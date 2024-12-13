Generatore di Onboarding Finanziario: Ottimizza i Percorsi dei Clienti

Eleva la tua esperienza di onboarding digitale finanziario. Utilizza avatar AI per creare contenuti video personalizzati e coinvolgenti per un'acquisizione clienti più rapida.

Immagina un video promozionale di 1 minuto rivolto alle istituzioni finanziarie, che mostra come uno strumento di onboarding AI rivoluziona l'acquisizione dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con avatar AI coinvolgenti che spiegano processi finanziari complessi in uno stile di voiceover chiaro e affidabile. Questo video mette in evidenza un onboarding clienti senza soluzione di continuità e un'apertura e finanziamento del conto semplificati, enfatizzando efficienza e fiducia.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i responsabili della conformità e i manager delle operazioni, crea un video istruttivo di 2 minuti che spieghi come ottenere l'aderenza normativa e l'automazione del flusso di lavoro all'interno dei loro sistemi. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente dettagliato con infografiche chiare e flussi di processo, supportato da una voce autorevole e sottotitoli precisi. Il video spiegherà le complessità dell'orchestrazione eKYC e AML e mostrerà un migliorato audit trail, utilizzando il testo per video da script per convertire documenti di conformità densi in contenuti accessibili.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 1 minuto per i leader dell'esperienza cliente, illustrando il potere trasformativo dell'onboarding digitale nel migliorare il coinvolgimento dei membri. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e incentrato sull'utente, con modelli e scene diversificati che rappresentano un percorso cliente positivo, completato da musica di sottofondo vivace e narrazione professionale. Questo video enfatizza un'esperienza di onboarding digitale accogliente, dimostrando come il supporto della libreria multimediale/stock possa arricchire la comunicazione personalizzata.
Prompt di Esempio 3
I leader tecnici alle prese con i sistemi CRM e core banking trarranno beneficio da un video esplicativo di 2 minuti sull'integrazione di un generatore di onboarding finanziario per migliorare l'analisi e la reportistica. Lo stile visivo dovrebbe essere tecnico e preciso, utilizzando registrazioni dello schermo di interfacce e dashboard di dati, con una voce professionale che guida il pubblico attraverso le connessioni API e mettendo in evidenza le metriche Time-to-decision. Questo video può essere facilmente adattato utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie presentazioni tecniche, generato in modo efficiente da uno script tecnico tramite testo per video da script.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Onboarding Finanziario

Ottimizza l'acquisizione dei clienti e migliora il coinvolgimento con un generatore di onboarding finanziario potenziato dall'AI, offrendo esperienze digitali personalizzate per i nuovi titolari di conto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello di Onboarding
Scegli tra modelli di onboarding predefiniti progettati per istituzioni finanziarie o crea un flusso di lavoro personalizzato. Configura ogni passaggio per allinearlo al tuo specifico percorso cliente, integrandolo con i sistemi finanziari essenziali.
2
Step 2
Genera Video Istruttivi Coinvolgenti
Produci video istruttivi di alta qualità e personalizzati semplicemente inserendo il tuo script. Utilizza capacità avanzate di testo per video da script per trasformare contenuti scritti in messaggi video dinamici, migliorando la chiarezza e la ritenzione per i nuovi clienti.
3
Step 3
Automatizza la Raccolta e la Verifica dei Documenti
Implementa flussi di lavoro automatizzati per l'acquisizione sicura dei documenti, la verifica dell'identità (eKYC) e l'orchestrazione Anti-Money Laundering (AML). Ottimizza la raccolta delle informazioni sui clienti e garantisci l'aderenza normativa con strumenti integrati, riducendo significativamente lo sforzo manuale.
4
Step 4
Monitora il Progresso e il Coinvolgimento dei Clienti
Traccia il progresso dei clienti attraverso il percorso di onboarding con analisi e reportistica dettagliate. Ottieni informazioni sui livelli di coinvolgimento e identifica le aree di miglioramento, garantendo un'esperienza fluida e conforme dall'inizio alla fine.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Finanziari Complessi per i Clienti

.

Utilizza avatar AI e testo per video da script per spiegare chiaramente servizi finanziari intricati e requisiti normativi, migliorando la fiducia dei clienti.

background image

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen il processo di onboarding dei clienti finanziari?

HeyGen sfrutta l'AI per trasformare l'esperienza di onboarding dei clienti nelle istituzioni finanziarie, consentendo un onboarding digitale personalizzato con contenuti video coinvolgenti creati da script. Questo aiuta a ottimizzare l'intero processo di onboarding finanziario, rendendolo più efficiente e user-friendly.

HeyGen può integrarsi con i sistemi finanziari esistenti per l'automazione del flusso di lavoro?

Sì, HeyGen è progettato per supportare un'integrazione senza soluzione di continuità, consentendo un'avanzata automazione del flusso di lavoro. Le istituzioni finanziarie possono connettere HeyGen con i loro sistemi CRM e core banking per automatizzare la consegna di video personalizzati durante il percorso di onboarding dei clienti, migliorando la conformità by-design e l'aderenza normativa.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen fornisce un robusto strumento di onboarding AI che include testo per video da script, avatar AI realistici e generazione di voiceover professionale. Gli utenti possono personalizzare i video con controlli di branding e utilizzare vari modelli per produrre contenuti di alta qualità e personalizzati per un coinvolgimento digitale efficace.

Quali misure di sicurezza e funzionalità di conformità offre HeyGen per l'onboarding finanziario?

HeyGen aiuta le istituzioni finanziarie a soddisfare rigorosi standard di aderenza normativa fornendo capacità come il supporto all'orchestrazione eKYC e AML e la consegna sicura dei contenuti. La nostra piattaforma consente la funzionalità di audit trail e supporta una robusta verifica dell'identità, contribuendo alla prevenzione delle frodi e alla conformità by-design all'interno del processo di onboarding digitale.

