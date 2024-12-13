Creatore di Video di Sensibilizzazione sulla Diversità di Genere: Eleva la Tua Formazione DEI

Crea facilmente video di formazione inclusivi sulla diversità con potenti avatar AI che catturano e educano il tuo pubblico.

438/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un contenuto video inclusivo di 60 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai team leader, mostrando i benefici dell'uguaglianza di genere sul posto di lavoro con un'estetica visiva professionale e coinvolgente utilizzando avatar AI diversificati. L'audio dovrebbe presentare una voce fuori campo sicura e articolata, enfatizzando l'impatto positivo delle politiche inclusive.
Prompt di Esempio 2
Crea un video educativo conciso di 30 secondi per gli utenti dei social media generali, progettato come una campagna di sensibilizzazione per sfatare i comuni pregiudizi sulla diversità di genere. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e accattivante, incorporando testo sullo schermo, con una voce fuori campo vivace e accessibile. Assicurati che tutti i messaggi chiave siano accessibili con i Sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 40 secondi per i social media aziendali interni, raccontando una breve storia di un team inclusivo che celebra i loro contributi diversificati, con l'obiettivo di creare video d'impatto che risuonino emotivamente. Impiega uno stile visivo caldo e autentico utilizzando i Modelli e scene di HeyGen, accompagnato da una voce fuori campo sincera e ispiratrice.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Sensibilizzazione sulla Diversità di Genere

Crea facilmente video di sensibilizzazione sulla diversità di genere con AI, caratterizzati da avatar personalizzabili, narrazioni coinvolgenti e condivisione senza soluzione di continuità per promuovere ambienti di lavoro inclusivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando il tuo messaggio. Usa la capacità di HeyGen 'Testo a video da script' per trasformare il tuo contenuto scritto in scene dinamiche, assicurando chiarezza e impatto per il tuo messaggio sulla diversità.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio scegliendo tra una gamma diversificata di 'avatar AI'. Scegli un avatar che rappresenti al meglio il tono e il pubblico desiderato per il massimo coinvolgimento nel tuo video di sensibilizzazione.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo Coinvolgenti
Migliora la professionalità e la chiarezza del tuo video utilizzando la nostra avanzata funzione di 'Generazione di voce fuori campo', aggiungendo un livello audio autentico e d'impatto al tuo messaggio di sensibilizzazione sulla diversità.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video utilizzando il 'Ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto' per ottimizzarlo per varie piattaforme. Condividi il tuo potente video di sensibilizzazione sulla diversità di genere attraverso canali interni ed esterni per promuovere un ambiente inclusivo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Lancia Campagne di Sensibilizzazione sui Social Media

.

Genera rapidamente video d'impatto per i social media per promuovere efficacemente la consapevolezza sulla diversità di genere e ispirare all'azione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere nella creazione di video efficaci di sensibilizzazione sulla diversità di genere?

L'avanzato creatore di video AI di HeyGen ti consente di sviluppare contenuti educativi inclusivi con avatar AI diversificati e modelli video personalizzabili, assicurando che il tuo messaggio sull'uguaglianza di genere risuoni potentemente e crei video d'impatto.

HeyGen fornisce la generazione di video end-to-end per contenuti personalizzati?

Sì, HeyGen offre un motore creativo intuitivo per la generazione di video end-to-end, trasformando il tuo script video in contenuti video personalizzati. Puoi sfruttare le capacità di Testo a video, la generazione di voce fuori campo e i controlli di branding per creare video d'impatto che soddisfano le tue esigenze specifiche.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per lo sviluppo di video di formazione sulla diversità?

HeyGen ti consente di migliorare la formazione e lo sviluppo sulla diversità creando facilmente video animati e video esplicativi. Utilizza modelli personalizzabili, una ricca libreria multimediale e Sottotitoli/caption per produrre video educativi coinvolgenti che migliorano la comprensione e l'impegno dei dipendenti.

HeyGen può aiutare a creare brevi video d'impatto per i social media?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen è progettata per la creazione rapida di contenuti video brevi, perfetti per campagne video sui social media e campagne di sensibilizzazione. Con la creazione di video nativa per prompt e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, puoi generare rapidamente video personalizzati per varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo