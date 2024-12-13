Creatore di Video di Raccolta Fondi per Video Efficaci

Crea potenti video di raccolta fondi per organizzazioni non profit con modelli personalizzabili e aumenta le donazioni per la tua causa.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio dinamico di 45 secondi per i social media per una nuova campagna di raccolta fondi, mirato a un pubblico più giovane, utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per creare una narrazione visiva ispiratrice e moderna, convertendo efficacemente un semplice script in un video coinvolgente utilizzando la funzione testo-a-video.
Prompt di Esempio 2
Produci un potente video di raccolta fondi di 60 secondi con una narrazione in stile testimonianza, progettato per donatori individuali e organizzazioni di sovvenzioni, impiegando estetiche professionali e audio speranzoso. Rafforza il messaggio con il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati B-roll e garantisci l'accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento conciso di 15 secondi o un invito all'azione per un prossimo evento di raccolta fondi, rivolto ai partecipanti all'evento e ai follower online con uno stile visivo energico e chiaro. Ottimizza questo contenuto video di raccolta fondi per varie piattaforme sfruttando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, garantendo la massima portata e coinvolgimento per i tuoi sforzi di creazione video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Raccolta Fondi

Crea video di raccolta fondi coinvolgenti con facilità grazie a strumenti intuitivi e capacità AI, progettati per amplificare il tuo messaggio e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Video con un Modello o uno Script
Scegli da una libreria di "modelli video" professionali o genera contenuti direttamente da uno script, gettando le basi per la tua storia d'impatto.
2
Step 2
Aggiungi Impatto con Avatar AI
Personalizza il tuo video di raccolta fondi aggiungendo "avatar AI personalizzabili" per presentare il tuo messaggio con voci e aspetti diversi, migliorando la connessione con gli spettatori.
3
Step 3
Applica Sottotitoli Generati Automaticamente
Migliora il coinvolgimento e la portata applicando "sottotitoli generati automaticamente" per il tuo video, garantendo che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Campagna
Finalizza il tuo "video di raccolta fondi" ed esportalo facilmente in vari formati, pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali digitali e piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Impatto dei Donatori

Sviluppa video coinvolgenti con testimonianze di beneficiari e storie di impatto per dimostrare chiaramente la differenza che fanno i contributi dei donatori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di raccolta fondi coinvolgenti per la mia campagna?

HeyGen ti consente di creare potenti video di raccolta fondi con facilità. Sfrutta modelli personalizzabili, avatar AI e capacità di testo-a-video per articolare la tua missione e ispirare i donatori, rendendo HeyGen un creatore di contenuti video di raccolta fondi ideale.

Quali strumenti offre HeyGen per un'efficace narrazione visiva nei miei contenuti di raccolta fondi?

HeyGen fornisce strumenti robusti per una narrazione visiva d'impatto nei tuoi contenuti di raccolta fondi. Utilizza i nostri layout di scene diversificati, la libreria multimediale stock e la generazione vocale per creare narrazioni che risuonano e condividere efficacemente storie di impatto dei donatori.

HeyGen può aiutare a generare contenuti coinvolgenti per i social media per gli sforzi di raccolta fondi della mia organizzazione non profit?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutarti a generare contenuti coinvolgenti per i social media per gli sforzi di raccolta fondi della tua organizzazione non profit. I nostri strumenti facili da usare, combinati con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, ti permettono di produrre rapidamente contenuti professionali e accattivanti ottimizzati per varie piattaforme, aumentando la tua portata.

Come semplifica il processo di creazione video per la raccolta fondi il creatore di video AI di HeyGen?

Il creatore di video AI di HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video, risparmiando tempo e risorse per le tue campagne di raccolta fondi. Dallo script al video finale, funzionalità come voci AI e sottotitoli generati automaticamente consentono a chiunque di produrre video di alta qualità senza esperienza di editing estesa.

