Crea un video istruttivo conciso di 1 minuto destinato ai potenziali proprietari di franchising, mostrando quanto sia facile implementare la formazione scalabile dei franchisee utilizzando la generazione di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con sovrapposizioni di testo sullo schermo che evidenziano i vantaggi chiave, accompagnato da una voce fuori campo chiara e sicura. Questo video dimostrerà la potenza della funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare rapidamente i manuali di formazione in contenuti coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video animato di 90 secondi rivolto ai nuovi dipendenti aziendali per semplificare la loro esperienza di onboarding iniziale. Utilizza uno stile visivo accogliente e professionale, impiegando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave dell'azienda con una voce fuori campo amichevole e articolata. L'audio dovrebbe essere chiaro e incoraggiante, guidando i nuovi assunti attraverso i primi passi essenziali senza sopraffarli.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial completo di 2 minuti per i manager di franchising, illustrando come personalizzare efficacemente i video di onboarding utilizzando uno strumento di creazione video robusto. Il design visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, incorporando catture dello schermo dell'interfaccia della piattaforma per guidare gli utenti attraverso la selezione e la personalizzazione dei modelli, completato da una voce fuori campo energica e istruttiva. Evidenzia la versatilità dei "Modelli e scene" di HeyGen per personalizzare rapidamente i contenuti.
Prompt di Esempio 3
Immagina uno scenario in cui un franchisee deve introdurre rapidamente un nuovo prodotto o servizio. Crea un video esplicativo di 45 secondi per i clienti, dimostrando i benefici del prodotto con un'estetica pulita e moderna e scatti vibranti del prodotto. L'audio dovrebbe presentare una voce amichevole e autorevole generata tramite la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen, garantendo un branding coerente in tutti gli sforzi di generazione video AI, anche senza un presentatore umano.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding per Franchising

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti, coerenti e scalabili per la tua rete di franchising, assicurando che ogni nuovo membro riceva una formazione di qualità con AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da uno Script
Inizia scegliendo tra diversi modelli video o incollando il tuo script di formazione per sfruttare la nostra funzione di testo-a-video per una rapida creazione di contenuti.
2
Step 2
Aggiungi un Avatar AI e una Voce Fuori Campo
Dai vita ai tuoi contenuti con avatar AI realistici che trasmettono il tuo messaggio in modo professionale, completo di generazione di voce fuori campo naturale in più lingue.
3
Step 3
Personalizza con il Tuo Branding
Assicura la coerenza del marchio nella tua rete di franchising applicando i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi, colori e media specifici dalla nostra libreria.
4
Step 4
Esporta per una Formazione Scalabile
Finalizza i tuoi video di onboarding ed esportali in vari formati, pronti per essere distribuiti per una formazione scalabile e coerente dei franchisee in tutte le sedi.

Casi d'Uso

Semplifica Contenuti di Formazione Complessi

Trasforma procedure operative complesse e standard di marca in lezioni video chiare e facili da comprendere, potenziate dall'AI, per un rapido avvio dei franchisee.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding per franchising?

HeyGen potenzia la formazione efficiente e scalabile dei franchisee trasformando il testo in video professionali generati da AI. La nostra piattaforma semplifica il processo di produzione video, permettendoti di personalizzare facilmente i video di formazione con avatar AI e modelli video pronti all'uso, rendendo i video di onboarding accessibili e coerenti in tutte le sedi.

HeyGen può generare video di onboarding coinvolgenti da un semplice testo?

Assolutamente. HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di testo-a-video e avatar AI realistici per creare video di onboarding coinvolgenti. Basta inserire il tuo script e HeyGen genererà video professionali completi di generazione di voce fuori campo naturale, eliminando la complessità della produzione video.

Come posso garantire che il branding del mio franchising sia coerente nei video di onboarding di HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il logo, i colori e gli elementi visivi specifici del tuo franchising in ogni video di formazione. Questo assicura che tutti i tuoi video di onboarding mantengano un'identità di marca coerente e professionale, rafforzando la tua immagine aziendale.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per semplificare la creazione di video per l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen è uno strumento di creazione video completo progettato per essere facile da usare. Include caratteristiche tecniche come avatar AI, testo-a-video da script, generazione di voce fuori campo e supporta anche la registrazione dello schermo e una ricca libreria multimediale, rendendo la produzione di video di onboarding per i dipendenti semplice ed efficace senza richiedere competenze tecniche estese.

