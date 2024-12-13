Creatore di Video di Marca Globale: Scala i Tuoi Contenuti a Livello Globale

Crea facilmente video in linea con il marchio per il tuo pubblico globale utilizzando potenti modelli e scene per garantire un messaggio coerente in tutto il mondo.

535/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sei un piccolo imprenditore che fatica a creare "video in linea con il marchio" in modo costante? Scopri come in un video vivace e coinvolgente di 45 secondi, rivolto a piccoli imprenditori e creatori di contenuti. Questo suggerimento presenta un tono audio allegro e amichevole che completa le immagini che mettono in evidenza i vasti "Modelli e scene" e il "Supporto della libreria multimediale/stock" di HeyGen, rendendo la creazione di video professionali accessibile e senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Mostra come le aziende possano rivoluzionare la loro produzione video in un video di 30 secondi progettato per marketer esperti di tecnologia e professionisti delle risorse umane. Questo suggerimento, caratterizzato da uno stile visivo futuristico e pulito con una voce AI sicura e articolata, metterà in evidenza l'integrazione senza soluzione di continuità di "Avatar AI" e "Trasformazione del testo in video da script" per creare contenuti personalizzati e di impatto utilizzando HeyGen come principale "Creatore di video AI".
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 2 minuti per le aziende che necessitano di contenuti versatili per piattaforme diverse, dimostrando come HeyGen semplifica la "creazione di video" per "video sui social media" e comunicazioni interne. Questo suggerimento utilizzerà immagini chiare e funzionali per evidenziare la facilità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per diverse piattaforme e la comodità del "Supporto della libreria multimediale/stock", tutto narrato con un tono incoraggiante, assicurando che il tuo "creatore di video di marca globale" possa raggiungere ogni angolo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marca Globale

Crea video coinvolgenti e in linea con il marchio per il tuo pubblico globale con strumenti potenziati dall'AI, semplificando la produzione e garantendo un messaggio coerente.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona da una ricca libreria di modelli di video brandizzati o inizia con uno script per costruire rapidamente la tua scena iniziale.
2
Step 2
Aggiungi gli Elementi del Tuo Marchio
Incorpora le risorse uniche del tuo marchio utilizzando i controlli del marchio integrati, assicurando che ogni video si allinei perfettamente con la tua identità.
3
Step 3
Crea Contenuti Coinvolgenti
Dai vita al tuo video con Avatar AI o sfrutta la traduzione video potenziata dall'AI per parlare direttamente al tuo pubblico globale in più lingue.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Esporta facilmente i tuoi video finiti, di qualità professionale, in vari rapporti d'aspetto, pronti per tutte le tue piattaforme social e canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video Educativi e di Formazione Globali

.

Espandi la portata del tuo marchio creando contenuti educativi diversificati e moduli di formazione che coinvolgono studenti e dipendenti in tutto il mondo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per le aziende?

Il creatore di video AI di HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata e un editor drag-and-drop facile da usare per semplificare la creazione di video. Questo strumento di produzione video self-service aiuta le aziende a ridurre il tempo e i costi associati alla produzione video tradizionale.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei video?

Sì, HeyGen garantisce che i tuoi video siano costantemente in linea con il marchio offrendo modelli di video brandizzati e robusti controlli del marchio integrati. Questo ti permette di produrre contenuti professionali e di alta qualità che si allineano con le linee guida del tuo marchio, rendendo HeyGen un potente creatore di video di marca globale.

Quali sono le capacità degli Avatar AI di HeyGen per raggiungere un pubblico globale?

Gli avanzati Avatar AI di HeyGen possono essere combinati con la traduzione video AI e voiceover realistici per produrre contenuti coinvolgenti per un pubblico globale. Questa capacità consente alle aziende di espandere la loro portata e connettersi efficacemente con mercati diversi.

HeyGen facilita la collaborazione in tempo reale per i progetti video?

Assolutamente, l'editor video intuitivo di HeyGen supporta la collaborazione in tempo reale, consentendo ai team di lavorare insieme senza problemi sui progetti di creazione video. Questa funzionalità semplifica notevolmente i flussi di lavoro e aiuta a ridurre il tempo e i costi della produzione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo