Scegli da una libreria diversificata di avatar e abbinali a voiceover generati dall'AI, assicurando che i tuoi video di onboarding globali abbiano un oratore coerente e professionale.
Step 3
Applica gli Elementi del Tuo Brand
Integra l'unicità del tuo brand utilizzando i nostri controlli di branding completi. Aggiungi facilmente il tuo logo, i colori del brand e altri elementi visivi per creare un aspetto professionale e coerente che rafforzi l'identità aziendale in tutti i contenuti creati con il nostro strumento di creazione video.
Step 4
Esporta e Scala l'Onboarding Globale
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione dei rapporti d'aspetto. Condividi facilmente i tuoi contenuti per accogliere efficacemente i nuovi assunti in tutto il mondo, facilitando l'onboarding video su larga scala per il tuo team in crescita.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di onboarding personalizzati per un pubblico globale?

HeyGen, una piattaforma guidata dall'AI, ti consente di produrre facilmente video di onboarding personalizzati utilizzando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video. Puoi anche utilizzare le funzionalità di localizzazione video per soddisfare un pubblico globale, facendo sentire ogni dipendente accolto con un creatore di video di onboarding globale.

Qual è il ruolo degli avatar AI nell'espandere gli sforzi di onboarding video con HeyGen?

Gli avatar AI realistici di HeyGen consentono un onboarding video efficiente su larga scala trasformando il testo in contenuti video coinvolgenti senza la necessità di riprese tradizionali. Questo semplifica notevolmente la creazione di video di onboarding dei dipendenti coerenti e di alta qualità in tutta l'organizzazione.

Posso personalizzare i modelli di video di onboarding di HeyGen per adattarli all'identità del mio brand?

Assolutamente! HeyGen offre una varietà di modelli di video di onboarding che puoi personalizzare completamente con il logo e i colori del tuo brand. Questo assicura che ogni video di onboarding dei dipendenti rifletta l'identità unica della tua azienda, offrendo un'esperienza professionale attraverso il nostro strumento di creazione video.

Come supporta HeyGen la creazione di video multilingue per team diversi?

HeyGen semplifica la creazione di video multilingue permettendoti di generare voiceover e sottotitoli in varie lingue direttamente dal tuo script. Questa capacità assicura che i tuoi video di onboarding globali siano accessibili ed efficaci per team diversi in tutto il mondo grazie alla localizzazione video avanzata.

