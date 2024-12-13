Creatore di Video per Annunci Globali: Raggiungi il Pubblico a Livello Globale

Assicura la coerenza del marchio in tutti gli annunci globali. Personalizza perfettamente i tuoi video con i nostri robusti controlli di branding (logo, colori).

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 30 secondi per il lancio di un nuovo prodotto, pensato per gli appassionati di tecnologia e i clienti esistenti desiderosi di innovazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, high-tech ed energico, utilizzando animazioni pulite per evidenziare le caratteristiche chiave con una voce fuori campo entusiasmante. Questo creatore di video per annunci utilizzerà efficacemente la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, garantendo un rilascio rapido e d'impatto del contenuto dinamico.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video aziendale ispiratore di 60 secondi per celebrare un traguardo significativo dell'azienda, destinato a dipendenti, partner e investitori. Questa produzione dovrebbe adottare uno stile visivo celebrativo e professionale, integrando elementi di branding aziendale coerenti. Un messaggio caldo e sicuro, consegnato tramite la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen, rafforzerà i successi dell'azienda e delineerà la sua visione futura.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 40 secondi per introdurre una nuova funzione di supporto multilingue all'interno di un creatore di video per annunci globali, rivolto a imprese internazionali e team di marketing. Lo stile visivo deve essere chiaro e facile da usare, dimostrando la facilità d'uso della funzione in diverse lingue. Assicurati una voce fuori campo autorevole ma amichevole e incorpora i sottotitoli/caption automatici di HeyGen per evidenziare le nuove capacità linguistiche e migliorare l'accessibilità globale.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Annunci Globali

Crea facilmente video di annunci globali sorprendenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI, raggiungendo il pubblico mondiale con contenuti personalizzati e una finitura professionale.

1
Step 1
Seleziona un modello dinamico
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli progettati professionalmente per impostare il tono perfetto per il tuo annuncio globale. Questo fornisce una base creativa per il tuo messaggio.
2
Step 2
Crea la tua narrazione coinvolgente
Scrivi o incolla il tuo script, quindi seleziona un avatar AI per consegnare il tuo messaggio. Con gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen, puoi facilmente generare una presentazione professionale per il tuo annuncio.
3
Step 3
Applica il branding e assicura la chiarezza
Eleva il tuo annuncio globale applicando il logo e i colori personalizzati del tuo marchio attraverso i controlli di branding, garantendo un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo messaggio
Esporta il tuo video di annuncio in vari rapporti d'aspetto adatti a diversi canali social media, assicurando la massima portata e impatto sul tuo pubblico globale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Consegna Annunci Aziendali Globali Ispiratori

Crea video motivazionali e stimolanti per annunci aziendali globali, comunicando efficacemente visione e valori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di annuncio globale coinvolgente?

HeyGen ti consente di creare video di annunci globali d'impatto trasformando il tuo script in immagini dinamiche con avatar AI e capacità di testo in video. Puoi scegliere tra una varietà di modelli professionali per lanciare rapidamente la tua visione creativa per qualsiasi annuncio.

Quali funzionalità offre HeyGen per produrre facilmente un annuncio video online?

HeyGen fornisce un creatore di video online intuitivo con strumenti potenziati dall'AI, permettendoti di produrre facilmente annunci professionali utilizzando modelli predefiniti e un editor video robusto. Aggiungi facilmente animazioni di testo coinvolgenti e sottotitoli automatici per migliorare il tuo messaggio.

Posso personalizzare il branding e i visual per i miei video di annuncio usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione del branding per garantire che i tuoi video di annuncio siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda. Puoi integrare il tuo logo, scegliere i colori del marchio e utilizzare l'editor video per regolazioni visive precise e animazioni di testo.

Come supporta HeyGen la creazione di video di annuncio per un pubblico globale?

HeyGen facilita la creazione di video di annuncio per un pubblico globale attraverso la potente generazione di voce fuori campo e sottotitoli e caption automatici in più lingue. Questo assicura che il tuo messaggio risuoni efficacemente in diverse regioni per qualsiasi annuncio di espansione globale.

