Raccolta fondi Creatore di video: Potenzia le tue campagne

Crea video benefici convincenti con avatar di intelligenza artificiale per potenziare la connessione emotiva e stimolare le donazioni.

526/2000

Esplorare Esempi

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

un collage di immagini con una che dice di dominare il marketing sui social networkun collage di immagini con una che dice di dominare il marketing sui social network

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo input in un video completo.

Indicazione 1
In questo video di 45 secondi, mostra il potere della tua causa con il generatore di video AI di HeyGen. Perfetto per clip sui social media, questo video è progettato per un pubblico esperto di tecnologia che apprezza soluzioni innovative. Lo stile visivo è elegante e moderno, utilizzando un montaggio guidato dall'IA per integrare transizioni ed effetti dinamici senza intoppi. Metti in evidenza la facilità d'uso con la funzione di testo in video di HeyGen, assicurandoti che il tuo messaggio sia chiaro e di impatto.
Indicazione 2
Crea un video di 30 secondi che catturi l'essenza della tua campagna di raccolta fondi utilizzando i modelli video di HeyGen. Rivolto a gruppi comunitari e sostenitori locali, questo video combina la narrazione audiovisiva con uno stile visivo vibrante ed energico. L'uso della libreria multimediale/supporto stock di HeyGen permette un ricco tessuto di immagini che migliora la narrazione. L'obiettivo è creare un legame emotivo che ispiri gli spettatori ad agire.
Indicazione 3
Sviluppa un video di 90 secondi per la campagna di raccolta fondi della tua organizzazione non profit, utilizzando la piattaforma di editing video di HeyGen. Questo video è destinato a un pubblico ampio, inclusi potenziali sponsor aziendali e organizzazioni filantropiche. Lo stile visivo è professionale ed elegante, con la generazione di voce fuori campo che fornisce un tono chiaro e autorevole. Enfatizza l'impatto delle donazioni con la funzione di sottotitoli/didascalie di HeyGen, assicurando l'accessibilità e il coinvolgimento di un pubblico variegato.
step previewstep preview
Copiare il messaggio
step previewstep preview
Incolla nel riquadro di Creazione
step previewstep preview
Guarda come il tuo video prende vita
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione di video end-to-end

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Scopo

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come utilizzare un creatore di video per campagne di raccolta fondi

Crea video beneficenti di grande impatto con facilità utilizzando la nostra piattaforma di editing video alimentata da IA.

1
Step 1
Crea la tua sceneggiatura video
Inizia creando una sceneggiatura convincente che racconti la storia della tua organizzazione benefica. Utilizza la nostra funzione di testo a video per trasformare la tua sceneggiatura in una narrazione visiva in modo fluido, preparando il palcoscenico per un racconto efficace attraverso il video.
2
Step 2
Scegli un modello di video
Scegli tra una varietà di modelli video progettati per potenziare il tuo messaggio. Questi modelli offrono un aspetto professionale e facilitano la creazione di clip per i social network accattivanti che risuonano con il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungere avatar IA e doppiaggio
Incorpora avatar di intelligenza artificiale e genera dialoghi per dare vita alla tua storia. Questa funzione ti permette di aggiungere un tocco personale, creando una connessione emotiva con gli spettatori e migliorando l'impatto generale della tua produzione video senza scopo di lucro.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video
Una volta che il tuo video è completo, utilizza le nostre opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione per assicurarti che si adatti perfettamente a qualsiasi piattaforma. Condividi il tuo video di raccolta fondi sui social media per massimizzare la portata e l'interazione.

Casi d'uso

HeyGen rivoluziona la creazione di video per campagne di raccolta fondi attraverso l'uso di narrazione e montaggio video basati sull'intelligenza artificiale per realizzare video benefici toccanti che creano connessioni emotive e ispirano all'azione.

Dare vita agli eventi storici

.

Utilize AI-powered storytelling to highlight your nonprofit's journey and achievements, enhancing donor engagement.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione del mio video di raccolta fondi?

HeyGen offre un potente creatore di video per raccolta fondi che utilizza l'editing guidato dall'IA e modelli di video per creare storie avvincenti. Con funzionalità come la conversione di testo in video da una sceneggiatura e la generazione di voce fuori campo, puoi creare video benefici coinvolgenti che risuonino emotivamente con il tuo pubblico.

Cosa rende unico il generatore di video AI di HeyGen?

Il generatore di video con IA di HeyGen si distingue per la sua capacità di trasformare copioni in video dinamici utilizzando avatar IA e generazione di voce fuori campo. Questa prodezza tecnica garantisce una narrazione video fluida, il che lo rende ideale per la produzione di video non profit e clip per i social network.

HeyGen può supportare la produzione di video senza scopo di lucro?

Certamente, HeyGen è progettato per supportare la produzione di video non profit con la sua vasta libreria di media e modelli personalizzabili. Questi strumenti aiutano a creare video di grande impatto che generano una connessione emotiva con gli spettatori, essenziale per la creazione efficace di video benefici.

Quali funzioni offre HeyGen per l'editing di video?

HeyGen offre una piattaforma di editing video completa con caratteristiche come la modifica del rapporto d'aspetto, i controlli del marchio e i sottotitoli. Questi strumenti, combinati con il montaggio guidato dall'IA, assicurano che i tuoi video siano rifiniti e pronti per qualsiasi piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo