Creatore di Video Freelance: Crea Video Professionali Velocemente

Lancia la tua carriera freelance creando video di marketing di alta qualità per i clienti utilizzando avatar AI dinamici.

474/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video nitido di 30 secondi per piccoli imprenditori e marketer che desiderano elevare i loro contenuti sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, moderno e visivamente accattivante, abbinato a una traccia audio energica e concisa. Sottolinea la facilità di creare contenuti coinvolgenti utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen e la flessibilità del ridimensionamento e dell'esportazione del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing che cercano di ottimizzare la creazione di video di marketing per le campagne. La presentazione visiva dovrebbe essere raffinata e adatta al contesto aziendale, completata da una voce narrante chiara e autorevole. Dimostra come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen possa generare rapidamente contenuti sofisticati, ulteriormente migliorati da sottotitoli/caption automatici e generazione di voiceover di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video elegante di 15 secondi per un affermato creatore di video freelance, mostrando come migliorare il loro portfolio clienti con esempi professionali. Presenta uno stile visivo minimalista che mette in risalto lavori di alta qualità, accompagnato da musica di sottofondo sottile e sottotitoli/caption professionali. Illustra l'impatto dell'utilizzo della libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per arricchire la narrazione visiva e garantire un ridimensionamento e un'esportazione del rapporto d'aspetto raffinati per le diverse esigenze dei clienti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video Freelance

Potenzia la tua attività di editing video freelance sfruttando l'agente video AI di HeyGen per ottimizzare il tuo processo di creazione video per diversi progetti dei clienti e costruire un portfolio impressionante.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Principale
Inizia il tuo flusso di lavoro di editing video caricando risorse dei clienti o utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente scene iniziali per i video di marketing.
2
Step 2
Aggiungi Narrazione AI
Integra senza soluzione di continuità la generazione di voiceover professionale nel tuo video. Scegli tra varie voci e stili per abbinare perfettamente il tono e il messaggio del progetto del tuo cliente.
3
Step 3
Applica il Branding del Cliente
Assicura la coerenza del marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per incorporare facilmente loghi e schemi di colori dei clienti, rendendo ogni video distintamente loro.
4
Step 4
Esporta e Consegna Versatilità
Ottimizza il tuo output finale per varie piattaforme utilizzando le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, assicurando che il tuo video appaia perfetto ovunque e contribuisca a un forte portfolio clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

.

Crea storie di successo dei clienti e testimonianze coinvolgenti con video AI, mostrando efficacemente i successi dei tuoi clienti e costruendo fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per editor video freelance?

HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione video per editor video freelance consentendo la rapida generazione di contenuti professionali per i progetti dei clienti. Utilizza avatar AI avanzati e una generazione efficiente di voiceover per consegnare video di alta qualità rapidamente.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding per i video di marketing?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare loghi e colori personalizzati per mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi video di marketing. Puoi anche utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi perfettamente a varie piattaforme per il tuo portfolio clienti.

Cosa rende HeyGen un efficiente agente video AI per i contenuti sui social media?

HeyGen agisce come un efficiente agente video AI, migliorando drasticamente il tuo flusso di lavoro di editing video con funzionalità come modelli e scene pronti all'uso. Genera automaticamente sottotitoli/caption, rendendolo ideale per la creazione rapida di contenuti sui social media.

HeyGen può servire come creatore di video freelance per le diverse esigenze dei clienti?

Assolutamente, HeyGen consente agli individui di operare come creatori di video freelance, offrendo strumenti avanzati di agente video AI per un editing video completo. È progettato per gestire una vasta gamma di progetti dei clienti, migliorando le tue capacità come editor video professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo