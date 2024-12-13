Creatore di Video di Marketing Globale: Raggiungi Pubblici Ovunque

Trasforma i tuoi video di marketing in risorse globali. Crea e adatta rapidamente contenuti per qualsiasi pubblico con straordinari avatar AI.

Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi per i responsabili marketing che valutano nuove tecnologie, mostrando come gli strumenti potenziati dall'AI migliorano la loro piattaforma di video marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con una voce narrante informativa, dimostrando le capacità degli avatar AI di HeyGen e del testo-a-video da script per una creazione di contenuti efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 1 minuto rivolto ai team di marketing globali e ai responsabili dello sviluppo aziendale, evidenziando la potenza delle capacità multilingue nella creazione di video. Il video dovrebbe presentare immagini coinvolgenti e diversificate, con generazione di voce chiara e sottotitoli/didascalie per raggiungere efficacemente il pubblico internazionale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video elegante di 2 minuti rivolto ai direttori marketing e ai responsabili delle operazioni, illustrando come l'integrazione degli strumenti video possa ottimizzare il loro stack tecnologico di marketing e fornire analisi e approfondimenti azionabili. Utilizza uno stile visivo moderno e basato sui dati con una voce sicura e autorevole, enfatizzando la facilità di implementazione utilizzando i Template e le scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video vivace di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese e i creatori di contenuti, dimostrando quanto sia facile produrre contenuti professionali con modelli video e funzionalità di trascinamento e rilascio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere semplice e facile da seguire, mostrando l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una consegna di contenuti versatile.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing Globale

Trasforma la tua strategia di marketing con video coinvolgenti e localizzati. Crea, personalizza e condividi facilmente contenuti video professionali in tutto il mondo.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Iniziale
Inizia il tuo video di marketing globale trasformando il testo in immagini coinvolgenti utilizzando gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script per delineare rapidamente i tuoi contenuti.
2
Step 2
Personalizza con Modelli e Avatar
Personalizza il tuo video scegliendo tra vari modelli e scene. Aumenta l'impatto del tuo messaggio aggiungendo avatar AI professionali per presentare i tuoi contenuti.
3
Step 3
Localizza e Brandizza i Tuoi Contenuti
Assicurati una portata globale generando voci in più lingue e aggiungendo sottotitoli/didascalie. Applica i tuoi controlli di branding distintivi, inclusi loghi e colori personalizzati, per un'identità coerente.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione Globale
Prepara i tuoi video di marketing per canali diversi con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Esporta i tuoi contenuti di alta qualità per una distribuzione senza soluzione di continuità su varie piattaforme di social media e altri canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Potenziate dall'AI

Produci storie di successo autentiche dei clienti utilizzando video AI, costruendo fiducia e credibilità con il tuo pubblico globale attraverso testimonianze visive coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per i team di marketing?

HeyGen sfrutta strumenti potenziati dall'AI per semplificare la creazione di video, permettendo ai team di marketing di trasformare il testo in video di marketing professionali con avatar AI e voci realistiche. Questa robusta piattaforma di video marketing consente una produzione di contenuti efficiente.

HeyGen può supportare campagne video di marketing globale con capacità multilingue?

Sì, HeyGen è progettato come un creatore di video di marketing globale, offrendo supporto multilingue attraverso avatar AI avanzati e generazione di voce versatile. Questo assicura che i tuoi video di marketing risuonino con diversi pubblici internazionali.

Quali controlli di branding e opzioni di personalizzazione sono disponibili in HeyGen?

HeyGen fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video di marketing e nei lettori personalizzabili. Utilizza modelli video pre-progettati e scene per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i contenuti.

HeyGen offre opzioni di esportazione flessibili per varie piattaforme di social media?

HeyGen ottimizza la distribuzione dei video di marketing supportando varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione adatte a tutte le principali piattaforme di social media. Gestisci e distribuisci facilmente i tuoi video di marketing da una libreria video centralizzata.

