Generatore di Video di Presentazione del Fondatore: Crea la Tua Storia Istantaneamente

Crea video di presentazione del fondatore coinvolgenti senza sforzo con avatar AI che danno vita al tuo messaggio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video introduttivo aziendale informativo di 45 secondi su misura per potenziali investitori e nuovi dipendenti. Con immagini sofisticate e una generazione di voiceover chiara e autorevole, questo video articolerà la missione e i valori della tua azienda, lasciando un'impressione forte e professionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video introduttivo moderno e coinvolgente di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti e marchi personali che desiderano distinguersi. Questo pezzo amichevole e visivamente accattivante sfrutterà gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il tuo messaggio con un tocco personale, rendendo le idee complesse accessibili e memorabili.
Prompt di Esempio 3
Produci un video introduttivo incisivo di 30 secondi per team di marketing e piccoli imprenditori desiderosi di migliorare la presenza del loro marchio. Questo video energico e diretto, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, dovrebbe trasmettere messaggi chiave in modo rapido ed efficace, garantendo il massimo impatto in un breve lasso di tempo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video di Presentazione del Fondatore

Crea video di presentazione del fondatore coinvolgenti senza sforzo con AI, trasformando il tuo messaggio in una storia visiva professionale e coinvolgente.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia utilizzando i diversi "Modelli e scene" di HeyGen per trovare la base perfetta per la tua presentazione del fondatore, oppure opta per un progetto vuoto per costruire da zero.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio
Inserisci il tuo script e sfrutta la funzione "Testo in video da script" di HeyGen per dare vita istantaneamente alle tue parole. Personalizza il tuo video con testo, colori e grafica.
3
Step 3
Scegli i Tuoi Miglioramenti
Migliora la tua narrazione generando un "Voiceover naturale" per narrare la tua storia, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza il tuo video di presentazione del fondatore. Utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, garantendo un'uscita di alta qualità per la condivisione sui tuoi canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con la Visione del Fondatore

.

Crea video ispiratori che mostrano la storia del fondatore e la visione aziendale per motivare dipendenti, partner e potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere nella creazione di un video di presentazione del fondatore?

HeyGen semplifica la creazione di un video di presentazione del fondatore professionale utilizzando strumenti avanzati di AI, permettendoti di convertire uno script in un video introduttivo avvincente con avatar AI realistici e generazione di voiceover personalizzata.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video introduttivi utilizzando HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli personalizzabili e un editor drag-and-drop, permettendoti di personalizzare il tuo video introduttivo con controlli di branding robusti come loghi e colori, e integrare diversi media stock dalla libreria multimediale.

Posso scaricare il mio video introduttivo finito in alta qualità da HeyGen?

Sì, HeyGen supporta il download dei tuoi video introduttivi completati come animazioni .mp4 di alta qualità a 1080p. Questo li rende perfetti per l'uso immediato su piattaforme come il tuo canale YouTube o per video introduttivi aziendali ufficiali.

Come migliorano gli strumenti AI il processo complessivo di generazione video all'interno di HeyGen?

Gli strumenti AI di HeyGen migliorano significativamente la generazione di video trasformando il testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voiceover sofisticata. Questo rende l'intero processo di creazione di video introduttivi altamente efficiente e professionale per qualsiasi utente.

