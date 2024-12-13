Generatore di Video di Formazione sul Campo: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Trasforma la tua formazione con un generatore di video AI. Sfrutta gli avatar AI per produrre video eLearning professionali e di impatto rapidamente.

Crea un video di onboarding coinvolgente e professionale di 60 secondi per i nuovi rappresentanti di vendita, dimostrando le funzionalità principali del nostro sistema CRM. Il video dovrebbe utilizzare avatar AI realistici per la dimostrazione e presentare una voce narrante AI amichevole e chiara, rendendolo un pezzo efficace da un Creatore di Video di Formazione sul Campo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo conciso di 45 secondi che delinei i protocolli di sicurezza critici per i lavoratori in fabbrica e i tecnici sul campo che operano macchinari pesanti. Questa creazione di video di formazione dovrebbe mantenere un tono serio e pratico, incorporare istruzioni chiare sullo schermo e fornire sottotitoli essenziali, generati in modo efficiente tramite Testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video walkthrough moderno e pulito di 30 secondi progettato per i team di gestione progetti interni, che spiega un recente aggiornamento software. Il generatore di video AI dovrebbe sfruttare modelli personalizzabili e scene dalla libreria multimediale/supporto stock, presentando i passaggi visivamente con uno stile audio dinamico e vivace.
Prompt di Esempio 3
Genera una guida energica di 90 secondi sulle migliori pratiche per professionisti remoti esperti, concentrandosi sull'etichetta efficace delle riunioni virtuali. Questo contenuto del generatore di video di formazione sul campo, derivante dalla Creazione Video Nativa da Prompt, dovrebbe essere conciso e incoraggiante, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la consegna su più piattaforme, accompagnato da musica di sottofondo professionale.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video di Formazione sul Campo

Crea facilmente video di formazione sul campo professionali con avatar AI e testo-a-video, trasformando i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di video di formazione. La capacità di Testo-a-video da script di HeyGen trasformerà le tue parole in contenuti visivi coinvolgenti per il tuo generatore di video di formazione sul campo.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per narrare il tuo contenuto di formazione sul campo, portando una presenza professionale e coerente ai tuoi video.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Integra l'identità visiva della tua azienda utilizzando controlli di branding come loghi e colori personalizzati. Questo assicura che i tuoi video di formazione sul campo si allineino perfettamente con il tuo brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera il tuo video di formazione sul campo completo. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per assicurarti che il tuo video sia pronto per qualsiasi piattaforma, semplificando la creazione e distribuzione di video di formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Formazione Complessa

Trasforma procedure operative complesse o informazioni sui prodotti in video di formazione sul campo facilmente digeribili e altamente efficaci.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di formazione sul campo con l'AI?

HeyGen ti consente di creare video di formazione sul campo coinvolgenti in modo efficiente utilizzando la tecnologia avanzata del generatore di video AI. Puoi trasformare script in video professionali con avatar AI realistici e voce narrante generata dall'AI, rendendo il contenuto di formazione complesso accessibile e dinamico.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per i video di formazione aziendale?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI realistici che possono essere integrati senza problemi nei tuoi video di formazione aziendale e video eLearning. Questi avatar trasmettono il tuo messaggio con professionalità costante, rendendo il contenuto più coinvolgente per la formazione su prodotti o risorse umane.

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione con la sua piattaforma intuitiva, caratterizzata da modelli personalizzabili e Creazione Video Nativa da Prompt. Questo motore creativo consente la Generazione Video End-to-End dal tuo script di video di formazione, riducendo il tempo e lo sforzo di produzione.

Posso personalizzare gli elementi di branding nei video di formazione generati da HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di formazione aziendale mantengano l'identità della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del brand e i caratteri personalizzati, assicurando un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti generati.

