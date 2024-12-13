Crea un video vibrante di 45 secondi utilizzando il creatore di video per la rivelazione del sesso HeyGen, rivolto a genitori in attesa entusiasti e alla loro famiglia stretta, mostrando una rivelazione creativa e sorprendente. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e festoso con animazioni dinamiche, accompagnato da una colonna sonora allegra e ottimista che cresce fino a raggiungere un climax, sfruttando la funzione di Modelli e scene di HeyGen per creare un'atmosfera affascinante.

