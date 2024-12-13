Generatore di Video di Marketing Globale: Crea Campagne di Impatto

Crea video di marketing professionali e in linea con il brand con avatar AI realistici, coinvolgendo il pubblico globale e riducendo i costi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video promozionale di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e manager del marketing desiderosi di ridurre i costi di produzione. Questo video dinamico e coinvolgente dovrebbe evidenziare la facilità di trasformare il testo in immagini accattivanti. Utilizza la funzione di HeyGen per trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti professionali, completati da sottotitoli chiari e una voce amichevole e vivace, garantendo la massima ritenzione del messaggio e dimostrando la potenza di un generatore di testo in video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per team di marketing aziendali, illustrando la potenza di una piattaforma di creazione video AI per contenuti coerenti e in linea con il brand. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato ed elegante, mostrando come sfruttare l'ampia libreria di modelli e scene di HeyGen e il supporto integrato di media/stock per mantenere le linee guida del brand in campagne diverse. L'audio dovrebbe essere professionale e informativo, guidando gli utenti attraverso le funzionalità avanzate della piattaforma e i modelli di video versatili.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo di 2 minuti su misura per product manager e content strategist, dimostrando come creare video in linea con il brand per lanci di prodotti tecnici. Il video necessita di uno stile visivo dettagliato ed esplicativo, incorporando registrazioni dello schermo e infografiche. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per spiegazioni tecniche precise e garantisci un'implementazione senza problemi su varie piattaforme sfruttando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Questo aiuta a fornire video di marketing di alta qualità in modo coerente per un pubblico specializzato.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Marketing Globale

Produci senza sforzo video di marketing di alta qualità e localizzati per un pubblico globale utilizzando tecnologia AI all'avanguardia.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da uno Script
Inizia trasformando il tuo testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando il nostro potente generatore di testo in video, ponendo le basi per il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI Professionale
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand, garantendo una presenza coerente e professionale sullo schermo per le tue campagne globali.
3
Step 3
Aggiungi Capacità Multilingue
Raggiungi il pubblico mondiale generando senza sforzo il tuo video con voiceover multilingue e sottotitoli accurati, abbattendo le barriere comunicative.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Marketing in Linea con il Brand
Finalizza ed esporta il tuo video professionale e in linea con il brand, pronto per la distribuzione su tutti i tuoi canali di marketing per massimizzare l'impatto globale.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Testimonianze di Clienti Coinvolgenti

Crea video professionali di storie di successo dei clienti per costruire fiducia e dimostrare valore ai potenziali clienti globali.

Domande Frequenti

Come funziona la piattaforma di creazione video AI di HeyGen per generare video di marketing?

HeyGen è una piattaforma avanzata di creazione video AI che trasforma script di testo in video di marketing dinamici utilizzando il suo potente generatore di testo in video. Sfrutta avatar AI sofisticati e generazione di voce AI per produrre contenuti video professionali in modo efficiente.

HeyGen può creare video professionali e in linea con il brand con avatar AI personalizzabili?

Assolutamente. HeyGen consente agli utenti di produrre video professionali e in linea con il brand offrendo avatar AI personalizzabili e controlli di branding robusti. Puoi integrare senza problemi il logo del tuo brand e colori specifici per mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi sforzi di video marketing.

Quali capacità multilingue offre HeyGen per la generazione di video di marketing globale?

HeyGen funge da efficace generatore di video di marketing globale fornendo ampie capacità multilingue e avanzata generazione di voce AI. Questo ti permette di localizzare senza sforzo i tuoi contenuti video per un pubblico diversificato in tutto il mondo, con sottotitoli e didascalie auto-generate.

Come può HeyGen semplificare la produzione di video coinvolgenti per i social media?

HeyGen, come generatore di video AI intuitivo, semplifica la creazione di video coinvolgenti per i social media attraverso un'ampia selezione di modelli di video personalizzabili. Gli utenti possono produrre rapidamente contenuti accattivanti, garantendo qualità professionale e aggiungendo sottotitoli e didascalie essenziali per massimizzare la portata del pubblico.

