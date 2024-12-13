Generatore Video Gratuito: Crea Video AI di Alta Qualità Istantaneamente

Crea rapidamente video di marketing coinvolgenti per i social media. Il nostro creatore di video AI gratuito sfrutta il testo a video da script per potenziare i tuoi contenuti.

Crea un video esplicativo tecnico di 1 minuto per sviluppatori ed educatori tecnici, adottando uno stile visivo pulito e informativo con esempi registrati dallo schermo e una voce fuori campo chiara e professionale. Questo video dovrebbe illustrare la potenza di un generatore di video AI mostrando come utilizzare la funzione "Testo a video da script" per trasformare documentazione complessa in contenuti visivi coinvolgenti, ulteriormente migliorati dalla "Generazione di voce fuori campo" per una narrazione precisa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial conciso di 45 secondi per piccoli imprenditori e marketer digitali, utilizzando uno stile visivo dinamico e coinvolgente che enfatizzi la facilità d'uso, abbinato a una voce AI allegra e amichevole. Dimostra come creare rapidamente un annuncio di prodotto accattivante utilizzando un "Avatar AI" per presentare i benefici chiave, garantendo la massima portata con "Sottotitoli/caption" automatici per l'accessibilità su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Progetta una dimostrazione di flusso di lavoro completa di 2 minuti per creatori di contenuti e istruttori di corsi online, con uno stile visivo simile a un tutorial passo-passo con testo chiaro sullo schermo e una voce calma e istruttiva. Evidenzia l'efficienza dell'uso di "Template e scene" per assemblare rapidamente un modulo educativo, integrando senza soluzione di continuità media rilevanti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per arricchire l'esperienza di apprendimento come un efficace editor video AI.
Prompt di Esempio 3
Produci un clip promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a manager dei social media e aziende di e-commerce, impiegando un'estetica visiva moderna e veloce che evidenzi un output professionale, accompagnato da musica di sottofondo energica. Mostra la capacità di creare video AI di alta qualità per varie piattaforme utilizzando efficacemente "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare istantaneamente i contenuti, garantendo un aspetto raffinato per diverse campagne di marketing.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore Video Gratuito

Crea senza sforzo video straordinari e di alta qualità per qualsiasi scopo, trasformando le tue idee in contenuti visivi coinvolgenti con potenti strumenti AI.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia rapidamente il tuo progetto scegliendo tra una varietà di template predefiniti progettati per diverse esigenze, fornendo una base perfetta per il tuo video.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Inserisci il tuo testo per attivare il generatore di testo a video, convertendo senza soluzione di continuità il tuo script in una narrazione visiva dinamica.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo video selezionando e personalizzando un Avatar AI per presentare il tuo messaggio, migliorando il coinvolgimento con un presentatore virtuale.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza il tuo video AI di alta qualità ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per essere condiviso sulle tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Genera testimonianze video d'impatto che costruiscono fiducia e credibilità presentando vividamente le esperienze positive dei tuoi clienti.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI?

HeyGen sfrutta l'intelligenza artificiale avanzata per trasformare script di testo in video AI di alta qualità. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI realistici e personalizzare le scene, rendendo il processo di creazione di video professionali straordinariamente efficiente.

Posso convertire il testo in video utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Assolutamente! HeyGen è un potente generatore di testo a video, permettendoti di inserire semplicemente il tuo script. La nostra piattaforma genera poi voci fuori campo dal suono naturale e aggiunge automaticamente i sottotitoli, semplificando la creazione dei tuoi contenuti.

Quali capacità di editor video AI offre HeyGen?

HeyGen offre robuste funzionalità di editor video AI, consentendo agli utenti di personalizzare i video con template predefiniti e migliorare l'appeal visivo. Puoi facilmente rimuovere sfondi video o regolare i rapporti d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che i tuoi contenuti appaiano perfetti ovunque.

HeyGen supporta teste parlanti realistiche per i miei video?

Sì, HeyGen eccelle nella creazione di teste parlanti realistiche utilizzando la sua avanzata tecnologia Avatar AI. La nostra piattaforma assicura che i tuoi presentatori generati dall'AI mostrino espressioni facciali naturali e movimenti realistici, contribuendo a video AI di alta qualità che coinvolgono il tuo pubblico.

