Trasforma le tue idee pubblicitarie in video di gioco coinvolgenti senza sforzo. Il nostro generatore di video AI utilizza il testo per video da script per una creazione rapida e di grande impatto.

Crea un video pubblicitario di 30 secondi per un nuovo gioco mobile, rivolto agli sviluppatori di giochi indie desiderosi di semplificare il loro marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e coinvolgente, con sequenze di gioco emozionanti intervallate da un avatar AI amichevole e professionale che spiega i punti di forza unici del gioco. Utilizza i potenti avatar AI di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e conciso con una colonna sonora moderna e energica.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 45 secondi per un RPG fantasy, destinato ai responsabili marketing di grandi studi di giochi mobile alla ricerca di una creazione pubblicitaria efficiente. L'estetica visiva dovrebbe essere epica e cinematografica, mettendo in risalto momenti drammatici del gioco e mostrando quanto velocemente si possano produrre diverse varianti pubblicitarie utilizzando i Template e le scene estensive di HeyGen. L'audio dovrebbe essere orchestrale e immersivo, costruendo suspense ed eccitazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial informativo di 60 secondi, progettato per creatori di contenuti e streamer che vogliono generare facilmente contenuti video pubblicitari per giochi. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e istruttiva, dimostrando la facilità di trasformare un copione in un video dinamico con la funzione Text-to-video from script di HeyGen. Una voce fuori campo chiara ed entusiasta e una traccia di sottofondo di supporto guideranno gli spettatori attraverso il processo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un contenuto breve e condivisibile di 15 secondi per i social media, rivolto ai marketer dei social media che cercano di creare pubblicità di giochi virali. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e umoristico, con glitch di gioco inaspettati o interazioni divertenti tra i personaggi. Una voce fuori campo coinvolgente ed espressiva generata utilizzando la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen dovrebbe narrare gli eventi comici, accompagnata da un clip sonoro di tendenza e vivace.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pubblicitari per Giochi

Crea video pubblicitari per giochi coinvolgenti e ad alte prestazioni senza sforzo con l'AI. Trasforma i concetti in contenuti brevi e accattivanti pronti per i social media.

1
Step 1
Scegli la Tua Base Creativa
Inizia il tuo progetto pubblicitario per giochi selezionando da una ricca libreria di modelli video professionali ottimizzati per vari generi di giochi. Ogni modello offre una solida base creativa, permettendoti di costruire rapidamente un annuncio coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto di Gioco
Integra senza sforzo le tue riprese di gioco uniche, screenshot o risorse promozionali nel modello scelto. Utilizza il nostro supporto completo per la libreria di media/stock per trovare clip, immagini e musica aggiuntivi che completano perfettamente l'estetica del tuo gioco.
3
Step 3
Migliora con l'Audio AI
Eleva l'impatto del tuo annuncio con un audio sofisticato. La nostra funzione di generazione di voiceover ti consente di creare narrazioni coinvolgenti in più lingue e toni, assicurando che il tuo messaggio catturi i giocatori fin dal primo secondo.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Una volta che il tuo annuncio di gioco dinamico è rifinito, esportalo facilmente nel rapporto d'aspetto ottimale per le piattaforme social più popolari. Il tuo annuncio di gioco alimentato da AI è ora pronto per connettersi con un pubblico più ampio e stimolare l'engagement.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispirare l'Engagement dei Giocatori

Crea video alimentati da AI che ispirano i potenziali giocatori, costruendo entusiasmo per il tuo gioco e stimolando un engagement più profondo del pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video pubblicitari per giochi?

HeyGen è un editor video alimentato da AI che consente ai creatori di contenuti di generare rapidamente video pubblicitari per giochi coinvolgenti. Sfrutta una varietà di modelli video e animazioni di testo dinamiche per far risaltare i tuoi contenuti brevi sulle piattaforme social.

HeyGen offre avatar AI per i miei video?

Sì, HeyGen fornisce una selezione di avatar AI realistici che possono dare vita ai tuoi script. Questa capacità di testo per video da script, combinata con la generazione di voiceover, crea contenuti coinvolgenti e personalizzati.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI?

HeyGen semplifica il processo di produzione video offrendo funzionalità di creazione video automatica e un'ampia libreria di media/stock. È un generatore di video AI progettato per efficienza e output di alta qualità per varie esigenze di contenuto.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen consente un'ampia personalizzazione, inclusi controlli di branding per applicare il tuo logo e i tuoi colori. Puoi anche utilizzare vari modelli video e animazioni di testo dinamiche per ottenere l'estetica desiderata per i contenuti brevi.

