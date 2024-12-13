Creatore di Video di Richiesta di Raccolta Fondi: Potenzia le Tue Richieste Ora

Eleva la tua causa con un racconto visivo accattivante, arricchito da sottotitoli senza soluzione di continuità per una portata più ampia.

Sviluppa un video di raccolta fondi empatico di 1 minuto progettato per i fondatori di organizzazioni non profit e i loro team di raccolta fondi, con immagini pulite e una colonna sonora di sottofondo speranzosa per trasmettere efficacemente la loro missione. Questo video dovrebbe sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per creare facilmente narrazioni coinvolgenti e utilizzare la generazione di Voiceover professionale per trasmettere un messaggio chiaro e incisivo, mostrando la potenza di un creatore di video di raccolta fondi dedicato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio dinamico di 30 secondi per i social media specificamente per i manager di social media di beneficenza, utilizzando uno stile visivo vivace con grafiche in movimento coinvolgenti. Questo video conciso dovrebbe presentare in modo prominente gli avatar AI di HeyGen per fornire una chiamata all'azione diretta, garantendo al contempo un'ampia accessibilità per tutti gli spettatori con sottotitoli generati automaticamente e ottimizzati per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per contenuti potenti sui social media.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di richiesta di raccolta fondi diretto di 45 secondi su misura per i team di marketing che hanno bisogno di iterare rapidamente e testare diversi appelli, utilizzando uno stile visivo basato sui dati con chiare chiamate all'azione e narrazione precisa. Accelera il processo di creazione iniziando con i diversi modelli e scene di HeyGen, consentendo una rapida personalizzazione e creazione efficiente di video necessari per test A/B efficaci del contenuto del tuo creatore di video di richiesta di raccolta fondi.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di storia d'impatto di 2 minuti destinato ai grandi donatori e ai comitati di sovvenzione, adottando un'estetica visiva in stile documentario caldo arricchita da musica di sottofondo emotiva. Incorpora filmati e immagini autentici del mondo reale utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, garantendo che la narrazione del visual storytelling sia completamente accessibile con sottotitoli accurati e consegnata con una generazione di Voiceover professionale e coinvolgente per connettersi profondamente con i potenziali donatori.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Richiesta di Raccolta Fondi

Crea video di raccolta fondi di impatto senza sforzo per connetterti con i donatori e sostenere la tua causa.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente per la raccolta fondi, oppure inizia con il tuo script per creare il tuo messaggio unico.
2
Step 2
Aggiungi la Tua Storia Visiva
Arricchisci il tuo messaggio caricando i tuoi elementi visivi o selezionando dalla vasta libreria di media stock. Incorpora foto, video e i tuoi elementi di branding per personalizzare il tuo video.
3
Step 3
Genera Audio e Testo Coinvolgenti
Utilizza la generazione avanzata di Voiceover per dare vita al tuo script con voci AI realistiche. Aggiungi facilmente sottotitoli e didascalie per la massima accessibilità e coinvolgimento su tutte le piattaforme.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Causa
Finalizza il tuo video con un editing preciso, incluso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Poi, condividi facilmente la tua richiesta di raccolta fondi coinvolgente sui social media e via email per ispirare all'azione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira l'azione dei donatori con storie di impatto

Crea video motivazionali che costruiscono connessioni emotive e mostrano l'impatto dei contributi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di raccolta fondi coinvolgenti?

HeyGen agisce come un intuitivo agente video AI, consentendo agli utenti di creare efficacemente video di raccolta fondi di impatto. Sfruttando modelli facili da usare e capacità di trasformazione del testo in video, puoi rapidamente trasformare il tuo script in un video professionale senza competenze di editing estese.

Quali strumenti AI specifici offre HeyGen per migliorare i miei video di richiesta di raccolta fondi?

HeyGen fornisce potenti strumenti AI per elevare i tuoi video di richiesta di raccolta fondi, inclusi avatar AI realistici che possono trasmettere il tuo messaggio, generazione avanzata di voiceover e sottotitoli automatici. Queste caratteristiche assicurano che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente, massimizzando l'impatto sui donatori.

Posso personalizzare completamente i video di raccolta fondi creati con HeyGen per allinearli al marchio della mia organizzazione?

Assolutamente. HeyGen offre opzioni di personalizzazione complete, permettendoti di caricare i tuoi media, come loghi e colori del marchio, e integrare media stock dalla sua vasta libreria. Questo assicura che ogni video di raccolta fondi che crei mantenga una narrazione visiva coerente che risuona con la tua missione.

Come facilita HeyGen la condivisione di contenuti di raccolta fondi su varie piattaforme digitali in modo efficace?

HeyGen è progettato per una distribuzione versatile dei contenuti, offrendo il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per ottimizzare i tuoi video di raccolta fondi per diverse piattaforme di social media. Puoi facilmente esportare annunci video di alta qualità e contenuti per i social media, garantendo un'ampia portata e coinvolgimento con i potenziali donatori.

