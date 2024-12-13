Creatore di Video Promozionali per Vendite Lampo per Campagne ad Alto Tasso di Conversione

Trasforma il tuo script per vendite lampo in un video accattivante in pochi minuti utilizzando la funzione AI text-to-video di HeyGen per aumentare le conversioni.

Crea un video promozionale di 30 secondi per una vendita lampo, rivolto a clienti di e-commerce desiderosi e cacciatori di occasioni. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con grafiche dinamiche e colori audaci e accattivanti, accompagnato da musica vivace ed energica per creare entusiasmo. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per impostare rapidamente la struttura visiva e il Text-to-video da script per messaggi chiari e concisi che evidenziano le offerte a tempo limitato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video pubblicitario di 45 secondi per una vendita lampo, mirato a chi cerca specificamente offerte sui prodotti. Questo video AI dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che articola chiaramente i principali vantaggi e sconti dei prodotti, con uno stile visivo pulito e moderno focalizzato su immagini di alta qualità dei prodotti provenienti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen. La funzione di generazione di Voiceover dovrebbe garantire una consegna professionale e coinvolgente che persuada gli spettatori ad agire rapidamente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale vivace di 60 secondi per piccoli imprenditori e professionisti del marketing, mostrando la facilità di creare video di marketing per le loro vendite. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva luminosa ed energica con tagli rapidi di diversi prodotti scontati e una traccia di sottofondo coinvolgente e prominente. Sottolinea la capacità della piattaforma di soddisfare le esigenze dei vari social media dimostrando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme, assicurando che il messaggio raggiunga efficacemente un ampio pubblico con sottotitoli chiari.
Prompt di Esempio 3
Crea un intrigante video teaser di 15 secondi, utilizzando il creatore di video promozionali per vendite lampo, progettato per creare attesa tra gli utenti dei social media per un evento di vendita imminente. Inizia con uno stile visivo misterioso e breve, passando rapidamente ai dettagli chiave della vendita, supportato da un suono alla moda. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per brandizzare rapidamente il teaser e il Text-to-video da script per la rivelazione drammatica, assicurando un messaggio breve e d'impatto che incoraggia un coinvolgimento immediato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Promozionali per Vendite Lampo

Crea rapidamente video promozionali d'impatto per le tue vendite lampo, aumentando il coinvolgimento e le conversioni con strumenti intuitivi potenziati dall'AI.

1
Step 1
Scegli un Template
Seleziona da una libreria diversificata di "template personalizzabili" progettati per le vendite lampo. Inizia con una struttura predefinita da "Template e scene" per impostare immediatamente il tono della tua promozione.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti
Personalizza il tuo video aggiungendo dettagli specifici sulla tua vendita. Incorpora le immagini dei tuoi prodotti, testo e persino sfrutta gli "avatar AI" per presentare la tua offerta con presentatori virtuali coinvolgenti.
3
Step 3
Applica Branding e Audio
Raffina l'estetica del tuo video applicando i colori e il logo del tuo brand utilizzando i "controlli di branding (logo, colori)". Migliora il messaggio con uno stile visivo "colorato e audace" e musica di sottofondo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di alta qualità per la vendita lampo. Utilizza il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per preparare il tuo video per varie piattaforme, assicurando "rendering e condivisione rapidi" su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Vetrina Dinamica dei Prodotti

.

Metti in evidenza prodotti e offerte speciali per vendite lampo con video AI coinvolgenti per attirare l'attenzione degli acquirenti e aumentare l'urgenza.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video promozionali per vendite lampo accattivanti?

HeyGen ti consente di progettare rapidamente video pubblicitari per vendite lampo accattivanti utilizzando la sua piattaforma intuitiva e template personalizzabili. Sfrutta gli strumenti AI per una personalizzazione avanzata e produci video di marketing di alta qualità che aumentano le vendite in pochi minuti.

HeyGen offre avatar AI per i miei contenuti video promozionali?

Sì, HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI che possono dare vita ai tuoi script video promozionali con una conversione realistica da testo a video. Questo permette di creare contenuti dinamici e coinvolgenti senza bisogno di attori, completati da una ricca libreria multimediale.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video pubblicitari di vendite lampo con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video pubblicitari di vendite lampo, inclusi un editor drag-and-drop e strumenti AI per una personalizzazione avanzata. Puoi personalizzare i template con uno stile visivo colorato e audace, aggiungere diapositive di testo personalizzabili, integrare un logo finale e utilizzare filmati stock professionali per creare video di alta qualità.

Posso adattare facilmente i miei video promozionali HeyGen per diverse piattaforme social media?

Assolutamente. HeyGen rende semplice ottimizzare i tuoi video di marketing per varie piattaforme social media utilizzando la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Questo assicura che i tuoi contenuti video promozionali appaiano al meglio su canali come le storie di Instagram, massimizzando la tua portata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo