Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video ispiratore di 30 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai team leader, mirato a mostrare come generare report visivi coinvolgenti che realmente riportano il coinvolgimento tra i dipendenti. Adotta un'estetica visiva luminosa e positiva con musica di sottofondo incoraggiante. Evidenzia la funzione degli avatar AI di HeyGen per presentare le intuizioni chiave con un tocco umano, favorendo una migliore comunicazione del team.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo conciso di 60 secondi per analisti aziendali, illustrando come sfruttare le intuizioni basate sui dati attraverso un creatore di video AI per risparmiare tempo nella generazione di report. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, moderno e altamente informativo, con una voce narrante chiara e autorevole. Sottolinea i Template & scene di HeyGen per semplificare il processo di creazione, rendendo accessibili dati complessi.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video tutorial amichevole di 45 secondi su misura per i proprietari di piccole imprese, dimostrando come utilizzare un creatore di video per intuizioni generali di progresso per creare facilmente aggiornamenti. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e vivace, con una voce narrante calda e conversazionale. Mostra la capacità di generazione di voiceover di HeyGen, combinata con modelli video personalizzabili, per aiutarli a condividere senza sforzo le loro storie di crescita.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Intuizioni Generali di Progresso

Trasforma senza sforzo i tuoi dati di performance in report visivi coinvolgenti con l'AI, risparmiando tempo e migliorando la comprensione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Report
Inizia scrivendo o incollando le tue intuizioni di progresso e dati nell'editor di script, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per costruire la base del tuo video "generatore di report".
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e Presentatore
Rafforza il tuo messaggio selezionando un "avatar AI dinamico" dalla nostra libreria diversificata. Questi "avatar AI" presenteranno professionalmente i tuoi dati, aggiungendo un tocco umano alle tue intuizioni.
3
Step 3
Personalizza con Modelli e Branding
Applica un aspetto professionale utilizzando "Template & scene" su misura per i report di progresso. Questi "modelli video personalizzabili" assicurano che il tuo video si allinei visivamente con il tuo brand e messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi le Tue Intuizioni
Finalizza il tuo video di intuizioni di progresso e utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per ottimizzarlo per varie piattaforme, rendendolo pronto per la condivisione su "social media" o canali interni.

Mostra Storie di Performance e Successo

Presenta visivamente report di performance e storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti, comunicando efficacemente impatto e valore.

Come funziona HeyGen come Creatore di Video per Report di Performance?

HeyGen semplifica la creazione di report visivi coinvolgenti trasformando le intuizioni basate sui dati in video dinamici. Agisce come un potente creatore di video per intuizioni generali di progresso, aiutandoti a migliorare le prestazioni con una comunicazione visiva chiara e concisa.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen fornisce robusti strumenti potenziati dall'AI per semplificare la produzione video, con avatar AI dinamici e la capacità di convertire il testo in video da script. Questo rende HeyGen un creatore di video AI intuitivo per varie esigenze, risparmiando tempo significativo.

Posso utilizzare modelli video personalizzabili con HeyGen per risparmiare tempo?

Assolutamente, HeyGen offre modelli video personalizzabili per risparmiare significativamente tempo nel tuo flusso di lavoro di creazione video. Puoi generare rapidamente video professionali da uno script, migliorando l'efficienza della tua strategia di marketing con report visivi coinvolgenti.

Come può HeyGen migliorare il Coinvolgimento nei Report attraverso contenuti visivi?

HeyGen eleva il Coinvolgimento nei Report permettendoti di creare report visivi coinvolgenti con avatar AI dinamici e controlli di branding. Questo consente una presentazione chiara e professionale delle intuizioni basate sui dati, rendendo il tuo contenuto più impattante sui social media e altre piattaforme.

