Generatore di Video Fintech: Video AI Rapidi per Marchi Finanziari

Produci video esplicativi fintech in linea con il brand più velocemente. Il nostro generatore di video AI trasforma i tuoi script in video raffinati utilizzando il testo-a-video da script.

Crea un video esplicativo fintech professionale di 60 secondi rivolto a potenziali clienti B2B e investitori. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, con un avatar AI diversificato che fornisce una voce fuori campo chiara e autorevole per spiegare un prodotto finanziario complesso. Utilizza gli avatar AI e la generazione di Voiceover di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro e costruire fiducia.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di contenuto di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a giovani professionisti e clienti al dettaglio, presentando un nuovo servizio fintech. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, in linea con il brand e energico, con musica di sottofondo vivace e colori vibranti, evidenziando chiaramente i benefici. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per avviare la creazione e assicurati che i messaggi essenziali siano catturati con sottotitoli chiari.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione interna di 45 secondi per nuovi dipendenti fintech o team di vendita, spiegando una nuova regolamentazione di conformità attraverso un video AI coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere istruttivo e amichevole, incorporando grafica animata e semplici sovrapposizioni di testo, accompagnato da una narrazione piacevole e facile da comprendere. Usa la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti e migliorare l'apprendimento con ricche immagini dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve snippet di 15 secondi per i social media riutilizzando contenuti esistenti di lunga durata, rivolto a clienti esistenti e follower sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere rapido, visivamente attraente e caratterizzato da tagli rapidi con testo incisivo, migliorato dall'editing video AI, per trasmettere un consiglio o aggiornamento finanziario chiave. Impiega il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visualizzazione ottimale sulla piattaforma e assicurati la massima portata con sottotitoli generati automaticamente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Fintech

Trasforma senza sforzo argomenti finanziari complessi in video coinvolgenti e in linea con il brand utilizzando l'AI, semplificando la creazione di contenuti per marketing, formazione e comunicazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script. La nostra piattaforma utilizza "testo-a-video da script" per convertire istantaneamente il tuo testo dettagliato nelle scene fondamentali per i tuoi video esplicativi fintech.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di "avatar AI" professionali per rappresentare visivamente il tuo messaggio, migliorando la credibilità e il coinvolgimento del tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Coinvolgenti
Eleva il tuo video con "generazione di voiceover" realistici in più lingue e accenti, assicurando che il tuo messaggio sia comunicato in modo chiaro e professionale.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Utilizza i robusti "controlli di branding (logo, colori)" per assicurarti che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità della tua istituzione finanziaria, risultando in contenuti veramente in linea con il brand.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Concetti Finanziari Complessi

.

Semplifica argomenti finanziari intricati e crea video esplicativi fintech chiari e coinvolgenti per un pubblico diversificato.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri contenuti di marketing e video esplicativi fintech?

HeyGen consente alle aziende di creare contenuti di marketing professionali e in linea con il brand e video esplicativi fintech coinvolgenti in modo efficiente. Con il suo generatore di video AI, puoi produrre video di alta qualità che risuonano con il tuo pubblico e mantengono la coerenza del brand. Questo semplifica notevolmente i tuoi sforzi di produzione video.

Che tipo di avatar AI e voiceover può generare HeyGen per video professionali?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI realistici e genera voiceover dal suono naturale in più lingue per i tuoi video professionali. Questa tecnologia AI generativa assicura che il tuo messaggio venga trasmesso in modo efficace, migliorando il coinvolgimento e rendendo i tuoi video AI impattanti.

HeyGen supporta la collaborazione in team per i flussi di lavoro di produzione video AI?

Sì, HeyGen è progettato per facilitare una collaborazione in team senza soluzione di continuità durante l'intero processo di produzione video AI. I team possono lavorare insieme su progetti, condividere risorse e automatizzare il flusso di lavoro per creare video AI in modo più efficiente.

Come semplifica HeyGen il processo di testo-a-video per la creazione di vari video AI?

HeyGen semplifica il processo di testo-a-video permettendo agli utenti di trasformare gli script in video AI dinamici senza sforzo. La nostra piattaforma sfrutta l'AI generativa per creare rapidamente contenuti coinvolgenti, rendendola ideale per riutilizzare contenuti e scalare la produzione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo