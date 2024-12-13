Generatore di Video Promozionali per la Raccolta Fondi: Stimola le Donazioni

Crea rapidamente video di raccolta fondi efficaci che aumentano la consapevolezza e stimolano le donazioni utilizzando la potente funzione di testo-a-video di HeyGen.

289/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un pitch convincente di 30 secondi per direttori di organizzazioni non profit impegnati, evidenziando quanto sia facile produrre video di raccolta fondi dall'aspetto professionale, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per uno stile visivo pulito e vivace e musica dinamica per trasmettere un impatto immediato.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un potente generatore di video promozionali di raccolta fondi di 60 secondi per partner aziendali, articolando chiaramente una causa specifica e un invito all'azione attraverso immagini moderne e informative e una voce autorevole, arricchita dagli avatar AI di HeyGen per presentare i dati in modo convincente.
Prompt di Esempio 3
Mostra una campagna di sensibilizzazione di 50 secondi per utenti dei social media, visualizzando un problema critico e soluzioni potenziali con immagini dinamiche urgenti ma speranzose provenienti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnate da musica ispiratrice e generazione di Voiceover impattante per stimolare l'engagement.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali per la Raccolta Fondi

Crea video di raccolta fondi coinvolgenti con facilità. Sfrutta l'AI per creare storie efficaci, aumentare la consapevolezza e stimolare le donazioni per la tua causa, rapidamente e professionalmente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Trasforma la tua narrazione scritta in una storia visiva coinvolgente utilizzando la nostra capacità di testo-a-video, il cuore del nostro generatore di video promozionali per la raccolta fondi.
2
Step 2
Seleziona un Modello
Scegli tra una selezione diversificata di modelli di video per stabilire rapidamente una base visivamente accattivante. Questo assicura che il tuo progetto abbia un aspetto e una sensazione professionali.
3
Step 3
Genera Voiceover
Aggiungi una narrazione coinvolgente al tuo video utilizzando la nostra funzione di generazione di Voiceover. Trasmetti chiaramente il tuo messaggio per aumentare efficacemente la consapevolezza.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare il tuo video per qualsiasi piattaforma. Distribuisci il tuo contenuto attraverso i canali di marketing sui social media per massimizzare la portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Beneficiari Impattanti

.

Crea video AI emozionanti e autentici per evidenziare l'impatto reale delle donazioni, ispirando maggiore empatia e impegno da parte dei donatori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di raccolta fondi efficaci che risuonano con i donatori?

HeyGen ti consente di produrre video di raccolta fondi professionali con facilità. Sfrutta il nostro creatore di video AI, i vari modelli di video e l'ampia libreria multimediale per creare narrazioni coinvolgenti che mettono in risalto le storie dei beneficiari e stimolano efficacemente le donazioni.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per migliorare i video di raccolta fondi delle organizzazioni non profit?

HeyGen offre una suite di strumenti creativi tra cui avatar AI e generazione avanzata di Voiceover, permettendoti di raccontare storie coinvolgenti. La nostra piattaforma aiuta a garantire che i tuoi video di raccolta fondi abbiano un aspetto e una sensazione professionali, anche senza una troupe cinematografica.

Posso creare facilmente video promozionali di raccolta fondi visivamente accattivanti utilizzando i template di HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre una varietà di modelli di video progettati per avviare la creazione del tuo video promozionale di raccolta fondi. Questi modelli, combinati con il nostro editor facile da usare e la libreria musicale royalty-free, assicurano che tu ottenga un aspetto e una sensazione professionali per le tue campagne.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di raccolta fondi di alta qualità per il marketing sui social media?

HeyGen semplifica la produzione convertendo il tuo script in testo-a-video con avatar AI e sottotitoli automatici, perfetti per il marketing sui social media. Questo processo efficiente consente alle organizzazioni di creare costantemente video di raccolta fondi efficaci che aumentano la consapevolezza e stimolano le donazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo