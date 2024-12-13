Creatore di Video di Notizie Globali: Contenuti AI Rapidi e Professionali

Produci trasmissioni di notizie coinvolgenti con avatar AI realistici, raccontando le tue storie globali con un autentico conduttore di notizie AI.

Crea un video di notizie globali di 45 secondi per gli utenti dei social media, con grafiche urgenti e audaci e una voce fuori campo generata dall'AI chiara e concisa, sfruttando la capacità di generazione di voiceover efficiente di HeyGen per fornire aggiornamenti immediati.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un reportage approfondito di 60 secondi su un evento globale specifico, rivolto a lettori di notizie online ed educatori, utilizzando un'estetica visiva raffinata in stile documentario con un avatar AI autorevole che presenta i fatti chiave, reso possibile dalla funzione di avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un riassunto delle notizie quotidiane di 30 secondi per i pendolari impegnati, utilizzando uno stile visivo pulito e professionale basato su modelli, accompagnato da musica di sottofondo vivace e sottotitoli generati automaticamente, evidenziando la semplicità della funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per una rapida comprensione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un'analisi delle tendenze globali di 50 secondi per professionisti del business e analisti di mercato, incorporando visualizzazioni moderne basate sui dati e filmati di repertorio dinamici, presentati con una voce AI calma e informativa derivata da un copione, mostrando la funzionalità Testo-a-video da copione di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Notizie Globali

Produci facilmente video di notizie globali professionali in pochi minuti, trasformando copioni in trasmissioni coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI e un flusso di lavoro intuitivo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione di Notizie
Inizia incollando il tuo copione di notizie preparato nell'editor. La nostra piattaforma utilizza capacità avanzate di Testo-a-video da copione per generare istantaneamente uno storyboard video dinamico.
2
Step 2
Seleziona un Conduttore di Notizie AI
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI realistici per essere il tuo conduttore di notizie dedicato, presentando il tuo rapporto globale con professionalità e fascino autentico.
3
Step 3
Aggiungi Visuali Coinvolgenti
Arricchisci i tuoi segmenti di notizie incorporando facilmente media di repertorio rilevanti dalla nostra libreria completa, o carica i tuoi asset per arricchire visivamente la tua storia.
4
Step 4
Genera ed Esporta la Tua Trasmissione
Finalizza il tuo video di notizie con sottotitoli e voiceover generati automaticamente. Esporta la tua trasmissione di alta qualità, pronta per la distribuzione globale su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata delle Notizie Globali

.

Produci segmenti più informativi e contenuti esplicativi per raggiungere efficacemente un pubblico globale più ampio con notizie critiche.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare la mia produzione di video di notizie?

HeyGen ti consente di creare video di notizie professionali in modo efficiente utilizzando il suo avanzato studio di trasmissione AI. Puoi sfruttare modelli video pre-progettati e conduttori di notizie AI realistici per produrre rapidamente contenuti video di notizie globali coinvolgenti.

HeyGen può creare video coinvolgenti per i social media direttamente da un copione?

Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video per i social media trasformando senza sforzo i tuoi copioni in video dinamici. Utilizza avatar AI realistici e generazione avanzata di voiceover, combinati con un editing intuitivo drag-and-drop, per una generazione video creativa end-to-end.

Quale controllo creativo offre HeyGen per effetti video e branding?

HeyGen offre un ampio controllo creativo attraverso il suo editor video online, permettendoti di applicare vari effetti e filtri video. Puoi anche implementare controlli di branding forti con il tuo logo e colori, integrando media di repertorio e grafiche personalizzate per un racconto visivo potenziato.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti di notizie in più lingue e per un pubblico globale?

HeyGen ti consente di raggiungere un pubblico globale creando video di notizie in più lingue con generazione di voiceover realistici. Utilizza diversi avatar AI per fornire contenuti localizzati senza sforzo, rendendo HeyGen un creatore di video di notizie globali essenziale per la trasmissione internazionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo