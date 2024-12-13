Free Trial Promo Video Maker to Create Professional Videos

Crea in modo più intelligente e produce video promozionali di alta qualità e professionali senza sforzo con i nostri strumenti di intelligenza artificiale, che includono una facile conversione di testo in video a partire da sceneggiature.

Crea un video promozionale di 30 secondi che mostri quanto sia facile per i proprietari di piccole imprese e imprenditori creare contenuti professionali utilizzando un semplice creatore di video come HeyGen. Questo stile visivo vivace ed energico, accompagnato da musica pop moderna e una voce fuori campo chiara, deve enfatizzare la comodità dei "Modelli e scene" pre-progettati per iniziare qualsiasi progetto, rendendo la loro prima esperienza con il "creatore di video promozionali con prova gratuita" fluida.
Motore Creativo

Senza squadra. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Generazione di video end-to-end

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Scopo

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Come funziona il creatore di video promozionali con prova gratuita

Crea senza sforzo video promozionali impressionanti con la nostra piattaforma online intuitiva, progettata per aiutarti a coinvolgere il tuo pubblico e raggiungere i tuoi obiettivi di marketing.

1
Step 1
Crea il tuo progetto
Inizia rapidamente scegliendo da un'ampia libreria di modelli professionali, diventando così il tuo definitivo creatore di video online per realizzare la tua visione.
2
Step 2
Scegli i tuoi grafici
Personalizza il tuo video con incredibili clip dalla nostra vasta libreria multimediale. Sfrutta le opzioni di editing flessibili per adattare facilmente il tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungere Elementi Accattivanti
Migliora il tuo messaggio con la generazione di una voce fuori campo realistica per connetterti veramente con il tuo pubblico, assicurandoti che il tuo video promozionale abbia risonanza.
4
Step 4
Esporta la tua creazione
Completa il tuo video di alta qualità selezionando il rapporto d'aspetto desiderato ed esportalo immediatamente. Condividi i tuoi risultati professionali senza sforzo.

Casi d'uso

HeyGen è il creatore di video online definitivo, che consente alle aziende di creare senza sforzo video promozionali professionali e di alta qualità. Sfrutta gli strumenti di intelligenza artificiale per creare video promozionali più intelligenti con prova gratuita, catturando l'attenzione e stimolando le registrazioni con clip impressionanti.

Presentare storie di successo dei clienti

Turn customer testimonials into compelling promotional videos using AI to build trust and demonstrate your product's value.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video promozionali professionali?

HeyGen è un creatore di video promozionali alimentato da intelligenza artificiale che ti permette di creare video professionali senza sforzo. Sfrutta gli avatar IA e la conversione del testo in video a partire dalla sceneggiatura per produrre clip sorprendenti che catturano l'attenzione e trasmettono il tuo messaggio in modo efficace.

Posso creare video promozionali di alta qualità con HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di creare video promozionali di alta qualità con facilità. Il nostro creatore di video online intuitivo, abbinato a strumenti di intelligenza artificiale e opzioni di editing flessibili, assicura che il tuo contenuto appaia raffinato e professionale.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video facile da usare?

HeyGen offre una gamma completa di funzionalità per semplificare la creazione di video, inclusa una ricca biblioteca di modelli, controlli del marchio per il tuo logo e colori, e generazione di voce fuori campo con intelligenza artificiale. Questo ti permette di creare in modo più intelligente e produrre video aziendali coinvolgenti in modo efficiente.

HeyGen è adatto per creare diversi tipi di video aziendali?

Senza dubbio, HeyGen è un creatore di video versatile progettato per creare un'ampia gamma di video aziendali, dalle spiegazioni di prodotti alle promozioni di marketing. Utilizza avatar IA e capacità di testo in video per generare rapidamente contenuti convincenti.

