Il Tuo Creatore di Video su Intuizioni di Innovazione Globale

Trasforma dati complessi e intuizioni in potenti video esplicativi coinvolgenti con la nostra tecnologia di testo-a-video.

528/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una micro-lezione di 45 secondi per creatori di corsi online e studenti che puntano a esperienze di apprendimento dinamiche. Il video dovrebbe avere un'estetica educativa pulita e coinvolgente con musica di sottofondo vivace, guidando gli spettatori attraverso un concetto complesso. Il copione, incentrato su un'importante intuizione del settore, dovrebbe essere facilmente trasformabile in contenuto video utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, garantendo chiarezza e accessibilità per un pubblico globale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 30 secondi rivolto a professionisti del marketing e potenziali clienti interessati alle ultime intuizioni sull'innovazione. Lo stile visivo deve essere veloce e altamente coinvolgente, utilizzando colori vivaci e musica di sottofondo energica per creare un senso di eccitazione. Crea una storia visiva coinvolgente sfruttando i Template e le scene professionali di HeyGen per evidenziare i benefici di un nuovo servizio, garantendo una presentazione raffinata e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un segmento di formazione aziendale di 90 secondi per dipendenti impegnati in una soluzione di e-learning sulle metodologie di innovazione. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e informativo, con grafiche chiare sullo schermo e una voce calma e rassicurante che spiega i principi chiave. Assicurati la massima accessibilità e comprensione per una forza lavoro diversificata utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen durante tutto il segmento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video su Intuizioni di Innovazione Globale

Trasforma le tue intuizioni di innovazione in contenuti video coinvolgenti con la piattaforma AI intuitiva di HeyGen, progettata per l'apprendimento dinamico e la portata globale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia incollando le tue intuizioni di innovazione nell'editor di copioni, sfruttando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per trasformare istantaneamente il testo in scene coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per essere il presentatore del tuo video, garantendo una consegna professionale e relazionabile del tuo contenuto di apprendimento online.
3
Step 3
Migliora la Tua Storia Visiva
Personalizza il tuo video con template e scene professionali dalla nostra vasta libreria, aggiungendo sfondi dinamici ed elementi per creare storie visive coinvolgenti attorno alle tue intuizioni di innovazione.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Produci il tuo video di alta qualità su intuizioni di innovazione globale con un clic. Poi, esportalo in vari formati di aspetto, pronto per essere condiviso sulle tue piattaforme preferite per raggiungere un ampio pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video Coinvolgenti per i Social Media

.

Produci rapidamente video promozionali e clip accattivanti per i social media, comunicando efficacemente le intuizioni di innovazione a un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali coinvolgenti?

HeyGen agisce come un innovativo creatore di video AI, consentendo alle aziende di produrre senza sforzo video promozionali di alta qualità, video esplicativi e altre storie visive coinvolgenti. I suoi avatar AI e le capacità di testo-a-video aumentano significativamente la produttività nella produzione di contenuti e supportano la crescita aziendale attraverso vari canali di marketing.

Quali funzionalità AI principali offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per trasformare i copioni in contenuti di apprendimento e educativi dinamici. Gli utenti possono generare voiceover professionali e aggiungere automaticamente sottotitoli/caption, rendendolo una piattaforma video AI completa per applicazioni diverse.

HeyGen può essere utilizzato per creare contenuti di apprendimento online professionali e formazione aziendale?

Assolutamente. HeyGen serve come una soluzione di e-learning efficace, permettendo ai creatori di corsi online e ai professionisti della formazione aziendale di sviluppare esperienze di apprendimento dinamiche. Con funzionalità come avatar AI, template personalizzabili e generazione di voiceover, semplifica la produzione di contenuti educativi di alta qualità.

Come può HeyGen migliorare il controllo creativo e l'efficienza produttiva?

HeyGen funziona come un motore creativo, offrendo una vasta libreria di template e scene professionali che possono essere personalizzati con controlli di branding. Questo permette agli utenti di creare video accattivanti rapidamente, garantendo sia alta qualità creativa che maggiore produttività per tutte le loro esigenze di creazione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo