Generatore di Video di Raccolta Fondi: Massimizza le Tue Donazioni

Automatizza la tua produzione video con testo-a-video da copione, trasformando le tue storie in video di raccolta fondi di alta qualità.

Sviluppa un video di raccolta fondi di 45 secondi per un'organizzazione non profit, rivolto a potenziali donatori, mostrando l'impatto reale con uno stile visivo caldo e autentico e una voce narrante empatica generata tramite la generazione di voiceover di HeyGen, raccontando efficacemente la storia ispiratrice della tua organizzazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo dinamico di 30 secondi per i follower sui social media, dettagliando una campagna imminente. Utilizza grafiche moderne e uno stile audio vivace, costruendo rapidamente questo contenuto coinvolgente da un copione video usando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen, magari sfruttando anche modelli di video di raccolta fondi per un avvio rapido.
Prompt di Esempio 2
Immagina di essere una piccola organizzazione di base che cerca di creare un video di raccolta fondi di 60 secondi di grande impatto. Produci una narrazione visiva semplice e intuitiva con un avatar AI come portavoce, spiegando la tua missione con un tono incoraggiante, rendendo la creazione di video accessibile con questo Generatore di Video AI per la tua associazione benefica.
Prompt di Esempio 3
Genera un appello urgente di 20 secondi per donatori online immediati, adatto al marketing sui social media. Impiega uno stile visivo e audio diretto e d'impatto, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro anche senza suono aggiungendo sottotitoli generati da HeyGen, evidenziando un bisogno critico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Raccolta Fondi

Crea facilmente video di raccolta fondi di grande impatto per condividere la tua causa, coinvolgere i donatori e stimolare il supporto con strumenti intuitivi e assistenza AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli di video di raccolta fondi progettati professionalmente per stabilire rapidamente la struttura e lo stile visivo per la tua campagna. Questo avvia il tuo processo creativo, garantendo un aspetto curato fin dall'inizio.
2
Step 2
Crea il Tuo Copione
Crea il tuo copione video coinvolgente, delineando la storia e l'invito all'azione. Il generatore può quindi utilizzare questo copione per trasformare il tuo testo in scene video dinamiche, dando vita alla tua narrazione senza sforzo.
3
Step 3
Aggiungi Voice-Over
Aggiungi un voice-over professionale al tuo video utilizzando voci AI. Basta digitare la tua narrazione e il generatore produrrà una traccia audio chiara e coinvolgente, assicurando che il tuo messaggio venga ascoltato efficacemente senza bisogno di uno studio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Esporta i tuoi video di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto, ottimizzati per diverse piattaforme. Questo prepara il tuo video di raccolta fondi di grande impatto per la condivisione immediata sui social media e altri canali, raggiungendo il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Impatto

.

Evidenzia l'impatto diretto delle donazioni attraverso video AI coinvolgenti, dimostrando il successo e costruendo fiducia con i tuoi sostenitori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la narrazione per i nostri video di raccolta fondi non profit?

HeyGen potenzia i tuoi "video di raccolta fondi non profit" con capacità di "narrazione" coinvolgenti, trasformando le tue idee di "copione video" in "video di alta qualità" che risuonano profondamente con il tuo pubblico. Il nostro "Generatore di Video AI" rende ogni "video di raccolta fondi" più impattante sfruttando funzionalità di produzione avanzate.

HeyGen offre modelli di video di raccolta fondi per semplificare la creazione di contenuti?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di "modelli di video di raccolta fondi" professionali e strumenti di "editing drag-and-drop" intuitivi per semplificare il tuo processo di creazione di contenuti. Queste risorse ti permettono di produrre rapidamente "video di raccolta fondi" coinvolgenti senza competenze tecniche estese, automatizzando significativamente il processo di produzione.

Quali strumenti offre HeyGen per personalizzare voice-over e branding per appelli di beneficenza?

HeyGen offre strumenti robusti per personalizzare i tuoi appelli di "beneficenza", inclusa la generazione avanzata di "voice-over" e voci "AI" personalizzate tramite la nostra funzionalità di "Text to Speech". Puoi anche applicare "controlli di branding" come il tuo logo e colori specifici per garantire coerenza e una presentazione professionale per ogni "video di raccolta fondi".

Come semplifica il generatore di video AI di HeyGen la creazione di video di raccolta fondi coinvolgenti?

Il "Generatore di Video AI" di HeyGen semplifica significativamente la creazione di "video di raccolta fondi" coinvolgenti convertendo il tuo "copione video" direttamente in produzioni professionali. Questo efficiente "processo di produzione automatizzato" assicura che i "video di raccolta fondi non profit" possano essere creati rapidamente, permettendoti di concentrarti maggiormente sulla tua missione principale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo