Semplifica la produzione di video per campagne di marketing con un creatore di video online, sfruttando il testo-a-video di HeyGen da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di campagna di marketing sui social media di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese in cerca di consulenza finanziaria. Visivamente, incorpora grafiche dinamiche e accattivanti con sovrapposizioni di testo, completate da un avatar AI amichevole per presentare consigli chiave. Questo contenuto del creatore di video per servizi finanziari dovrebbe evidenziare come i consigli personalizzati possano semplificare decisioni finanziarie complesse.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di conformità conciso di 60 secondi per i nuovi dipendenti delle istituzioni finanziarie, introducendo i requisiti normativi fondamentali. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo infografico autorevole ma pulito, garantendo che le informazioni complesse siano facili da comprendere. Utilizza la capacità di testo-a-video di HeyGen per mantenere una narrazione formale e precisa, facilitando un onboarding efficace.
Prompt di Esempio 3
Crea un video accattivante di 30 secondi rivolto ai clienti esistenti del retail banking, mostrando la facilità e la sicurezza di una nuova piattaforma di banking online. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente con animazioni semplici e nitide che evidenziano le caratteristiche principali, accompagnate da musica di sottofondo edificante. Impiega i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare i benefici di questa soluzione di creatore di video online.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video per Servizi Finanziari

Crea facilmente video professionali per servizi finanziari che coinvolgono i clienti e spiegano argomenti complessi con potenti strumenti potenziati dall'AI e modelli personalizzabili.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli da una libreria diversificata di modelli professionali su misura per i servizi finanziari o inserisci il tuo script per sfruttare le nostre capacità di testo-a-video.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video aggiungendo elementi di branding, selezionando tra avatar AI e incorporando media stock pertinenti per adattarsi perfettamente al tuo messaggio.
3
Step 3
Genera Voce e Testo
Dai potenza alla tua narrazione con la generazione di voiceover realistici e aggiungi automaticamente sottotitoli/caption per garantire accessibilità e chiarezza per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video, regola i rapporti d'aspetto per varie piattaforme e poi esportalo per una condivisione senza soluzione di continuità nelle tue campagne di marketing e piattaforme social.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

Genera facilmente contenuti video dinamici per le piattaforme social, migliorando il coinvolgimento dei clienti e amplificando la portata del tuo marchio finanziario.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un potente creatore di video per servizi finanziari per la mia istituzione?

HeyGen consente alle istituzioni finanziarie di produrre rapidamente contenuti video professionali, dai video esplicativi ai video di conformità. Sfruttando strumenti potenziati dall'AI e una gamma di modelli, puoi creare video coinvolgenti per campagne di marketing, onboarding e migliorare il coinvolgimento dei clienti senza risorse di produzione estese.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per semplificare la creazione di video per le istituzioni finanziarie?

HeyGen fornisce un creatore di video online intuitivo con avatar AI e capacità di testo-a-video. Il nostro editor drag-and-drop consente una personalizzazione senza sforzo, trasformando script in video di alta qualità completi di generazione di voiceover realistici e sottotitoli.

HeyGen può aiutare le istituzioni finanziarie a creare video esplicativi con marchio e altri contenuti in modo efficiente?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen offre una varietà di modelli professionali e controlli di branding robusti come loghi e colori personalizzati, permettendo alle istituzioni finanziarie di produrre video esplicativi coerenti e professionali. Questo assicura che tutti i contenuti video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio in tutte le campagne di marketing.

HeyGen facilita il coinvolgimento e la comunicazione con i clienti attraverso la personalizzazione dei video?

Sì, HeyGen migliora il coinvolgimento dei clienti consentendo la personalizzazione dei video su larga scala per le istituzioni finanziarie. Con la creazione di contenuti dinamici e il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto, puoi adattare i messaggi per varie piattaforme social e comunicazioni interne, migliorando il ROI dei contenuti video.

