Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un reportage approfondito di 60 secondi su un evento globale specifico, rivolto a lettori di notizie online ed educatori, utilizzando un'estetica visiva raffinata in stile documentario con un avatar AI autorevole che presenta i fatti chiave, reso possibile dalla funzione di avatar AI di HeyGen.
Produci un riassunto delle notizie quotidiane di 30 secondi per i pendolari impegnati, utilizzando uno stile visivo pulito e professionale basato su modelli, accompagnato da musica di sottofondo vivace e sottotitoli generati automaticamente, evidenziando la semplicità della funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per una rapida comprensione.
Sviluppa un'analisi delle tendenze globali di 50 secondi per professionisti del business e analisti di mercato, incorporando visualizzazioni moderne basate sui dati e filmati di repertorio dinamici, presentati con una voce AI calma e informativa derivata da un copione, mostrando la funzionalità Testo-a-video da copione di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Notizie Coinvolgenti per i Social Media.
Produci rapidamente video coinvolgenti per i social media per condividere aggiornamenti di notizie globali tempestivi con facilità.
Produci Servizi di Notizie Esplicativi.
Trasforma eventi attuali complessi o contesti storici in narrazioni video coinvolgenti potenziate dall'AI per una comprensione più profonda.
Domande Frequenti
Come può HeyGen trasformare la mia produzione di video di notizie?
HeyGen ti consente di creare video di notizie professionali in modo efficiente utilizzando il suo avanzato studio di trasmissione AI. Puoi sfruttare modelli video pre-progettati e conduttori di notizie AI realistici per produrre rapidamente contenuti video di notizie globali coinvolgenti.
HeyGen può creare video coinvolgenti per i social media direttamente da un copione?
Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video per i social media trasformando senza sforzo i tuoi copioni in video dinamici. Utilizza avatar AI realistici e generazione avanzata di voiceover, combinati con un editing intuitivo drag-and-drop, per una generazione video creativa end-to-end.
Quale controllo creativo offre HeyGen per effetti video e branding?
HeyGen offre un ampio controllo creativo attraverso il suo editor video online, permettendoti di applicare vari effetti e filtri video. Puoi anche implementare controlli di branding forti con il tuo logo e colori, integrando media di repertorio e grafiche personalizzate per un racconto visivo potenziato.
Come supporta HeyGen la creazione di contenuti di notizie in più lingue e per un pubblico globale?
HeyGen ti consente di raggiungere un pubblico globale creando video di notizie in più lingue con generazione di voiceover realistici. Utilizza diversi avatar AI per fornire contenuti localizzati senza sforzo, rendendo HeyGen un creatore di video di notizie globali essenziale per la trasmissione internazionale.