Generatore di Video Messaggi del Fondatore: Offri Messaggi Autentici con l'AI

Offri messaggi video d'impatto con AI avatars, coinvolgendo il tuo pubblico e migliorando la comunicazione aziendale senza riprese complesse.

Prompt di Esempio 1
Per catturare l'attenzione di potenziali clienti esperti di tecnologia, immagina un video di marketing dinamico e moderno di 45 secondi per il lancio di un nuovo prodotto, caratterizzato da grafiche nitide e una colonna sonora futuristica e vivace. Potenzia la storia del tuo prodotto generando senza sforzo l'intera presentazione dal tuo script con la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Un rapido e informativo video di 30 secondi che annuncia un importante traguardo aziendale ai clienti esistenti e alla comunità più ampia richiede uno stile visivo amichevole e una voce fuori campo sicura e chiara. Accelera la creazione di questo video d'impatto selezionando dai "Templates & scenes" estesi di HeyGen per abbinare perfettamente l'estetica e il messaggio del tuo brand.
Prompt di Esempio 3
Per i team interni e i nuovi assunti, un video di formazione di 60 secondi che spiega una funzione software complessa in uno stile visivo pulito e diagrammatico con un tono audio utile e incoraggiante è essenziale. Sfrutta la potente "Voiceover generation" di HeyGen per narrare le istruzioni passo-passo, garantendo chiarezza e coinvolgimento in ogni modulo di apprendimento.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Messaggi del Fondatore

Crea messaggi del fondatore d'impatto senza sforzo usando l'AI. Trasforma il tuo testo in messaggi video professionali e brandizzati con AI avatars, perfetti per la comunicazione aziendale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo messaggio scritto nell'editor. La nostra piattaforma utilizza il Text-to-video from script per convertire automaticamente il tuo testo in un discorso dal suono naturale, pronto per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo AI Avatar
Scegli da una libreria diversificata di AI avatars per rappresentare te o il tuo brand. Trova la persona digitale perfetta che si allinea con il tuo messaggio e il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Eleva la professionalità del tuo video incorporando l'identità della tua azienda. Usa i controlli di Branding (logo, colori) per garantire che il tuo messaggio si allinei visivamente con le linee guida del tuo brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Messaggio
Finalizza il tuo potente video messaggio del fondatore. Esporta facilmente la tua creazione di alta qualità, ottimizzata con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, perfetta per messaggi video d'impatto su tutti i tuoi canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Comunicazione Interna e la Formazione

.

I fondatori possono offrire messaggi video interni d'impatto e materiali di onboarding, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione aziendale con l'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video messaggio del CEO con l'AI?

HeyGen consente alle aziende di produrre video messaggi del CEO con l'AI in modo semplice ed efficace. Basta digitare il tuo script, selezionare un AI avatar che rifletta il tuo brand, e la tecnologia text-to-video di HeyGen genera un video messaggio raffinato, ideale per la comunicazione aziendale.

Che tipo di messaggi video posso creare con il generatore di video AI di HeyGen?

Con l'avanzato generatore di video AI di HeyGen, puoi produrre una varietà di messaggi video, dalle campagne di marketing coinvolgenti ai video di formazione completi. La nostra piattaforma sfrutta la funzionalità text-to-video e modelli personalizzabili per semplificare la creazione di contenuti per diverse esigenze aziendali.

HeyGen può personalizzare gli AI avatars per adattarsi al nostro brand per la comunicazione aziendale?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti che ti permettono di integrare il logo e i colori della tua azienda nei tuoi video. Puoi scegliere tra una gamma di AI avatars professionali e personalizzare gli elementi per garantire che la tua comunicazione aziendale mantenga un'identità di brand coerente.

Quanto velocemente posso trasformare un testo in un video professionale usando HeyGen?

La piattaforma intuitiva di HeyGen consente una rapida conversione del tuo script in un video professionale utilizzando la potente tecnologia text-to-video. Basta inserire il tuo testo, selezionare tra voci AI di alta qualità, e HeyGen si occupa della generazione, accelerando notevolmente il processo di creazione del video.

