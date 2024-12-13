Crea un video emozionale di 45 secondi per l'annuncio del sesso del bambino, perfetto per permettere ai futuri genitori di condividere la loro felice notizia con amici intimi e parenti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e sentimentale, con un'illuminazione morbida e una colonna sonora di sottofondo dolce ed emozionante. Valorizza la rivelazione con un tocco personale utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per trasmettere un messaggio d'amore direttamente al tuo pubblico.

